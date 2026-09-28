La sfida di lunedì sera a Bruxelles mette di fronte due nuovi selezionatori, con la Francia che mantiene un saldo predominio storico in questo confronto.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Belgio - Francia 1-2

Pronostico marcatore: Belgio - Lukaku; Francia - Mbappé, Dembélé

Il Belgio ospita la Francia al King Baudouin Stadium lunedì. Si tratta della seconda giornata del Girone A1 della Nations League 2026/27. Entrambe le squadre hanno aperto la loro campagna in trasferta venerdì.

Il Belgio si è recato a Roma per affrontare l'Italia. La Francia, invece, ha fatto visita alla Turchia a Kocaeli. Entrambe le nazionali tornano in campo dopo appena tre giorni.

Mark van Bommel guida il Belgio per il suo primo ciclo di gare. Ha sostituito Rudi Garcia dopo l'uscita ai quarti di finale del Mondiale. La Spagna vinse quello scontro 2-1 grazie a un gol tardivo di Mikel Merino. Il Belgio aveva battuto gli Stati Uniti 4-1 e il Senegal 3-2 nel percorso verso quella fase.

Thibaut Courtois è assente di comune accordo, mentre Jérémy Doku è infortunato. Youri Tielemans indossa la fascia di capitano.

Zinedine Zidane guida la sua Francia per la seconda gara. La Francia ha chiuso quarta in Nord America dopo la sconfitta 2-0 contro la Spagna in semifinale al Mondiale 2026. È poi arrivata una sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra. Kylian Mbappé mantiene la fascia di capitano, mentre l'in-forma Michael Olise sembra certo di partire titolare.

Probabili formazioni Belgio - Francia

Belgio: Lammens, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku, Fofana

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Dembélé

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I Blues dominano questo confronto negli ultimi anni

L'appuntamento con la Nations League è fissato per lunedì sera alle ore 20:45 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove andrà in scena l'attesissimo match tra i Diavoli Rossi del Belgio e la Francia di Zidane. Per l'evento sono già attive le promozioni e i palinsesti proposti dai principali operatori. Per i maggiorenni interessati ad aprire un nuovo conto di gioco, la redazione di Goal ha selezionato tre tra le migliori offerte d'ingresso:

La Francia ha dominato questo confronto nell'era moderna, vincendo 7 degli ultimi 10 incontri con il Belgio e perdendone solo 1. Ha vinto 3 delle ultime 4 sfide, pareggiando l'altra per 1-1.

Le partite sul palcoscenico più grande hanno avuto un solo verso. La Francia vinse la semifinale del Mondiale 2018 a San Pietroburgo con un risicato 1-0. Ha ripetuto lo stesso risultato contro i belgi negli ottavi di finale di Euro 2024.

Mentre la Francia si avvia verso una nuova era sotto Zinedine Zidane, il Belgio sta vivendo una ricostruzione ancora più profonda con Mark van Bommel. Questo mese, inoltre, i belgi devono fare a meno di Thibaut Courtois e Jeremy Doku. Ciò pesa sui belgi in entrambe le fasi di gioco.

Con una probabilità implicita del 54,1%, la vittoria della Francia rappresenta la scelta di maggior valore tra i nostri pronostici Belgio - Francia. I transalpini hanno inoltre vinto sette delle ultime 10 sfide contro i loro vicini.

Scommessa 1: Segno 2 a quota 1.85 su bet365

Il Belgio protagonista di un'estate caotica

I belgi sono stati coinvolti in diverse partite caotiche nel 2026. Entrambe le squadre hanno segnato in 4 delle ultime 5 gare. Lo stesso numero di incontri ha contenuto 3 o più reti.

Il loro record defensivo lascia molto a desiderare. Non sono riusciti a mantenere la porta inviolata nelle ultime 4 partite. Inoltre, hanno subito gol contro squadre come Nuova Zelanda ed Egitto durante le amichevoli di preparazione al Mondiale.

Gli avversari del Belgio di lunedì sera portano in dote molto potenziale offensivo. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise sono tre dei attaccanti più temuti nel calcio mondiale in questo momento. Sebbene gli ultimi 4 precedenti abbiano visto 2 gol o meno, le condizioni sembrano propizie per una gara più aperta lunedì.

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Valore sui francesi di Zidane per trovare il gol

I francesi hanno segnato almeno 2 gol in 6 delle ultime 8 partite. Hanno rifilato 10 reti a Iraq, Norvegia e Senegal nella fase a gironi del Mondiale 2026.

Il Belgio è l'avversario ideale per i Blues in questo momento. I belgi sono tutt'altro che solidi in difesa, non riuscendo a mantenere la porta inviolata nelle ultime 4 partite. Mark van Bommel deve inoltre fare a meno del portiere titolare Thibaut Courtois per questa finestra di gare di Nations League.

La partita di lunedì arriva dopo un turno di riposo di appena tre giorni in seguito alla trasferta del Belgio in Italia. Le gambe saranno sicuramente pesanti a Bruxelles. Con una probabilità implicita del 56,50%, la quota sembra sottovalutare il ritmo realizzativo recente della Francia.