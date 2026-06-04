Pronostici Francia - Costa d'Avorio: favoriti a caccia del successo

L'analisi degli esperti prevede un netto dominio della Francia, forte anche del fattore campo, nelle ultime fasi di preparazione prima della partenza per il Mondiale in Nord America della prossima settimana.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia - Costa d'Avorio 2-1

Pronostico marcatore: Francia - Kylian Mbappé, Michael Olise; Costa d'Avorio - Bazoumana Touré

La Francia, indicata come la grande favorita per la vittoria della Coppa del Mondo di quest'anno, affina la preparazione in vista del debutto iridato affrontando la Costa d'Avorio questo giovedì. I Bleus sono reduci dalla finale persa in Qatar, nonostante una prestazione leggendaria di Kylian Mbappé: sfortunatamente, la sua tripletta in finale non è bastata a fermare l'Argentina di Lionel Messi.

Didier Deschamps ha già annunciato che lascerà la panchina della nazionale al termine del torneo in Nord America. L'obiettivo del commissario tecnico è senza dubbio quello di chiudere il proprio ciclo conquistando il trofeo più prestigioso del calcio internazionale. Per preparare al meglio la spedizione, la Francia testerà le proprie condizioni contro la Costa d'Avorio allo Stade de la Beaujoire di Nantes.

La selezione africana non si lascerà intimidire dal blasone dei transalpini, attualmente al primo posto del ranking FIFA. Le ultime uscite hanno dimostrato che gli uomini di Emerse Faé hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà avversari sulla carta superiori. Il CT ivoriano ha avviato un efficace ricambio generazionale, inserendo giovani di talento in un gruppo esperto e raccogliendone subito i frutti.

Gli Elefanti hanno difeso con onore il titolo della Coppa d'Africa all'inizio di quest'anno, esprimendo un ottimo calcio lungo tutta la competizione. L'eliminazione è arrivata solo ai quarti di finale, ma Faé si è detto ampiamente soddisfatto del rendimento dei suoi. Ora, con la mente rivolta anche alla preparazione per il Mondiale, la squadra ha l'opportunità di misurarsi contro l'élite del calcio globale.

Probabili formazioni Francia - Costa d'Avorio

Francia: Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Kanté, Olise, Cherki, Barcola, Mbappé.

Costa d'Avorio: Fofana, Doué, Agbadou, Diomandé, Akpa, Guiagon, Sangaré, S. Fofana, Adingra, Amad, Touré.

L'indiscutibile qualità della rosa francese

Il ruolino di marcia recente della Francia è impressionante. Gli uomini di Deschamps sono imbattuti da nove incontri consecutivi; l'ultima sconfitta risale a quasi un anno fa contro la Spagna. In questa striscia di nove partite, i vicecampioni del mondo del 2022 hanno collezionato ben otto vittorie, registrando una percentuale di successi pari all'89%.

Gli ospiti sono perfettamente consapevoli del livello di difficoltà che li attende giovedì sera. Tuttavia, Faé ricorderà ai suoi ragazzi che la Costa d'Avorio ha subito solo due sconfitte nelle ultime 10 partite disputate: un parziale che vanta ben sette vittorie e che non può essere sottovalutato.

Tuttavia, affrontare i principali candidati alla vittoria del prossimo Mondiale rappresenta un test di un'altra categoria. Inoltre, i Bleus non hanno mai perso nella loro storia contro la Costa d'Avorio, ottenendo due vittorie nei tre precedenti complessivi. Di conseguenza, è lecito attendersi una prestazione convincente della Francia davanti al proprio pubblico in questo test amichevole.

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Reparti offensivi stellari in campo

Il reparto d'attacco della Francia garantisce storicamente un numero elevato di gol. Le opzioni a disposizione dei transalpini nella trequarti offensiva sono tali da impensierire qualsiasi retroguardia: il trio del PSG composto da Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola rappresenta già da solo una minaccia costante.

Se a questi si aggiungono profili del calibro di Kylian Mbappé, Marcus Thuram e Jean-Philippe Mateta, si comprende facilmente perché quella francese sia considerata una delle linee d'attacco più temibili del panorama internazionale. Nelle ultime quattro partite, la Francia ha realizzato un totale di 12 reti, con una media esatta di tre gol a partita.

Anche gli ospiti stanno attraversando un ottimo momento di forma in fase realizzativa, persino nelle rare battute d'arresto. Gli Elefanti hanno messo a segno 10 gol nelle ultime quattro uscite, mantenendo una media realizzativa molto vicina a quella dei padroni di casa.

Un dato statistico rilevante evidenzia come ciascuna delle ultime sette partite della Francia si sia conclusa con più di due gol complessivi. Lo stesso scenario (Over 2.5) si è verificato in quattro delle ultime cinque sfide giocate dalla Costa d'Avorio.

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Gli Elefanti possono pungere la difesa dei Bleus

Se da un lato il potenziale offensivo della Francia è fuori discussione, dall'altro la fase difensiva ha mostrato talvolta qualche disattenzione di troppo. Inoltre, William Saliba non sarà della partita a causa degli impegni della scorsa settimana nella finale di Champions League. Deschamps sarà costretto a ridisegnare la linea dei quattro difensori, un fattore che potrebbe concedere spazi interessanti agli attaccanti ivoriani.

I padroni di casa hanno subito almeno un gol in ciascuna delle ultime tre partite disputate. Il fatto che abbiano concesso una sola rete per incontro è un segnale di tenuta, ma offre comunque fiducia alla Costa d'Avorio. Gli ospiti, infatti, non rimangono a secco di gol dal match amichevole contro l'Arabia Saudita dello scorso novembre.

La squadra di Faé ha le qualità necessarie per trovare la via della rete giovedì. Tre delle ultime sfide della Francia hanno visto entrambe le squadre andare a segno, dato che trova riscontro anche in tre delle ultime sei partite della Costa d'Avorio. L'ultimo scontro diretto tra le due nazionali si è concluso con la vittoria per 2-1 della Francia, un punteggio che si candida come esito molto probabile anche per questo test di preparazione ai Mondiali.