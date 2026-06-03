L'analisi degli esperti prevede una sconfitta per il Lussemburgo di Jeff Strasser contro l'Italia guidata dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, nella cornice dello Stade de Luxembourg.

Migliori scommesse per Lussemburgo - Italia

Segno 2 (Vittoria Italia): quota 1.53 su Lottomatica

GG: quota 1.98 su Goldbet

Over 2.5: quota 1.98 su Netbet

Quote Lussemburgo vs Italia

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lussemburgo - Italia 1-2

Pronostico marcatore: Lussemburgo - Vincent Thill; Italia - Pio Esposito (x2)

Con i Mondiali 2026 ormai alle porte, né il Lussemburgo né l'Italia prenderanno parte alla fase finale a causa delle rispettive controprestazioni nei gironi di qualificazione. I Leoni Rossi hanno incassato sei sconfitte nel Gruppo A. Gli Azzurri, invece, si sono piazzati al secondo posto nel Gruppo I alle spalle della Norvegia, per poi arrendersi alla Bosnia ed Erzegovina nella finale dei play-off.

Il Lussemburgo ha interrotto una striscia di 10 partite senza successi grazie a due vittorie consecutive contro Malta. Questo doppio confronto ha garantito alla selezione lussemburghese la permanenza nella Lega C di Nations League, in virtù di un netto 5-0 complessivo tra andata e ritorno.

Per l'Italia si consuma la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva, uno dei periodi più bui della storia della Nazionale. Questo fallimento ha portato alle dimissioni di Gennaro Gattuso, sostituito temporaneamente sulla panchina azzurra dall'allenatore dell'Under 21 Silvio Baldini. La sua gestione si aprirà con la trasferta in Lussemburgo, prima del successivo impegno contro la Grecia a Heraklion.

La Nazionale italiana resta un cantiere aperto, ma può comunque fare affidamento su una qualità individuale nettamente superiore rispetto agli avversari. È lecito attendersi una vittoria di misura degli Azzurri, pur al netto di una prestazione che potrebbe non rivelarsi pienamente convincente.

Probabili formazioni Lussemburgo - Italia

Lussemburgo: Moris, Carlson, Jans, Korac, Bohnert, Martins, Thill, Barreiro, Olesen, Sinani, Dardari

Italia: Donnarumma, Ahanor, Bartesaghi, Comuzzo, Palestra, Lipani, Pisilli, Ndour, Cherubini, Koleosho, Esposito

L'Italia di Baldini a caccia del riscatto

Il cammino del Lussemburgo nelle qualificazioni ai Mondiali è stato deficitario, con sei sconfitte in altrettante gare e un solo gol all'attivo.

Tuttavia, la reazione d'orgoglio è arrivata nel play-out di Nations League contro Malta: un successo per 2-0 all'andata seguito da un rotondo 3-0 nella sfida di ritorno tra le mura amiche.

Nonostante l'ottimo momento dei padroni di casa, l'Italia rappresenta un ostacolo di ben altra caratura, pur considerando il momento di profonda rifondazione. Il gruppo azzurro deve ancora smaltire la delusione per la terza esclusione consecutiva dalla fase finale dei Mondiali.

Dopo aver superato l'Irlanda del Nord nel primo turno dei play-off, l'Italia si è arresa ai calci di rigore contro la Bosnia. Questa amichevole offre la sponda ideale per avviare il percorso di ricostruzione; il Lussemburgo non sembra disporre del potenziale offensivo necessario per firmare il colpaccio.

Scommessa 1: Segno 2 (Vittoria Italia): quota 1.53 su Lottomatica

Entrambe le squadre a segno al mini-Stade

Il Lussemburgo ha mostrato un ottimo piglio offensivo nelle due recenti sfide di marzo contro Malta. La squadra è andata a segno in entrambi i match, trascinata dalla qualità di Vincent Thill e Daniel Sinani nel reparto avanzato.

Il parziale complessivo di 5-0 ha rigenerato il morale del gruppo. Di conseguenza, è ipotizzabile che i padroni di casa riescano a trovare la via del gol contro un'Italia ancora alla ricerca del giusto assetto tattico.

Sul fronte opposto, Silvio Baldini dovrebbe concedere una maglia da titolare a Pio Esposito al centro dell'attacco. Il classe 2005 ha archiviato la stagione con un bottino di 10 gol e sei assist in 48 presenze totali con la maglia dell'Inter, firmando anche il decisivo gol del 3-3 contro il Bologna nell'ultima giornata di Serie A.

Entrambe le retroguardie evidenziano lacune in fase di transizione difensiva. Il Lussemburgo concede storicamente spazi agli avversari, mentre la linea verde sperimentata dall'Italia potrebbe pagare dazio in termini di esperienza. L'opzione che vede entrambe le squadre a segno appare decisamente probabile.

Scommessa 2: GG: quota 1.98 su Goldbet

Over 2.5: la quota di valore

Il Lussemburgo non è una selezione dalla spiccata media realizzativa, ma ha sorpreso Malta con un'ottima transizione cinica sotto porta all'andata, confermandosi poi al ritorno per un totale di cinque reti complessive.

Va comunque considerato che solo due delle ultime sei sfide totali del Lussemburgo si sono concluse con più di due reti complessive. Se la squadra manterrà la stessa efficacia offensiva vista a marzo, la soglia dell'Over potrebbe essere superata senza troppi problemi.

L'Italia possiede il tasso tecnico necessario negli ultimi trenta metri per indirizzare la partita verso un punteggio alto. Due delle ultime cinque uscite ufficiali degli Azzurri hanno fatto registrare l'esito Over 2.5, un trend che sarebbe stato persino più netto se non fossero pesati alcuni errori di precisione sotto porta.

La squadra di Baldini creerà presumibilmente un volume di occasioni superiore rispetto ai padroni di casa, ma il Lussemburgo ha le carte in regola per colpire sfruttando le incertezze di una difesa azzurra ampiamente rinnovata.