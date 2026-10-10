Il nostro esperto di scommesse si aspetta un altro gol precoce di Lamine Yamal, con il Barcellona che allunga nel primo tempo per avere la meglio sul Getafe.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona - Getafe 3-0

Pronostico marcatore: Barcellona - Lamine Yamal (x2), Karim Adeyemi

Il Barcellona si è presentato alla sosta per le nazionali in una forma smagliante di inizio stagione. I blaugrana hanno vinto 3-1 in casa del Siviglia nell'ultima uscita, prolungando il loro avvio a punteggio pieno in campionato.

La squadra di Hansi Flick si è dimostrata anche prolifica, segnando 17 gol nelle ultime tre partite casalinghe in tutte le competizioni.

Il Getafe arriverà quindi nella capitale catalana con aspettative modeste. La squadra di Jose Bordalas occupa una posizione di metà classifica, con due vittorie nelle prime sette partite. Una rete all'85' del neoacquisto estivo Ivan Azon ha regalato un'importante vittoria per 1-0 contro il Malaga nell'ultimo turno.

Probabili formazioni Barcellona - Getafe

Barcellona : J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Rodri, Pedri, Adeyemi, Fermin, Yamal, Jesus

: J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Rodri, Pedri, Adeyemi, Fermin, Yamal, Jesus Getafe: Soria, Femenia, Djene, Gudelj, Romero, Mojica, Martin, Mangala, Terrats, Azon, Unal

Migliori siti scommesse per Barcellona - Getafe

La sfida de La Liga al Camp Nou tra Barcellona e Getafe offre ottimi spunti per gli appassionati di pronostici sportivi. I blaugrana, in un momento di forma eccellente, ospitano gli Azulones che andranno alla ricerca di punti preziosi per la classifica. Per chi desidera scommettere su questo interessante incontro del campionato spagnolo, abbiamo selezionato tre dei migliori bookmaker legali e sicuri in Italia, scelti per le loro esclusive offerte di benvenuto attivabili tramite i link partner di Goal. Ricordiamo sempre che la registrazione sulle piattaforme di gioco è consentita unicamente agli utenti maggiorenni. Ecco le promozioni a confronto:

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Il Barça pronto per un'altra vittoria agevole

Con una media di 4,5 gol ogni 90 minuti in tutte le competizioni, l'attacco del Barcellona è stato inarrestabile finora. I catalani hanno già segnato 31 reti in Liga, 13 più di qualsiasi altra squadra. Le rivali nazionali dovranno preoccuparsi del fatto che il Barcellona stia già leggermente sovraperformando i suoi 28,5 xG (expected goals).

I padroni di casa hanno dubbi sulla condizione fisica di Raphinha in vista di questa sfida. Tuttavia, anche se il brasiliano non dovesse scendere in campo, la squadra può contare su numerose altre minacce offensive.

I neoacquisti estivi Gabriel Jesus e Karim Adeyemi hanno già sbloccato il proprio conto gol con la maglia blaugrana. Fermin Lopez sta registrando un contributo offensivo (gol o assist) ogni 75 minuti in Liga, mentre Yamal sta ingranando su tutti i fronti.

Il Getafe privilegia la fase difensiva e sta segnando in media appena 0,57 gol a partita in campionato. Los Azulones hanno incassato otto gol consecutivi senza risposta nelle ultime tre trasferte sul campo del Barcellona. Considerata la forma attuale dei padroni di casa, l'Handicap Asiatico -2 sulla squadra di Flick appare un'opzione solida.

Scommessa 1: Handicap Asiatico -2 a quota 1.70 su bet365

Yamal scatenato, pronto a colpire presto

Dopo un Mondiale sotto tono, Yamal si è risvegliato negli ultimi due mesi tra club e nazionale. Ha già segnato sette gol in altrettante presenze in Liga. Il diciannovenne ha inoltre realizzato quattro reti in quattro partite con la Spagna durante la sosta per le nazionali.

Yamal si sta specializzando nel segnare gol precoci. Ha trovato la rete nei primi 30 minuti in tre occasioni con il Barça in questa stagione. L'esterno ha inoltre segnato il primo gol entro il sesto minuto in ciascuna delle tre gare d'esordio della Spagna in Nations League.

Con la partecipazione di Raphinha in dubbio e Yamal probabile rigorista, il classe 2007 è il nome più affidabile per sbloccare il punteggio in questa sfida. Il candidato al Pallone d'Oro può essere scelto come primo marcatore con una probabilità implicita del 25%.

Scommessa 2: Lamine Yamal primo marcatore a quota 4.00 su Stake

Barça dominante nel primo tempo

La tendenza di Yamal a segnare presto suggerisce che il Getafe potrebbe trovarsi sotto pressione fin dall'inizio. La squadra del sud di Madrid è organizzata in fase difensiva, ma in estate ha perso centrocampisti chiave come Mauro Arambarri e Luis Milla. È difficile immaginarli competere con giocatori del calibro di Rodri e Pedri nella zona centrale del campo.

Il Barça ha offerto una prestazione scintillante nel primo tempo dell'ultima gara casalinga contro il Racing Santander. I catalani hanno prodotto 19 tiri e creato nove grandi occasioni nei primi 45 minuti, segnando quattro gol da un sorprendente totale di 4,47 xG nella sola prima frazione.

I catalani hanno segnato almeno due gol prima dell'intervallo in cinque delle ultime sei partite. Flick vorrà che la sua squadra mantenga la stessa intensità fin dal fischio d'inizio. Alla luce di ciò, il mercato Over 1.5 primo tempo del Barcellona appare di buon valore, con una probabilità implicita del 52,4%.