L'Inghilterra è imbattuta negli ultimi quattro confronti con la Croazia. L'ultima sconfitta contro gli uomini di Slaven Bilić risale alle semifinali del Mondiale 2018.

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a quota 3.60 su Over 2.5 a quota 1.70 su Stake

a quota 1.70 su Anthony Gordon gol o assist a quota 2.00 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Croazia - Inghilterra 1-3

Pronostico marcatore: Croazia - Beljo; Inghilterra - Kane, Gordon, Saka

La Croazia ospita l'Inghilterra a Rijeka sabato. Si tratta della terza giornata del Girone A3 di Nations League. La partita si giocherà a porte chiuse. Il divieto allo stadio segue gli incidenti con i tifosi contro la Francia nel marzo 2025. L'Inghilterra aveva già giocato nello stesso stadio a porte chiuse, pareggiando 0-0 nel 2018. Sarà interessante vedere come l'assenza di pubblico influenzerà questa sfida.

La Croazia è stata travolta 4-1 dalla Spagna a Siviglia martedì. Lamine Yamal ha segnato due gol, mentre Marc Pubill e Nico Williams hanno trovato anch'essi la rete. Dion Beljo ha siglato il gol della bandiera per la Croazia. Slaven Bilić deve fare a meno di Martin Baturina, Josip Juranović e Martin Erlić. I croati hanno ora subito due sconfitte nel girone.

L'Inghilterra ha risposto al ko contro la Spagna con una vittoria per 2-0 contro una Cechia in dieci uomini a Praga. Anthony Gordon e Harry Kane hanno segnato nella ripresa, mentre gli inglesi hanno controllato gran parte della gara con il 66% di possesso palla e 22 tiri. L'espulsione di Pavel Šulc è arrivata prima che l'Inghilterra chiudesse i conti, mantenendo la squadra di Thomas Tuchel al secondo posto alle spalle della Spagna. Tuttavia, la condizione fisica di Jude Bellingham desta preoccupazione dopo un presunto problema rimediato nella gara contro la Croazia.

Probabili formazioni Croazia - Inghilterra

Croazia: Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Sosa, Kovačić, Modrić, Sučić, Pašalić, Beljo, Perišić

Inghilterra: Trafford, Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Lewis-Skelly, Saka, Bellingham, Gordon; Kane

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L'Inghilterra ha il vantaggio sulla Croazia

La Croazia potrebbe faticare ad avere energie sufficienti per vincere questa partita. I croati hanno vissuto una notte massacrante a Siviglia, perdendo 4-1 contro la Spagna. L'Inghilterra ha giocato contro dieci uomini per gran parte della gara di Praga, il che dovrebbe lasciare la squadra di Tuchel più fresca.

L'Inghilterra ha avuto la meglio in questo confronto diretto. Ha vinto gli ultimi tre scontri, inclusa una vittoria per 4-2 nella fase a gironi del Mondiale lo scorso giugno. I recenti incontri hanno anche prodotto molti gol. Entrambe le squadre hanno segnato in sei degli ultimi otto confronti.

Una vittoria dell'Inghilterra senza porta inviolata è quotata a una probabilità implicita di circa il 28%. Questo sembra il valore migliore tra i nostri pronostici Croazia - Inghilterra, soprattutto considerando che la giovane retroguardia inglese resta incline agli errori.

Scommessa 1: 12 + GG a quota 3.60 su bet365

Valore sui tre o più gol a Rijeka

Entrambe le nazionali sono state protagoniste di partite ricche di gol nelle ultime uscite. Infatti, cinque delle ultime sette gare dell'Inghilterra hanno superato la soglia dell'Over 2.5. Sei delle ultime sette partite della Croazia hanno prodotto tre o più gol.

Questa finestra di Nations League conferma queste statistiche. L'Inghilterra ha perso contro la Spagna in una gara dai cinque gol, mentre la Croazia è stata anch'essa battuta nettamente 4-1 dalla Roja.

C'è molto talento offensivo in entrambe le squadre, specialmente nell'attacco dei Tre Leoni. Thomas Tuchel ruoterà probabilmente la propria retroguardia, il che apre alla Croazia la possibilità di andare a segno. Se la gara dal 4-2 al Mondiale può essere un indizio, l'Over 2.5 qui sembra una quota interessante.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.70 su Stake

Gordon in un momento di forma straordinario

Anthony Gordon è in grande forma con club e nazionale. Ha già quattro assist in Liga quest'anno, raddoppiando il proprio bottino rispetto all'ultima stagione in Premier League con il Newcastle.

Questa forma si è riflessa anche in nazionale. Gordon ha segnato contro la Spagna prima di trovare la rete a Praga, con Trent Alexander-Arnold a servire l'assist.

La Croazia è priva di diversi difensori ed è stata messa in difficoltà dagli esterni della Spagna. Gordon potrebbe trovare occasioni simili sulla fascia sinistra, dove la sua velocità e il suo movimento potrebbero creare problemi. Dato che è altrettanto capace di segnare o servire un assist, il mercato gol o assist a quota equa appare la scelta più solida.