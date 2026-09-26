Pronostici Inghilterra - Spagna: la Roja pronta a superare di misura gli uomini di Tuchel

Entrambe le squadre hanno segnato in 4 degli ultimi 5 confronti diretti. Eppure la Roja arriva nel nord-ovest di Londra con una striscia di imbattibilità di 18 partite.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inghilterra - Spagna 1-2

Pronostico marcatore: Inghilterra - Kane; Spagna - Oyarzabal, Yamal

Inghilterra e Spagna aprono il Gruppo A3 della Nations League 2026/27 con una sfida attesissima a Wembley, sabato sera. È il primo confronto dopo la finale di Euro 2024 a Berlino, vinta dalla Roja per 2-1.

L'Inghilterra ha poi chiuso al terzo posto al Mondiale 2026, un risultato comunque solido considerando il percorso complicato affrontato fino alle fasi finali. Nonostante le critiche alle scelte di Thomas Tuchel nella sconfitta contro l'Argentina, il tecnico tedesco ha vinto quattro delle ultime cinque partite alla guida della Nazionale.

La rosa di Tuchel si è però ridotta nei giorni precedenti la gara contro la Spagna. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford e Kobbie Mainoo hanno tutti lasciato il ritiro lunedì. Al loro posto sono stati convocati James Garner dell'Everton e Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest.

La Spagna di Luis de la Fuente arriva a Wembley da campione del mondo. Ferran Torres ha deciso ai tempi supplementari la tesissima finale del Mondiale 2026 contro l'Argentina lo scorso luglio. De la Fuente ha mantenuto il nucleo di quella rosa anche per questa Nations League.

Lamine Yamal, Rodri e Pedri sono tutti presenti nella lista dei convocati per questo weekend. Torna anche Dean Huijsen, mentre Fermin Lopez viene richiamato in Nazionale. Gli spagnoli non conoscono la sconfitta in nessuna competizione dal giugno 2025.

Probabili formazioni Inghilterra - Spagna

Inghilterra: Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Bellingham, Saka, Rogers, Gordon, Kane

Spagna: Simón, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

Una sfida che regala sempre gol da entrambe le parti

Questa partita tende a produrre gol. 4 degli ultimi 5 precedenti hanno visto entrambe le squadre segnare. In quelle stesse 4 gare, tutti gli incontri si sono chiusi con 3 o più reti complessive. Con una percentuale di realizzazione dell'80% negli ultimi anni, sorprende poter trovare questo scenario a una probabilità implicita del 45% per sabato.

L'unica eccezione risale al 2015, quando gli spagnoli vinsero un'amichevole per 2-0. Entrambe le squadre portano avanti minacce offensive di primo livello. Yamal e Williams sono pericolosi sulle fasce per gli ospiti, mentre Harry Kane e Bukayo Saka restano garanzie di gol per l'Inghilterra.

Entrambe le squadre pressano alto e spingono i terzini in avanti quanto più possibile. È difficile immaginare che una delle due si chiuda in questa partita. Ci sono ulteriori occasioni per vincere le gare di Nations League nei prossimi giorni, in caso di sconfitta.

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Coprirsi puntando sui campioni del mondo

I campioni del mondo Spagna sono imbattuti nelle ultime 18 partite. Hanno superato il test più impegnativo delle loro credenziali contro Lionel Messi e l'Argentina lo scorso luglio. Il fatto che de la Fuente abbia mantenuto la fiducia nella maggior parte della rosa campione del mondo dice molto.

Con l'opzione Draw No Bet si copre la puntata nel caso in cui l'Inghilterra lotti e riesca a dividere la posta. Tuttavia, le assenze di Rice, Palmer, Rashford, Mainoo e Tino Livramento avranno tutte un peso.

L'assenza di Rice è quella più pesante. L'Inghilterra non ha un'alternativa naturale come centrocampista difensivo capace di schermare la difesa allo stesso modo dell'uomo dell'Arsenal. Togliendo il pareggio dall'equazione, il mercato assegna alla Spagna il 58,80% di probabilità di vittoria. Eppure, la rosa indebolita degli inglesi suggerisce che questa percentuale dovrebbe essere più alta. Questa è comodamente la scommessa di valore tra i pronostici Inghilterra - Spagna di questo weekend.

Scommessa 2: Spagna (Draw No Bet) a quota 1.70 suGoldbet

Oyarzabal si esalta nelle grandi occasioni

Mikel Oyarzabal, della Real Sociedad, è l'uomo delle grandi occasioni. Oyarzabal ha segnato il gol vittoria all'86º minuto per la Roja nella finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra. Sabato a Wembley si ritrova di nuovo faccia a faccia con i Tre Leoni.

Oyarzabal ha segnato 30 gol in 61 presenze con la Spagna. Si tratta di una media realizzativa straordinaria, quasi del 50%, per un attaccante non famoso per essere un finalizzatore naturale.

Anche Yamal e Williams svolgono un ruolo importante nella creazione di occasioni, con il loro pressing aggressivo che genera parecchie opportunità di tiro per Oyarzabal. Non ha iniziato la stagione domestica nella miglior forma, senza segnare in 7 gare di Liga. Tuttavia, con il mercato che implica una probabilità di appena il 40%, il suo score internazionale potrebbe essere sottovalutato.

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