Pronostici Italia - Belgio: i Diavoli Rossi pronti a lasciare Roma imbattuti

Il Belgio non batte l'Italia da 5 sfide consecutive. I Diavoli Rossi, inoltre, non tengono la porta inviolata contro gli Azzurri da 7 incontri.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Italia - Belgio 1-1

Pronostico marcatore: Italia - Esposito; Belgio - Lukaku

L'Italia ospita il Belgio allo Stadio Olimpico venerdì sera. Questa sfida segna l'inizio del Gruppo A1 della Nations League 2026/27. Entrambe le squadre si presentano con una guida tecnica completamente nuova, il che rende la sfida particolarmente intrigante.

Roberto Mancini torna per un secondo mandato alla guida della Nazionale italiana. Ha sostituito Gennaro Gattuso, che ha lasciato l'incarico ad aprile dopo la mancata qualificazione dell'Italia al terzo Mondiale consecutivo. La Bosnia ha vinto quello spareggio 4-1 ai rigori a Zenica.

Mancini ha convocato una rosa di 34 giocatori con nove esordienti assoluti. L'Italia ha vinto 1-0 in Lussemburgo e 1-0 in Grecia nel mese di giugno. Il successo in Grecia è arrivato in dieci uomini.

Il Belgio è ora guidato da Mark van Bommel, dopo le dimissioni di Rudi Garcia. I Diavoli Rossi avevano raggiunto i quarti di finale del Mondiale, perdendo 2-1 contro la Spagna.

Van Bommel ha operato otto cambi rispetto a quella rosa. Thibaut Courtois è assente per un accordo tra le parti, mentre Jérémy Doku è infortunato. Youri Tielemans resta il capitano del Belgio. L'Italia è imbattuta nelle ultime cinque sfide contro i belgi.

Probabili formazioni Italia - Belgio

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Barella, Tonali, Frattesi, Maldini, Esposito, Kean

Belgio: Lammens, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku, Fofana

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La fiducia va al Belgio più che alla ricostruzione italiana

Anche se ci aspettiamo che l'Italia apra le marcature, il Belgio ha argomenti più solidi sull'arco dei 90 minuti. I Diavoli Rossi possono contare su una rosa più forte ed esperta. Il Belgio ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale, mettendo in difficoltà la Spagna, poi vincitrice del torneo.

L'Italia, dal canto suo, sta ricostruendo partendo da una base piuttosto bassa. Nonostante le due vittorie consecutive, i successi contro Lussemburgo e Grecia sono arrivati con prestazioni tutt'altro che convincenti.

Mancini prevede di concedere l'esordio a diversi giocatori in Nazionale già in questa settimana, e l'affiatamento richiede tempo. Il mercato attribuisce all'Italia il 44% di probabilità di vittoria nei 90 minuti, lasciando circa il 59% a pareggio o vittoria del Belgio. Possiamo considerare il pareggio o la vittoria del Belgio nel mercato Double Chance, che offre una probabilità implicita del 58,80%. Si tratta di quote eque su cui ragionare.

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Il ritmo realizzativo di Pio Esposito merita rispetto

Pio Esposito ha iniziato alla grande la propria carriera internazionale. Ha segnato cinque gol in nove presenze con la maglia azzurra, un ottimo rendimento per un attaccante di appena 21 anni ancora in fase di crescita nel calcio dei grandi.

È il candidato più naturale per guidare l'attacco - e segnare - sotto la gestione Mancini. Anche la sua forma a livello di club conferma quella in Nazionale: ha realizzato 2 gol in 5 presenze con la maglia dei campioni d'Italia in carica dell'Inter. Le sue due reti arrivano da un xG di 2,16 e 13 tiri complessivi, numeri incoraggianti.

Con l'assenza di Courtois e una coppia centrale difensiva belga potenzialmente da ridefinire sotto la nuova gestione tecnica, Esposito potrebbe trovare spazi per segnare. Il mercato gli attribuisce solo il 40% di probabilità implicita di andare a segno in qualsiasi momento venerdì sera, una percentuale che appare relativamente bassa considerando il suo ottimo avvio di stagione 2026/27.

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Il valore sul primo gol dei padroni di casa

L'Italia ha segnato per prima in ciascuna delle ultime 3 vittorie. Gli Azzurri hanno aperto le marcature anche contro la Bosnia, prima della lotteria dei rigori. Un nuovo commissario tecnico davanti a un Olimpico gremito dovrebbe portare a un avvio aggressivo.

Il Belgio potrebbe avere difficoltà a trovare l'intesa nell'undici titolare durante questa finestra internazionale. Van Bommel ha operato 8 cambi e perso il proprio portiere titolare. Le nuove coppie tendono a soffrire più nelle fasi iniziali che in quelle finali.

Sebbene all'Italia venga attribuito solo il 44% di probabilità di vittoria nel match, il mercato sul primo gol appare più interessante. Il mercato assegna agli Azzurri una probabilità implicita del 56,50% di sbloccare il risultato. Ci sono riusciti in ciascuna delle ultime 8 partite internazionali. L'Italia ha inoltre segnato per prima in ognuno dei 7 precedenti confronti con il Belgio. Si tratta della scommessa di maggior valore tra il nostro trio di pronostici Italia - Belgio di questa settimana.

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