Pronostici Grecia - Italia: il secondo test con Silvio Baldini

In quest'amichevole, i nostri esperti prevedono da uno a due gol sia per la Grecia che per l'Italia.

Migliori pronostici di Grecia - Italia

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Grecia - Italia con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Multigol casa 1-2 a quota 1.57 su SNAI

Goal a quota 1.67 su Goldbet

Goal + Under 4.5 a quota 2.15 su Lottomatica

Sull'isola di Creta, i nostri esperti si aspettano da una a due reti per la Grecia e altrettante per l'Italia.

Quote Grecia - Italia

Grecia - Italia SNAI Goldbet Lottomatica Multigol casa 1-2 1.57 1.60 1.60 Goal (GG) 1.65 1.67 1.67 Goal + Under 4.5 2.20 2.15 2.15

Allo Stadio Pankritio di Candia, i principali bookmaker vedono la Grecia favorita contro l'Italia, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

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Come arrivano gli ellenici e gli azzurri al match

Allo Stadio Pankritio di Candia una giovane Italia disputa contro la Grecia la sua seconda amichevole sotto la guida di Silvio Baldini. E lo fa a quattro giorni dall'1-0 in Lussemburgo che ha riportato i colori azzurri al successo dopo la delusione in Bosnia. Ma i "Leoni rossi" hanno incassato la nona sconfitta in dodici gare, nelle quali hanno sconfitto solo Malta.

Dal canto suo, la Grecia non vince da quattro gare, ma a novembre si era imposta per 3-2 contro una Scozia prima nel gruppo C. Poi gli ellenici, guidati dal 2024 da Ivan Jovanovic, avevano chiuso lo scorso anno con lo 0-0 contro la Bielorussia, al quale erano seguiti lo 0-1 contro il Paraguay e i pareggi in Ungheria (0-0) e di giovedì in Svezia (2-2).

Probabili formazioni di Grecia - Italia

Grecia: Tzolakis, Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Siopis, Mantalos, Masouras, Bakasetas, Pelkas, Ioannidis

Tzolakis, Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Siopis, Mantalos, Masouras, Bakasetas, Pelkas, Ioannidis Italia: Donnarumma, Fortini, Comuzzo, Mane, Ahanor, Pisilli, Lipani, Ndour, Fini, Esposito, Inacio

La Grecia siglerà una o due reti contro l'Italia?

Prima del 3-2 contro la Scozia, la Grecia aveva subìto nel gruppo C gli 1-3 sempre contro i "Bravehearts" e in Danimarca. È vero che nell'ultima gara di qualificazione gli ellenici erano stati fermati in Ungheria dalla Bielorussia sullo 0-0, ma è altrettanto vero che contro le prime due del girone, in tre gare, avevano segnato cinque volte.

Poi giovedì, nel 2-2 in Svezia, la nazionale ellenica si è sbloccata dopo aver registrato anche lo 0-1 contro il Paraguay e lo 0-0 contro l'Ungheria. Inoltre, davanti a Gigi Donnarumma, Silvio Baldini schiererà una difesa giovane e alle prese con l'assenza di Marco Palestra.

Per questi motivi, il segno Multigol casa 1-2 è realistico in vista dell'amichevole fra la Grecia e l'Italia.

Scommessa 1: Multigol casa 1-2 a quota 1.57 su SNAI

A Candia segneranno sia gli azzurri che gli ellenici?

L'Italia, dunque, giunge in Grecia dopo l'1-0 sul campo di un Lussemburgo che, però, in otto gare ha segnato cinque volte. E che non è rimasto a secco esclusivamente nel 2-0 e nel 3-0 contro Malta, mentre nel gruppo A aveva segnato solo nell'1-3 contro l'Irlanda del Nord nella prima giornata.

Si potrebbe dire che una Grecia più esperta rispetto a questa giovane Italia prima del 2-2 in Svezia aveva subìto un gol in tre uscite. Ma in Lussemburgo Pio Esposito ha insaccato per la quarta volta in sette gare con la Nazionale A. Questo perché l'attaccante dell'Inter, sotto la guida di Gennaro Gattuso, aveva segnato anche in Estonia, in Moldavia e contro la Norvegia.

Tutto sommato, il segno Goal è plausibile nell'amichevole sull'isola di Creta.

Scommessa 2: Goal a quota 1.67 su Goldbet

In Grecia - Italia vedremo al massimo quattro marcature?

Nelle prime due uscite sotto la guida di Gattuso, l'Italia aveva segnato cinque volte sia contro l'Estonia sia in Ungheria contro Israele. Poi a ottobre erano arrivate rispettivamente tre reti sul campo dei baltici e contro Israele. E da allora, seppur con una squadra più esperta prima della sfida in Lussemburgo, non ha mai superato quota due gol.

A novembre, infatti, il 2-0 in casa della Moldavia era stato seguito a stretto giro dall'1-4 contro la Norvegia. Mentre nei playoff l'1-1 dopo i tempi regolamentari in Bosnia era stato preceduto dal 2-0 contro l'Irlanda del Nord.

Considerando questi rendimenti, vale la pena tenere d'occhio la combo Goal + Under 4.5.