L'analisi degli esperti prevede un pareggio tra l'Aston Villa di Unai Emery e il Bologna di Vincenzo Italiano. Un risultato che lascerebbe ogni discorso qualificazione aperto per la sfida di ritorno.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bologna 1-1 Aston Villa

Pronostico marcatore: Bologna - Thijs Dallinga; Aston Villa - Ollie Watkins

Vincenzo Italiano ha guidato il Bologna in un cammino europeo finora impressionante, culminato in una striscia di 11 risultati utili consecutivi. Curiosamente, l’unica sconfitta dei rossoblù nella competizione quest’anno è arrivata proprio contro l’Aston Villa nella giornata inaugurale. Questo quarto di finale rappresenta la prima storica partecipazione del Bologna a una fase così avanzata di una grande competizione europea a eliminazione diretta.

Il Bologna è tornato dalla sosta per le nazionali con una vittoria per 2-1 sulla Cremonese, riscattando il precedente KO per 2-0 subito contro la Lazio. Negli ottavi di finale, gli uomini di Italiano hanno eliminato la Roma con un complessivo 5-4 tra andata e ritorno.

L'Aston Villa ha chiuso la fase a campionato al primo posto con 21 punti, a pari merito con il Lione. Proprio come il Bologna, i Villans hanno perso una sola volta nel torneo: un 2-1 contro i Go Ahead Eagles durante la terza giornata.

La squadra di Unai Emery occupa stabilmente le prime quattro posizioni in Premier League, con la qualificazione in Champions League ormai quasi blindata. Gli inglesi arrivano a questa sfida con tre vittorie nelle ultime quattro partite, inclusi i due successi consecutivi contro il Lille nel turno precedente.

Il Bologna potrà contare sulla spinta di un infuocato Stadio Renato Dall’Ara, fattore che l'Aston Villa non dovrà sottovalutare. Allo stesso tempo, gli ospiti considererebbero un pareggio come un risultato estremamente positivo in vista del ritorno a Villa Park.

Probabili formazioni Bologna - Aston Villa

Bologna:Ravaglia, Zortea, Lucumì, Casale, Miranda, Freuler, Moro, Ferguson, Orsolini, Bernardeschi, Dallinga.

Aston Villa:Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Luiz, McGinn, Rogers, Sancho, Watkins.

Si prospetta una sfida aperta

Al di fuori della sconfitta interna per 2-0 contro la Lazio prima della sosta, il Bologna ha trovato la via della rete in ognuna delle altre 12 partite ufficiali disputate. La reazione contro la Cremonese è stata immediata, con due gol segnati nei primi 20 minuti di gioco.

I rossoblù sono la squadra che ha effettuato più tiri verso la porta tra quelle rimaste in Europa League (224). Questo dato suggerisce una spiccata capacità offensiva che potrebbe scardinare la linea difensiva del Villa.

L'Aston Villa, dal canto suo, ha segnato in tutte le ultime cinque partite in ogni competizione. L’ultima volta che l’attacco di Emery è rimasto a secco risale alla fine di febbraio, nella sconfitta per 2-0 contro il Wolverhampton.

La compagine inglese tende a crescere nella ripresa: gli ultimi sei gol segnati in Europa League sono arrivati tutti dopo l'intervallo, comprese le tre reti rifilate al Lille negli ottavi. La quota per entrambe le squadre a segno (GG) offre un valore interessante.

Scommessa 1: GG a quota 1.72 su Goldbet

Ollie Watkins pronto a colpire a Bologna

Ollie Watkins sta vivendo una stagione leggermente al di sotto dei suoi standard abituali in termini di numeri assoluti, ma l'ex attaccante del Brentford rimane un perno insostituibile nello scacchiere tattico di Emery.

Nelle ultime quattro apparizioni con il club, Watkins ha messo a referto due gol e un assist. È stato decisivo nel passaggio del turno contro il Lille, segnando il gol vittoria all'andata e fornendo l'assist decisivo per Leon Bailey nel match di ritorno.

La rete segnata contro il Lille ha interrotto un digiuno di sette partite. Recentemente è andato a segno anche nel 2-0 contro il West Ham. Complessivamente, il bottino stagionale recita 10 gol e 2 assist in 40 presenze tra Premier League ed Europa League.

Watkins dovrebbe partire titolare al Dall'Ara, supportato sulle fasce da Morgan Rogers e Jadon Sancho. Con il giusto rifornimento dai compagni, l'attaccante inglese ha tutte le carte in regola per segnare o fornire un assist in questa sfida cruciale.

Scommessa 2: Ollie Watkins segna o fa assist a quota 2.10 su bet365

Rossoblù e Villans verso il pari

L'analisi dell'andamento stagionale mostra come nessuna delle due squadre abbia brillato per continuità assoluta. Il Bologna ha pareggiato 1-1 l'andata degli ottavi contro la Roma al Dall'Ara, primo segno "X" dopo una serie di 12 partite. Il precedente pareggio era arrivato sempre in Europa League, un 2-2 contro il Celtic nella penultima gara della fase a campionato.

Nonostante il rocambolesco 4-3 nel ritorno contro la Roma, il Bologna ha fatto registrare l'esito "Under 2.5" in sette delle ultime dieci partite ufficiali. Sei delle ultime sette gare casalinghe sono terminate con meno di tre gol complessivi.

L'Aston Villa ha perso punti solo una volta nella prima fase del torneo. Ognuna delle ultime tre vittorie inglesi è stata caratterizzata dall'esito "Under 2.5", sebbene la squadra non abbia ancora pareggiato in questa edizione di Europa League.

Tuttavia, il primo pareggio della competizione potrebbe materializzarsi proprio in questa occasione, considerando che le sfide interne del Bologna sono tipicamente molto tattiche e bloccate. Si prevede una battaglia equilibrata allo Stadio Renato Dall’Ara.