Pronostico a favore dei Gunners per la vittoria a Wembley, considerando le recenti difficoltà di forma del City.

Migliori scommesse per Arsenal - Manchester City

Vittoria Arsenal a quota 2.37 su Goldbet

Esito GG a quota 1.66 su Netbet

Erling Haaland marcatore in qualsiasi momento a quota 2.25 su Lottomatica

Quote Arsenal - Manchester City

Quote Arsenal - Manchester City Goldbet Netbet Lottomatica Vittoria Arsenal 2.35 2.37 2.35 Esito GG 1.68 1.66 1.68 Erling Haaland marcatore in qualsiasi momento 2.20 2.25 2.20

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Manchester City

Arsenal 2-1 Manchester City Pronostico marcatore: Arsenal - Eberechi Eze, Viktor Gyokeres; Manchester City - Erling Haaland

L'Arsenal si sta dimostrando una realtà solida in questa stagione, vantando attualmente una striscia di 14 partite consecutive senza sconfitte in tutte le competizioni. Gli uomini di Mikel Arteta hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale di Champions League questa settimana e mantengono un vantaggio di nove punti in Premier League. Sebbene la Carabao Cup non sia la priorità assoluta, potrebbe rappresentare il primo trofeo di una stagione finora esaltante.

Il Manchester City, di contro, sta attraversando un periodo complicato. L'eliminazione dalla UCL per mano del Real Madrid e i recenti pareggi contro West Ham United e Nottingham Forest hanno frenato le ambizioni in campionato. La finale di questo weekend rappresenta, dunque, la migliore opportunità per assicurarsi un titolo in questa annata.

Probabili formazioni Arsenal - Manchester City

Arsenal: Arrizabalaga, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyokeres.

Manchester City:Trafford, Nunes, Khusanov, Dias, O’Reilly, Rodri, Semenyo, Foden, Reijnders, Doku, Haaland.

Il primo trofeo stagionale attende i Gunners

Poche squadre nell'élite europea si sono dimostrate difficili da battere quanto l'Arsenal di Mikel Arteta in questa stagione. I Gunners hanno subito solo tre sconfitte in gare ufficiali e restano in corsa su più fronti. L'analisi suggerisce una vittoria a Wembley contro un Manchester City apparso sottotono nelle ultime uscite.

La squadra londinese gode inoltre di una buona condizione generale. La lista degli indisponibili include solo Jurrien Timber, Martin Odegaard e Mikel Merino, con quest'ultimo unico assente certo per la finale. La capacità di gestire gli imprevisti mostrata durante l'anno conferisce ulteriore fiducia in vista del match di Wembley.

Per quanto riguarda il City, non si segnalano particolari emergenze mediche. Josko Gvardiol e Rico Lewis rimangono ai box, ma Mateo Kovacic torna a disposizione. L'inconsistenza dei Citizens nell'ultimo periodo è il motivo principale per cui i Gunners partono con i favori del pronostico.

Scommessa 1: Vittoria Arsenal a quota 2.37 su Goldbet

Uno scontro tra pesi massimi

Esistono valide ragioni per attendersi una partita ricca di reti. Sia Arsenal che City dispongono di un potenziale offensivo straordinario, a fronte di fasi difensive non sempre impeccabili. In sette degli ultimi nove scontri diretti, entrambe le squadre sono andate a segno.

La sfida potrebbe vedere anche avvicendamenti tra i pali. Kepa Arrizabalaga e James Trafford sono stati i portieri designati per le coppe nazionali e meritano la titolarità in questa finale. Entrambi hanno offerto prestazioni convincenti, pur non raggiungendo i livelli di affidabilità assoluta di David Raya e Gianluigi Donnarumma.

Nelle ultime tre partite tra queste due compagini sono stati siglati complessivamente 12 gol. È lecito attendersi che questo dato possa incrementarsi, date le propensioni offensive delle due squadre.

Scommessa 2: GG (Entrambe le squadre segnano) a quota 1.66 su Netbet

I possibili protagonisti a Wembley

Nonostante il favore del pronostico per l'Arsenal, individuare un singolo marcatore tra le fila dei Gunners risulta complesso. Le ultime 10 reti della squadra sono state messe a segno da nove giocatori diversi, a testimonianza di una cooperazione offensiva totale. Viktor Gyokeres è il capocannoniere della stagione 2025/26, ma vanta "solo" 16 reti.

La forza collettiva dell'Arsenal è stata superiore alla somma dei singoli, fattore chiave del loro successo ma elemento che rende difficile puntare su un finalizzatore specifico. Questo dilemma non sussiste in casa City.

Nonostante il rendimento altalenante della squadra, Erling Haaland continua a segnare con regolarità. Il gol contro il Real Madrid in settimana è stato il suo trentesimo stagionale, il numero 154 con la maglia del City. Anche in caso di sconfitta della propria squadra, il fuoriclasse norvegese resta il candidato principale per finire sul tabellino dei marcatori.