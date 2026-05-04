L'analisi tecnica suggerisce un approccio aggressivo degli ospiti, favoriti per la vittoria finale in un match dove Erling Haaland è il principale indiziato per finire sul tabellino dei marcatori.

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Quote Everton - Manchester City

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Everton 1-2 Manchester City

Pronostico marcatore: Everton - Kiernan Dewsbury-Hall; Manchester City - Erling Haaland x2

Le ambizioni dell'Everton di centrare una qualificazione europea nel finale di stagione hanno subito una battuta d'arresto a causa di due sconfitte consecutive. I Toffees sono reduci dal KO per 2-1 contro il Liverpool nel derby del Merseyside disputato in casa. Nelle ultime cinque uscite è arrivata una sola vittoria, seppur netta (3-0), contro il Chelsea.

Il Manchester City ha attraversato un momento di incertezza nel mese di marzo, pareggiando le sfide di campionato contro Nottingham Forest e West Ham. Tuttavia, la squadra ha reagito con determinazione ottenendo tre successi su tre in Premier League ad aprile. La vittoria per 2-1 sull'Arsenal all'Etihad Stadium di due settimane fa ha riaperto completamente la corsa al titolo.

Probabili formazioni Everton - Manchester City

Everton:Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, O’Brien, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, McNeil, Barry

Manchester City:Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Nunes, O'Reilly, Silva, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland

Il Man City pronto a dominare sin dall'avvio

A nove giorni dalla semifinale di FA Cup vinta contro il Southampton, il Manchester City si presenta a questo appuntamento con le energie recuperate. La squadra di Pep Guardiola ha dimostrato in questa stagione una particolare attitudine nell'approcciare i match con grande intensità sin dai primi minuti.

I Citizens vantano una differenza reti nel primo tempo di +28 in Premier League, a fronte del +9 registrato nei secondi tempi. Questa tendenza è ancora più marcata nelle gare in trasferta: se da un lato il City ha segnato 14 gol per tempo lontano da casa, l'82% delle reti subite è arrivato nella ripresa.

Il Manchester City è stato in vantaggio all'intervallo nel 53% delle trasferte di campionato, mentre l'Everton si è trovato sotto nel punteggio al termine della prima frazione nel 41% delle partite casalinghe. Puntare sugli ospiti nel mercato "Primo Tempo" appare dunque una scelta strategicamente valida.

Scommessa 1: Primo Tempo - Man City a quota 1.95 su Lottomatica

Haaland: il ritorno al gol sembra destinato a proseguire

Con cinque reti nelle ultime quattro presenze da titolare, Erling Haaland arriva a questa sfida in una condizione psico-fisica eccellente. Il centravanti norvegese è apparso molto più brillante e reattivo dopo il rientro dall'ultima sosta per le nazionali.

Nonostante una flessione a metà stagione, il venticinquenne rimane il capocannoniere della Premier League, con una media realizzativa di un gol ogni 112 minuti nel massimo campionato inglese. Anche il dato dei tiri (3.6 di media a partita) è il più alto dell'intero torneo.

I precedenti individuali contro l'Everton sono estremamente positivi: Haaland ha segnato sei gol in cinque match contro i Toffees, restando a secco in una sola occasione.

La quota per un suo gol in qualsiasi momento del match offre valore, con una probabilità implicita del 60.2%.

Scommessa 2: Erling Haaland marcatore in qualsiasi momento a quota 1.57 su William Hill

Ospiti favoriti per tre punti cruciali

L'Everton può ritenersi soddisfatto della stagione complessiva, che potrebbe diventare memorabile in caso di aggancio ai posti validi per l'Europa. Tuttavia, l'Hill Dickinson Stadium non si è ancora trasformato in un fortino inespugnabile.

La formazione guidata da David Moyes sta viaggiando a una media di soli 1.29 punti a partita in casa, contro gli 1.47 ottenuti in trasferta. Nelle ultime 13 gare di Premier League davanti al proprio pubblico, sono arrivate ben sette sconfitte.

Dal punto di vista difensivo, l'Everton resta tra le prime cinque forze del campionato con soli 1.21 gol subiti ogni 90 minuti. È difficile ipotizzare una goleada del Man City, ma la fragilità interna dei Toffees suggerisce un nuovo stop.

La combo "Vittoria Man City + Under 4.5" risulta interessante, essendo risultata vincente nel 55% delle partite di campionato disputate dai Citizens quest'anno.