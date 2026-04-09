Pronostici Crystal Palace - Fiorentina: la Viola pronta a disarmare le Eagles

L'esperto di scommesse prevede una Fiorentina capace di ottenere un vantaggio di misura al Selhurst Park, per poi gestire il ritorno allo Stadio Artemio Franchi.

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Quote Crystal Palace vs Fiorentina

Crystal Palace vs Fiorentina Lottomatica Goldbet Netbet Crystal Palace 1.70 1.70 1.50 Pareggio 3.60 3.60 2.80 Fiorentina 5.00 5.00 4.50

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Crystal Palace 1-2 Fiorentina

Pronostico marcatore: Crystal Palace - Ismaila Sarr; Fiorentina - Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli

È passata quasi metà mese dall'ultima volta che il Crystal Palace è sceso in campo. Prima della sosta per le nazionali, Ismaila Sarr ha siglato una doppietta contro l'AEK Larnaca. I suoi gol hanno permesso al Palace di diventare la prima esordiente europea a raggiungere i quarti di finale dal 1978/79.

Quella vittoria cruciale nel ritorno in trasferta a Cipro ha interrotto un digiuno di successi che durava da tre partite. Le due gare precedenti contro il Leeds United e l'andata contro il Larnaca si erano concluse con pareggi a reti bianche. Le "Eagles" sono ora imbattute da quattro match consecutivi.

La Fiorentina, nel frattempo, sta cavalcando una striscia di sei risultati utili consecutivi tra Serie A e Conference League. La vittoria di misura per 1-0 contro l'Hellas Verona in campionato ha permesso alla squadra di risalire verso la parte sinistra della classifica dopo un inizio di stagione complicato.

La Viola ha superato il Rakow Czestochowa con un complessivo 4-2, centrando la quarta qualificazione consecutiva ai quarti di finale di Conference League. I campioni della Coppa delle Coppe 1960/61 sono ancora alla ricerca del primo trofeo importante da allora.

Negli ultimi anni, i toscani hanno dominato questa competizione pur senza riuscire ad alzare la coppa. L'inerzia è chiaramente dalla loro parte anche in questa occasione. Si prevede che la Viola possa superare il Palace con un successo di misura nella sfida d'andata a Selhurst Park.

Probabili formazioni Crystal Palace - Fiorentina

Crystal Palace:Benitez; Lacroix, Canvot, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Johnson.

Fiorentina:de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli; Brescianini, Harrison, Gudmundsson; Kean.

Gara aperta al Selhurst Park

Al Crystal Palace sono serviti 100 minuti per sigillare la vittoria ai supplementari per 2-1 contro il Larnaca, grazie a Ismaila Sarr. È stata la terza volta nelle ultime cinque partite ufficiali che un match del Crystal Palace ha fatto registrare l'esito Over 2.5.

Tuttavia, la vena realizzativa al Selhurst Park è stata altalenante: sette delle ultime nove partite casalinghe si sono concluse con l'esito Under 2.5.

Allo stesso tempo, la Fiorentina ha visto otto delle ultime nove trasferte superare la soglia dei 2.5 gol totali. In Serie A, la Viola occupa il secondo posto a pari merito con l'Hellas Verona per numero di Over 2.5 (18 su 31 partite), superata solo dal Torino.

Entrambe le squadre hanno le qualità per andare a segno. Si prospetta un incontro equilibrato a Londra, dove i gol non dovrebbero mancare dato che entrambe cercheranno un vantaggio da portare a Firenze per il ritorno.

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Valore nella doppia chance per la Viola

Dalla sconfitta per 2-1 contro il Manchester United, il Palace è rimasto imbattuto per quattro gare ufficiali, perdendo solo due delle ultime 11 partite. Tuttavia, il rendimento interno è meno rassicurante: gli uomini di Glasner hanno vinto solo due delle ultime 13 partite disputate al Selhurst Park.

Va comunque considerato che sono imbattuti da quattro turni tra le mura amiche, un dato che darà fiducia alla squadra.

La Fiorentina appare in una forma leggermente migliore, specialmente lontano dal Franchi. Gli uomini di Paolo Vanoli sono imbattuti da sei partite ufficiali, con quattro vittorie nel parziale. Dato ancora più rilevante: hanno perso solo una volta (contro l'Udinese) nelle ultime sei trasferte tra tutte le competizioni.

L'allenatore ha trasmesso grande convinzione alla squadra in vista della fase calda della stagione. Il Palace avrà il sostegno del proprio pubblico, ma potrebbe non bastare per arginare la Viola.

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Finale di gara in crescendo per i toscani

Il Palace ha mostrato diverse difficoltà nelle riprese delle ultime cinque partite ufficiali, non riuscendo a segnare nemmeno un gol nel secondo tempo in questo arco di tempo. L'ultima rete dopo l'intervallo risale al 26 febbraio: il gol al 93° di Evann Guessand contro lo Zrinjski Mostar nel ritorno del turno precedente.

Dato ancora più eclatante: il Palace ha subito tutti gli otto gol incassati in questa edizione della Conference League durante i secondi tempi. Questo evidenzia una carenza di concentrazione o di tenuta atletica nella seconda frazione di gioco.

Anche la Fiorentina tende a carburare lentamente. Durante la striscia di sei risultati utili, solo due dei dieci gol realizzati sono arrivati nel primo tempo. Gli altri otto sono stati segnati nella ripresa, inclusi entrambi i gol contro il Rakow nel ritorno degli ottavi.

È lecito attendersi un avvio di gara contratto al Selhurst Park, seguito da una prestazione dominante della Viola nel secondo tempo. Gli ospiti sono i favoriti per chiudere in vantaggio la frazione finale e ipotecare la qualificazione.