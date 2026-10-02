Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Belgio - Turchia per questa sfida. Dopo la pesante sconfitta subita dalla Turchia nell'ultima uscita, il Belgio dovrebbe approfittarne e conquistare i tre punti.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Belgio - Turchia 2-1

Pronostico marcatore: Belgio - Charles De Ketelaere, Mika Godts; Turchia - Baris Yilmaz

La campagna di Nations League del Belgio è iniziata con il botto. I Diavoli Rossi si sono imposti 2-0 in trasferta contro l'Italia. Nella partita successiva sono tornati in casa per affrontare la Francia, ma le cose non sono andate come speravano. La Francia ha vinto 1-0 a Bruxelles in una gara che sembrava destinata al pareggio.

Il Belgio ha subito il gol quando mancavano appena due minuti al termine dei tempi regolamentari. Quella rete tardiva ha interrotto la loro striscia di imbattibilità alla vigilia della terza gara di Nations League. Con la Francia impegnata contro l'Italia, il Belgio ha la possibilità di raggiungerla in classifica.

Mark van Bommel ha preso il posto di Rudi Garcia sulla panchina belga dopo che quest'ultimo era riuscito a guidare la squadra soltanto fino ai quarti di finale del Mondiale. L'ex tecnico del Royal Antwerp sta vivendo la sua prima esperienza alla guida di una nazionale. Sarà soddisfatto dei progressi della sua squadra.

La Turchia ha avuto un inizio difficile nella Nations League A, perdendo le prime due partite. La sconfitta contro la Francia è stata di misura, con la Turchia rimasta competitiva nonostante il gol subito nel secondo tempo. Tuttavia, il 4-1 rimediato contro l'Italia ha fatto sorgere qualche dubbio sulla loro capacità di competere in questa fascia. Vincenzo spera che i suoi uomini possano riscattarsi con una prestazione più solida in trasferta e finalmente conquistare punti.

Probabili formazioni Belgio - Turchia

Belgio: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Moreira, De Bruyne, Godts, De Ketelaere

Turchia: Bayindir, Celik, Demiral, Kabak, Aydin, Kokcu, Ozcan, Elmali, Guler, Uzun, Yilmaz

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Entrambe le squadre possono segnare a Bruxelles

La mancata rete dei padroni di casa contro la Francia è stata particolarmente deludente perché le occasioni non sono mancate. La scarsa concretezza sotto porta è la causa principale. Solo due dei 12 tiri del Belgio sono finiti nello specchio, contro sette tiri in porta per i transalpini. Kevin De Bruyne è stato il giocatore belga con più conclusioni, ma solo uno dei suoi tre tentativi è finito in porta.

Prima della sfida con la Francia, il Belgio aveva segnato 10 gol nelle precedenti quattro partite, con una media di 2,5 reti a incontro. In quel periodo hanno rifilato quattro gol agli Stati Uniti al Mondiale. Hanno anche segnato cinque reti contro la Nuova Zelanda. Il problema dei padroni di casa resta l'incostanza.

Le ultime tre partite della Turchia hanno prodotto quattro gol, tra cui tre contro gli Stati Uniti al Mondiale. In due delle ultime tre uscite si è verificato anche il GG. Il Belgio ha mostrato una tendenza simile, con quattro delle ultime sei gare che hanno visto gol da entrambe le parti.

Il precedente storico rafforza l'ipotesi del GG, con sette dei nove confronti diretti che hanno visto entrambe le squadre segnare. Con i gol da entrambe le parti un tema ricorrente per entrambe le squadre, il GG appare come l'angolo naturale di questa sfida.

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I precedenti suggeriscono un'altra sfida ricca di gol

Il numero di reti dovrebbe salire sopra la soglia dei due gol in questa occasione. Quattro delle ultime sei partite del Belgio si sono chiuse con l'Over 2.5. La squadra di Van Bommel ha subito gol in cinque delle ultime sei partite, incassando sette reti in quel periodo.

In Nations League, la Turchia sta subendo una media di 2,5 gol a partita. Nelle ultime cinque gare, i mezzelune hanno incassato 10 reti in totale, evidenziando la loro vulnerabilità defensiva. Due delle ultime tre partite hanno visto il numero di gol salire sopra i due, esattamente ciò che ci aspettiamo per venerdì.

Anche il precedente storico sostiene l'ipotesi dei gol, con cinque dei nove confronti diretti che hanno prodotto almeno tre reti.

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Padroni di casa favoriti di misura sulla Turchia

Il Belgio ha subito solo due sconfitte nelle ultime 21 partite. Una è arrivata contro la Spagna, poi diventata campione del mondo, mentre l'altra è la recente sconfitta contro la Francia. Il Belgio è imbattuto nelle ultime sei partite in casa, con cinque vittorie e un pareggio in quel periodo.

La Turchia è in leggera difficoltà, avendo perso quattro delle ultime cinque partite. La squadra di Vincenzo rischia una terza sconfitta consecutiva in questa competizione. I nove precedenti confronti diretti hanno prodotto tre vittorie per parte, con gli altri tre conclusi in pareggio.

Tuttavia, il fattore campo del Belgio e la forma leggermente migliore non possono essere ignorati. I Diavoli Rossi sono quindi favoriti per la vittoria, ma di non più di un gol di margine. Questo apre la porta a una scommessa creativa sull'handicap, puntando sul pareggio dando un gol di vantaggio alla Turchia.