Pronostici Barcellona - Rayo Vallecano: Raphinha pronto a trascinare i blaugrana

L'esperto di scommesse prevede un'altra vittoria per i catalani, con Raphinha a segno in un match dove entrambe le squadre dovrebbero andare a bersaglio.

Migliori scommesse per Barcellona - Rayo Vallecano

Raphinha marcatore nei 90 minuti a quota 2.20 su Lottomatica

Barcellona Over 2.5 gol squadra a quota 1.72 su Goldbet

GG a quota 1.75 su Netbet

Quote Barcellona vs Rayo Vallecano

Barcellona vs Rayo Vallecano Lottomatica Goldbet Netbet Barcellona 1.22 1.22 1.24 Pareggio 7.00 7.00 6.75 Rayo Vallecano 10.00 10.00 9.75

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 3-1 Rayo Vallecano

Pronostico marcatore: Barcellona - Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo; Rayo Vallecano - Jorge de Frutos

Il Barcellona ha avuto un inizio incerto nella sfida di Champions League contro il Newcastle mercoledì scorso. Tuttavia, ha preso il controllo totale nel secondo tempo, chiudendo la serata con una schiacciante vittoria per 7-2.

La squadra di Hansi Flick ha vinto anche le ultime quattro partite di campionato. Con un successo in questo match, i blaugrana potrebbero estendere, almeno temporaneamente, il proprio vantaggio in vetta alla classifica a sette punti.

Il Rayo Vallecano è coinvolto nella lotta per non retrocedere, ma si presenta a questa sfida reduce da sei risultati utili consecutivi in campionato. Quattro di queste partite sono terminate in pareggio, compreso lo scontro casalingo contro il Levante dell'ultimo turno. Nel complesso, la squadra di Iñigo Pérez sta mostrando segnali sufficienti per suggerire che riuscirà a ottenere la salvezza.

Probabili formazioni Barcellona - Rayo Vallecano

Barcellona:Szczesny, Cancelo, Martin, Cubarsi, Espart, Bernal, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski

Rayo Vallecano:Batalla, Espino, Felipe, Lejeune, Balliu, Gumbau, Ciss, Garcia, Diaz, Akhomach, De Frutos

Raphinha per chiudere in bellezza una settimana prolifica

C'erano stati alcuni dubbi sul livello di forma di Raphinha all'inizio di questo mese. Tuttavia, qualcosa è chiaramente cambiato nelle ultime due partite.

Il brasiliano ha segnato una tripletta lo scorso fine settimana contro il Siviglia, portando il suo bottino stagionale in La Liga a 11 gol: un rendimento impressionante in un'annata condizionata dagli infortuni. In campionato, viaggia alla media di una rete ogni 110 minuti.

Raphinha è stato protagonista anche nel turno infrasettimanale, con due gol e due assist nel successo contro il Newcastle. In quella partita ha collezionato cinque conclusioni, più di ogni altro giocatore in campo in un match di Champions League molto aperto.

Con la forma attuale, il pronostico su Raphinha marcatore offre valore, con una probabilità implicita del 45.5%.

Scommessa 1: Raphinha marcatore nei 90 minuti a quota 2.20 su Lottomatica

L'attacco del Barça pronto a colpire ancora

Il Rayo Vallecano ha creato diversi problemi al Barcellona nelle ultime stagioni. I due incontri del 2025 hanno prodotto solo tre gol totali, ma le circostanze attuali sono diverse.

Proprio come il Barça, anche il Rayo è stato impegnato nelle competizioni europee questa settimana. Dovrà gestire un recupero lampo per il calcio d'inizio di domenica a ora di pranzo, dopo la sfida di Conference League di giovedì. Inoltre, la squadra di Madrid è scesa in campo anche lo scorso lunedì in La Liga.

In questa stagione, il Rayo ha subito una media di tre gol a partita nelle trasferte contro le prime quattro della classe. Questo suggerisce che farà fatica a contenere l'attacco atomico del Barcellona.

In campionato, la squadra di Flick vanta una media di 2.55 xG e 2.75 gol ogni 90 minuti: in entrambi i casi, si tratta del miglior dato della massima serie spagnola.

Il Barcellona ha segnato almeno tre reti nel 79% delle proprie partite casalinghe di campionato. La quota per l'Over 2.5 della squadra di casa appare decisamente interessante.

Scommessa 2: Barcellona Over 2.5 gol squadra a quota 1.72 su Goldbet

Il Rayo può pungere al Camp Nou

Il Barcellona ha subito due gol in ciascuna delle partite disputate al Camp Nou nell'ultima settimana. Alcuni infortuni nel reparto arretrato hanno probabilmente contribuito a questa situazione.

Alejandro Balde rimane fuori dai giochi, quindi il più offensivo João Cancelo dovrebbe continuare a presidiare la fascia sinistra. Anche il terzino destro titolare Jules Koundé è ai box. Permangono inoltre dubbi sulla disponibilità del portiere Joan Garcia e del difensore Eric Garcia.

Questi fattori incoraggeranno il Rayo Vallecano. Gli ospiti dispongono di velocità in attacco, in particolare con gli esterni Alvaro Garcia e Ilias Akhomach, e punteranno a colpire la linea difensiva alta dei padroni di casa.

Sei delle ultime otto partite del Rayo in La Liga hanno visto andare a segno entrambe le squadre (esito GG). Lo stesso esito si è verificato negli ultimi tre match del Barcellona. Il pronostico GG appare quindi molto solido, con una probabilità implicita del 57.1%.