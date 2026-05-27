L'esperto di scommesse prevede una finale di Conference League all'insegna dell'equilibrio. Rayo Vallecano e Crystal Palace si contendono il primo storico titolo europeo della loro storia.

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Quote Crystal Palace - Rayo Vallecano

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Crystal Palace - Rayo Vallecano 2-3

Pronostico marcatore: Crystal Palace - Ismaila Sarr, Brennan Johnson; Rayo Vallecano - Alvaro Garcia, Sergio Camello, Jorge de Frutos

Alla Red Bull Arena di Lipsia verrà incoronato un campione europeo inedito. Crystal Palace e Rayo Vallecano si affrontano per la prima volta in assoluto. Entrambi i club hanno raggiunto la loro prima finale continentale alla seconda partecipazione in assoluto alle competizioni UEFA.

Il Palace ha conquistato l'accesso alla finale di Conference League alla prima vera campagna europea di rilievo della sua storia. In precedenza, le uniche apparizioni europee risalivano alla Coppa Intertoto del 1998, conclusasi con due sconfitte. Questa finale rappresenterà la diciassettesima partita dei Glaziers nella competizione, con un bilancio attuale di nove vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

Il cammino in Premier League è stato decisamente meno brillante. Oliver Glasner, che lascerà la panchina dopo la finale, ha guidato il Palace al 15° posto, con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione occupata dal West Ham. Una vittoria in questa sfida sancirebbe un piazzamento indelebile nella storia del calcio londinese.

Se si parla di favole calcistiche e sfavorite, poche squadre reggono il confronto con il Rayo Vallecano. I Rayitos hanno superato ogni aspettativa in questa stagione, chiudendo l'anno all'ottavo posto in classifica e mancando la qualificazione europea in campionato per un solo punto. L'unica strada rimasta per accedere all'Europa nella prossima stagione è vincere la Conference League, che garantirebbe un posto nella fase a gironi di Europa League.

Iñigo Pérez è riuscito a plasmare una squadra resiliente, capace di mettere in difficoltà i club più blasonati. Esattamente come il Palace, il Rayo ha subito solo tre sconfitte europee in questa stagione. Tuttavia, gli spagnoli si sono dimostrati la compagine più efficiente della competizione, collezionando ben 10 vittorie fino a questo momento.

A Lipsia si farà la storia: una di queste due squadre solleverà il suo primo trofeo europeo in assoluto. Il Palace si presenta all'appuntamento con i favori del pronostico, ma il Rayo ha ampiamente dimostrato nel corso dell'anno di essere una squadra ostica da scardinare. Si preannuncia una finale molto tirata.

Probabili formazioni Crystal Palace - Rayo Vallecano

Crystal Palace:Henderson, Canvot, Lacroix, Rid, Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, Sarr, Pino, Larsen

Rayo Vallecano:Cardenas, Balliu, Mumin, Mendy, Espino, Valentin, Martin, Gumbau, Garcia, Diaz, Nteka

Reti inviolate escluse a Lipsia

Il Crystal Palace ha faticato nelle ultime quattro giornate di Premier League, non riuscendo a conquistare alcuna vittoria. La squadra è comunque andata a segno in tre di queste sfide, con l'unica eccezione della sconfitta per 3-0 contro il Manchester City. Il successo più recente risale al 2-1 nella semifinale di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk.

Nell'ultimo turno di campionato è arrivata una sconfitta contro l'Arsenal. La rete all'89° minuto di Jean-Philippe Mateta è servita solo come gol della bandiera nel 2-1 finale a Selhurst Park. Nelle 16 partite disputate in Conference League, il Palace non è riuscito a segnare solo in tre occasioni.

Sul fronte opposto, il Rayo è rimasto a secco di gol solo una volta in 14 incontri di Conference League. I Franjirrojos attraversano un ottimo momento di forma, essendo imbattuti da nove partite consecutive in gare ufficiali. L'ultima sfida conclusa senza reti all'attivo è stata la sconfitta per 3-0 contro il Real Maiorca nella seconda settimana di aprile.

Con in palio il primo titolo europeo, entrambe le formazioni cercheranno la via del gol senza troppi tatticismi. È difficile ipotizzare che uno dei due portieri possa mantenere la porta inviolata in quella che si preannuncia come una finale spettacolare.

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La Red Bull Arena si prepara a una pioggia di gol

Il Palace vanta il miglior attacco della Conference League in questa stagione, con ben 25 gol messi a segno dalla fase a gironi fino alla semifinale. Otto degli incontri disputati in questo parziale sono terminati con un punteggio totale superiore ai 2.5 gol. Anche il Rayo Vallecano ha superato la medesima soglia dell'Over 2.5 in otto partite all'interno della competizione.

Tuttavia, escludendo i turni preliminari, il Rayo ha segnato tre gol in meno rispetto al Palace nello stesso periodo. La squadra di Madrid è solo la seconda compagine spagnola a raggiungere la finale di Conference League, dopo il traguardo tagliato dal Real Betis nella scorsa stagione.

Le ultime uscite dei Rayitos non si sono rivelate prolifiche tanto quanto quelle del Palace. Gli Eagles inglesi hanno registrato il segno Over 2.5 in ciascuna delle ultime otto partite ufficiali disputate.

Il Palace è il terzo club inglese a raggiungere l'atto conclusivo di questo torneo, seguendo le orme di West Ham e Chelsea, che hanno poi sollevato il trofeo. I ragazzi di Glasner avranno una forte motivazione nel voler affiancare il proprio nome a quello dei rivali londinesi. Allo stesso tempo, il Rayo non ha nulla da perdere in quella che si profila come la partita più importante della propria storia. Ci si aspetta un match ricco di reti.

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Può Sarr trascinare il Palace verso la vittoria?

Ismaila Sarr ha rappresentato la principale arma offensiva del Palace in questa Conference League. L'attaccante guida la classifica marcatori del torneo con nove gol in 12 partite, cinque in più rispetto ad Alemao del Rayo. Sarr ha timbrato il cartellino in ognuna delle ultime cinque partite della fase a eliminazione diretta della squadra.

Una delle sue sei marcature in questa serie ha stabilito un primato storico. Nella semifinale di andata contro lo Shakhtar, Sarr ha sbloccato il risultato dopo appena 21 secondi dal fischio d'inizio, siglando il gol più veloce nella storia della Conference League. L'attaccante ha poi trovato la via della rete anche nella sfida di ritorno.

Sarr è inoltre il secondo miglior marcatore del club in Premier League con nove realizzazioni, preceduto solo da Jean-Philippe Mateta. L'esterno senegalese ha segnato due gol nelle ultime quattro partite di campionato del Palace, occasioni in cui il club è sempre riuscito a evitare la sconfitta.

Nel computo totale della stagione, Sarr ha collezionato 21 gol e due assist in 44 presenze tra tutte le competizioni. La sua presenza negli ultimi trenta metri sarà fondamentale per scardinare il pacchetto arretrato del Rayo e permettere al Palace di competere per il trofeo.