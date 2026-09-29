Pronostici Repubblica Ceca - Inghilterra: i Tre Leoni per una vittoria con due gol di scarto

Il fiero record casalingo dei cechi si è interrotto sabato. La Croazia ha vinto 2-1 a Praga, chiudendo una striscia di imbattibilità che durava da giugno 2022.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Cechia - Inghilterra 1-3

Pronostico marcatore: Cechia - Hlozek; Inghilterra - Kane (x2), Rogers

La Cechia ospita l'Inghilterra alla Fortuna Arena martedì, in occasione della seconda giornata del Gruppo A3 di Nations League, con entrambe le squadre reduci dalla sconfitta nella gara d'esordio del fine settimana.

La Cechia è caduta 2-1 contro la Croazia a Praga. Luka Modrić ha aperto le marcature al 47' con un gran tiro. Adam Karabec ha pareggiato sette minuti più tardi.

Marco Pašalić ha poi segnato il gol vittoria al 77' di testa, su cross di Ivan Perišić. La sconfitta ha interrotto una striscia di imbattibilità casalinga lunga 19 partite, rovinando anche l'esordio di Santi Denia come commissario tecnico.

L'Inghilterra ha perso 3-2 contro i campioni del mondo della Spagna a Wembley sabato. Anthony Gordon e Harry Kane avevano portato i Tre Leoni sul 2-1 prima dell'intervallo.

Tuttavia, alcune disattenzioni difensive sono costate care all'Inghilterra. Álex Baena e Mikel Oyarzabal hanno completato la rimonta. Kane ha anche sbagliato un rigore nella ripresa. L'ultima volta che l'Inghilterra ha giocato a Praga ha perso 2-1, nell'ottobre 2019, quando i cechi si imposero in una qualificazione a Euro 2020.

Probabili formazioni Cechia - Inghilterra

Cechia: Horníček, Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma, Sadílek, Červ, Ambros, Šulc, Karabec, Hložek

Inghilterra: Trafford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham, Saka, Rogers, Kane

La frustrazione dell'Inghilterra potrebbe complicare la vita alla Cechia

Non è stato un periodo facile per il ct inglese Thomas Tuchel. Dopo l'amara delusione dell'eliminazione in semifinale di Coppa del Mondo contro l'Argentina, i suoi hanno travolto la Francia nella finalina per il terzo posto.

Hanno poi ospitato la Spagna, campione del mondo in carica, per l'esordio nella Nations League 2026/27. Questo contesto va tenuto presente quando si analizzano le loro recenti prestazioni. Hanno subito 9 gol in queste 3 partite, segno che la difesa resta un lavoro in corso sotto la gestione di Tuchel.

James Trafford dovrebbe restare tra i pali per la trasferta alla Fortuna Arena. La Spagna lo ha punito dopo appena 2 minuti sabato. La Cechia ha segnato in casa contro la Croazia e proverà a trovare almeno la via del gol anche stavolta. Una vittoria dell'Inghilterra senza porta inviolata, con una probabilità implicita del 32,26%, appare un'opzione di valore in questo momento.

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L'Inghilterra efficace lontano da Wembley

I Tre Leoni si sono trovati bene nelle recenti trasferte lontano da Wembley. Prima dei Mondiali 2026, avevano vinto 6 delle ultime 7 gare esterne con almeno due gol di scarto. Si tratta di un rendimento decisamente notevole per una squadra ancora in fase di costruzione sotto Tuchel.

La Cechia sta ancora accusando il colpo dopo aver perso il proprio record di imbattibilità interna, che durava da giugno 2022. Il gol vittoria tardivo della Croazia è stato un duro colpo per Santi Denia, che ha visto sfumare nella sua prima gara alla guida della squadra un record lungo 4 anni.

Una squadra ferita potrebbe sgretolarsi rapidamente martedì, specialmente contro un avversario superiore. L'Inghilterra ha il reparto offensivo per punire qualsiasi incertezza. Una probabilità implicita del 50% per una vittoria inglese con due o più gol di scarto rappresenta l'opzione di maggior valore tra i nostri pronostici Cechia - Inghilterra. Un dato ancora più interessante se si considera l'85% di percentuale di successo nelle sette partite precedenti i Mondiali 2026.

Scommessa 2: Handicap 3 vie Inghilterra -1 a quota 2.00 suLottomatica

Rogers in forma, pronto a lasciare il segno

Morgan Rogers dovrebbe avere un ruolo di primo piano nei piani di Tuchel per la gara di martedì. Con Anthony Gordon che ha giocato 70 minuti, Jude Bellingham l'intera partita e Bukayo Saka oltre 80 minuti, la rotazione sarà fondamentale a metà settimana.

Rogers ha iniziato la sua avventura al Chelsea in maniera scintillante, con 3 gol in 5 presenze. Ha anche fornito 1 assist, per una percentuale di coinvolgimento nei gol dell'80% finora in questa Premier League 2026/27.

Anche i dati sottostanti sono incoraggianti: 15 tiri effettuati e un xG di 1,71. Con una probabilità implicita del 50% di segnare o servire un assist, il dato appare sorprendentemente basso per un giocatore in questo stato di forma.

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