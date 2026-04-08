Il Barça ha sconfitto l'Atleti domenica pomeriggio in La Liga. Questo risultato dovrebbe dare agli uomini di Hansi Flick un vantaggio psicologico in vista della sfida di mercoledì.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 2-1 Atletico Madrid

Pronostico marcatore: Barcellona - Rashford, Torres; Atletico Madrid - Sorloth

Barcellona e Atletico Madrid si preparano ad affrontarsi per la quinta volta in questa stagione, in occasione dell'andata dei quarti di finale di Champions League.

I giganti catalani attraversano un momento di forma smagliante. Non conoscono sconfitta in nessuna competizione da metà febbraio, con la squadra di Hansi Flick che ha preso il comando della Liga. Il Barça è ormai vicinissimo al titolo nazionale e ha concrete possibilità di lottare per il trionfo continentale.

Il Barça ha affrontato l'Atletico solo quattro giorni fa in campionato. Gli uomini di Flick si sono imposti per 2-1 a Madrid, con i padroni di casa costretti a giocare il secondo tempo in dieci. Flick sarà stato certamente soddisfatto nel vedere gli attaccanti Rashford e Lewandowski entrambi a segno; il loro ritorno al gol è fondamentale, vista l'assenza di Raphinha per un infortunio al tendine del ginocchio.

L'Atletico è reduce da tre sconfitte consecutive tra tutte le competizioni. La serie negativa è iniziata con un KO di misura contro il Tottenham, risultato comunque sufficiente per garantire agli uomini di Diego Simeone il passaggio del turno in Champions League. A seguire sono arrivate le sconfitte contro Real Madrid e Barça in La Liga, che hanno di fatto chiuso le loro speranze in ambito nazionale.

Simeone deve fare i conti con diversi infortuni. Rodrigo Mendoza, Jan Oblak e Pablo Barrios sono già fuori dai giochi, mentre José María Giménez, Marc Pubill e Johnny Cardoso restano in forte dubbio. L'Atleti ha vinto solo una delle sei trasferte disputate in UCL in questa stagione.

Probabili formazioni Barcellona - Atletico Madrid

Barcellona:Joan Garcia; Cancelo, Araujo, Martin, Cubarsi; Eric Garcia, Pedri, Torres; Yamal, Rashford, Lewandowski.

Atletico Madrid:Musso; Molina, Lenglet, Ruggeri, Le Normand; Koke, Vargas, Simeone; Almada, Griezmann, Baena.

Meno di tre gol previsti per questo primo round

Otto degli ultimi nove incontri tra queste due squadre si sono conclusi con tre o più reti. Tuttavia, si ritiene che questa gara di andata possa essere più bloccata del solito. Quattro degli ultimi sei scontri diretti (66,66%) in tutte le competizioni hanno fatto registrare tre o meno gol. Eppure, la quota per un esito con meno di quattro reti mercoledì offre una probabilità implicita del 54,05%.

L'Atletico vanta un rendimento interno in UCL decisamente superiore a quello esterno: gli uomini di Simeone viaggiano a una media di 2,50 punti a partita in casa contro lo 0,83 in trasferta. Saranno quindi determinati a restare in corsa per giocarsi la qualificazione al ritorno tra le mura amiche.

Nelle sei trasferte di UCL 2025/26, l'83% delle gare dell'Atleti ha visto segnare quattro o più gol. Tuttavia, quella di mercoledì è solo la prima metà del confronto. Simeone è un maestro nel preparare squadre capaci di contenere e frustrare l'avversario, tattica che sicuramente proverà ad attuare contro il Barça.

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Il Barça può farcela

Sebbene sia probabile che l'Atleti adotti un approccio più prudente mercoledì, ci si aspetta comunque che riesca a trovare la via del gol. Entrambe le squadre hanno segnato (GG) nell'83% delle trasferte europee dei madrileni in questa stagione.

Inoltre, le partite casalinghe del Barcellona in UCL 25/26 si sono concluse con una vittoria blaugrana e GG nell'80% dei casi.

I mercati delle scommesse attribuiscono solo il 40% di probabilità all'eventualità che gli uomini di Flick vincano senza mantenere la porta inviolata. La squadra di Simeone ha segnato in quattro delle ultime sette visite a Barcellona tra tutte le competizioni.

Scommessa 2: Vittoria Barcellona e GG a quota 2.50 su bet365

Rashford: valore interessante per il suo ottimo momento in UCL

L'ex attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, sta iniziando a trovarsi perfettamente a suo agio con la maglia del Barça. Ha segnato cinque gol in nove presenze in questa edizione di UCL, con una media realizzativa del 55,56%.

Tuttavia, i mercati gli attribuiscono solo il 35,71% di probabilità di segnare mercoledì sera. Si tratta del "value bet" più evidente tra i nostri pronostici per Barcellona - Atletico Madrid.

Rashford ha siglato la rete del pareggio nella rimonta vincente del Barça (2-1) di domenica scorsa proprio contro l'Atletico. In totale, vanta otto partecipazioni attive al gol nelle nove presenze europee stagionali, nonostante sia partito titolare solo in quattro di queste occasioni.