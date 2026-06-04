Pronostici Brasile - Egitto: gol e spettacolo garantiti a Cleveland

L'analisi dei nostri esperti suggerisce che il Brasile continuerà sulla scia dell'ottima prestazione della scorsa settimana, conquistando la vittoria contro l'Egitto.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brasile 3-1 Egitto

Pronostico marcatore: Brasile – Vinícius Júnior, Igor Thiago, Gabriel Martinelli; Egitto – Omar Marmoush

Il percorso del Brasile per porre fine a un digiuno mondiale lungo 24 anni ha ricevuto una spinta significativa nell'ultima amichevole. I Pentacampeões hanno travolto il Panama con un netto 6-2 al Maracanã di Rio de Janeiro. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti può ritenersi ampiamente soddisfatto di quanto espresso in campo, specialmente nella ripresa.

L'allenatore ha effettuato ben 10 cambi nel secondo tempo, una situazione che avrebbe potuto comportare un calo fisiologico del rendimento. Al contrario, i subentrati hanno mantenuto altissima l'intensità, siglando altre quattro reti negli ultimi quarantacinque minuti. La rosa verdeoro tornerà a pieno regime questo fine settimana, grazie ai rientri di Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, nuovamente a disposizione per il match.

L'Egitto confida che il cammino nell'ultima Coppa d'Africa sia servito come preparazione ideale in vista dei Mondiali. I Faraoni hanno chiuso il torneo continentale al quarto posto, mostrando un'eccellente concretezza e cinismo sotto porta. Hossam Hassan si augura che i suoi ragazzi possano recitare un ruolo da protagonisti in Nord America.

Inseriti in un girone con Belgio, Nuova Zelanda e Iran, i nordafricani partono decisamente favoriti per il passaggio del turno insieme ai diavoli rossi. In ogni caso, il confronto con il Brasile rappresenterà un test di assoluto valore a pochissimi giorni dal calcio d'inizio della rassegna iridata.

Probabili formazioni Brasile - Egitto

Brasil: Alisson, Wesley França, Marquinhos, Magalhães, Sandro, Guimarães, Casemiro, Rayan, Raphinha, Vinícius Jr, Thiago

Egitto:El Shenawy, Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Hafez, Lasheen, Attia, Salah, Ashour, Trezeguet, Marmoush

La stanchezza del viaggio potrebbe penalizzare l'Egitto

Entrambe le selezioni si presentano a questo appuntamento forti dei successi ottenuti la scorsa settimana, il che garantisce un morale altissimo nei rispettivi ritiri. Tuttavia, il Brasile occupa attualmente la sesta posizione nel ranking mondiale, mentre l'Egitto si trova decisamente più indietro, al 29° posto. La compagine sudamericana gode quindi dei favori assoluti del pronostico per centrare una vittoria scacciapensieri prima del debutto ufficiale.

Inoltre, i tempi di trasferimento logistico sono stati nettamente più brevi per i verdeoro rispetto alla nazionale africana. L'Egitto ha dovuto affrontare un volo di oltre 12 ore, un fattore che richiede solitamente alcuni giorni per il pieno smaltimento del jet-lag. Di conseguenza, i Faraoni potrebbero non essere al top della condizione atletica.

I precedenti storici tra le due squadre vedono il Brasile impostosi in entrambe le occasioni. Considerando che l'Egitto ha rimediato due sconfitte nelle ultime cinque uscite, la Seleção ha tutte le carte in regola per spuntarla a Cleveland.

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Previsto un festival del gol a Cleveland

Il reparto offensivo di Ancelotti non accenna a diminuire i giri del motore, nemmeno quando si tratta di test amichevoli. Il Brasile vanta un potenziale d'attacco devastante, un fattore che la retroguardia egiziana dovrà monitorare con estrema attenzione. I verdeoro hanno realizzato 13 reti nelle ultime cinque uscite, con un'impressionante media di 2.6 gol a partita.

Di contro, la squadra ha concesso sei reti nello stesso parziale, evidenziando qualche amnesia di troppo nella linea difensiva. L'Egitto non si è dimostrato prolifico come al solito nell'ultimo periodo, ma è comunque riuscito a timbrare il cartellino per cinque volte nelle ultime cinque sfide. Con interpreti del calibro di Marmoush e Salah in avanti, i Faraoni hanno i mezzi per scardinare la difesa brasiliana.

Tutte le ultime tre partite disputate dal Brasile si sono concluse con almeno tre gol complessivi sul tabellino. Allo stesso modo, due delle ultime sei sfide dell'Egitto hanno registrato l'esito Over. Data la qualità degli attaccanti a disposizione di entrambi i tecnici, la partita promette un punteggio alto.

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L'attacco dell'Egitto ha le carte in regola per impensierire il Brasile

Sarà molto interessante valutare l'affiatamento della coppia centrale composta da Marquinhos e Gabriel Magalhães. La solidità del loro pacchetto arretrato sarà fondamentale per blindare il risultato domenica e, in prospettiva, per sognare la gloria mondiale. Tuttavia, potrebbero emergere le tipiche disattenzioni da inizio gara, che la selezione africana è assolutamente in grado di punire.

Salah e Marmoush, in particolare, conoscono molto bene i meccanismi difensivi di elementi come Magalhães, Guimarães e Casemiro per averli affrontati nei rispettivi club. Questo bagaglio d'esperienza aiuterà le punte egiziane a trovare i varchi giusti per impensierire Alisson, un compito che Salah ha già portato a termine più volte in Premier League con la maglia del Liverpool.

La Seleção ha fatto registrare l'esito GG in tutte le ultime quattro partite ufficiali, incassando ben due reti dal Panama la scorsa settimana. Un trend che darà agli uomini di Hassan l'ambizione e la convinzione necessarie per far male alla retroguardia brasiliana.