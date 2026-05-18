Pronostici Arsenal - Burnley: i Gunners puntano a una vittoria agevole

Il nostro esperto di betting prevede una vittoria agevole per i padroni di casa, in piena corsa per il titolo, con Viktor Gyokeres favorito per sbloccare il match.

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Quote Arsenal - Burnley

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 4-0 Burnley

Pronostico marcatore: Arsenal – Viktor Gyokeres x2, Eberechi Eze, Bukayo Saka

L'Arsenal si è ripreso dopo le due sconfitte consecutive subite in Premier League nel mese di aprile. I Gunners hanno vinto le ultime tre sfide nel massimo campionato inglese senza subire reti, riprendendo il controllo della corsa al titolo. La squadra di Mikel Arteta sarà ufficialmente campione se riuscirà a vincere questo match e a trionfare a Selhurst Park domenica prossima.

La retrocessione del Burnley è invece realtà già da tempo, al termine di una stagione deludente per il club del Lancashire. Nonostante ciò, nell'ultimo weekend i Clarets hanno ottenuto un onorevole pareggio casalingo per 2-2 contro l'Aston Villa sotto la guida del tecnico ad interim Mike Jackson. Tuttavia, prima di questo risultato, la squadra aveva collezionato cinque sconfitte consecutive in campionato.

Probabili formazioni Arsenal - Burnley

Arsenal:Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres

Burnley:Weiss, Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires, Ugochukwu, Luis, Tchaouna, Hannibal, Anthony, Flemming

Gyokeres pronto a trascinare i Gunners

Sebbene Gyokeres non sia stato prolifico quanto l'Arsenal sperasse, l'internazionale svedese ha comunque svolto un ruolo cruciale. I suoi 14 gol in Premier League sono arrivati con una media rispettabile di uno ogni 158 minuti. L'ex attaccante dello Sporting Lisbona è in ottima forma per questa sfida, avendo segnato tre reti nelle ultime quattro apparizioni.

Nell'ultima partita casalinga di campionato contro il Fulham, a Gyokeres sono bastati solo nove minuti per sbloccare il risultato, riuscendo poi a segnare una doppietta prima dell'intervallo.

In questa stagione, Gyokeres ha segnato nei primi 15 minuti in tre occasioni tra tutte le competizioni. Uno di questi gol è arrivato proprio nella gara d'andata contro il Burnley, quando ha sbloccato il match al 14° minuto con un colpo di testa.

Considerando i quattro gol segnati nelle ultime quattro partite interne di Premier League, Gyokeres è il candidato principale per la prima rete dell'incontro, con una probabilità implicita del 27,8%.

Scommessa 1: Viktor Gyokeres primo marcatore a quota 1.65 su Goldbet

L'Arsenal a caccia di gol per la differenza reti

Vincere la partita rimane l'obiettivo primario dell'Arsenal. Tuttavia, i Gunners possono consolidare ulteriormente le loro chance di titolo ottenendo una vittoria larga.

Al momento, l'Arsenal ha una differenza reti di +42 rispetto al +43 del Manchester City.

Questa è la sfida ideale per provare a migliorare questo dato. Una vittoria netta e cruciale potrebbe significare che basterebbe un pareggio nell'ultima giornata contro il Crystal Palace per festeggiare.

Questo scenario garantisce che la squadra di Arteta non rallenterà anche se dovesse trovarsi in vantaggio di uno o due gol. In questa stagione di Premier League, i Gunners hanno già vinto sei partite casalinghe con uno scarto di tre o più reti.

Il Burnley ha di gran lunga il peggior record della divisione, con un totale di xGA (gol attesi subiti) di 72.0, oltre ad aver creato meno di tutti in fase offensiva (31.3 xG). I Clarets non vincono da 11 partite tra tutte le competizioni e con ogni probabilità subiranno una pesante sconfitta.

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Burnley in difficoltà dopo l'intervallo

La squadra di casa potrebbe mostrare un po' di tensione al fischio d'inizio lunedì sera. L'Arsenal è a un passo dal primo titolo di Premier League dopo 22 anni, il che potrebbe portare a una partenza contratta. Tuttavia, una volta sbloccato il risultato, il numero di reti dovrebbe aumentare sensibilmente.

Con la differenza reti potenzialmente decisiva, Arteta potrebbe optare per uno stile di gioco ancora più offensivo, anche in caso di vantaggio. In questa stagione, l'Arsenal ha segnato il 59% dei suoi gol in campionato nella ripresa, con una media di 1,28 gol nel secondo tempo per partita casalinga.

I leader della classifica dovrebbero migliorare queste statistiche contro la vulnerabile difesa del Burnley. Gli ospiti hanno subito in media 1,5 gol nel secondo tempo per ogni trasferta di Premier League.

Alla luce di ciò, puntare sull'Arsenal che segna oltre 1,5 gol nel secondo tempo appare un'ottima opzione, con una probabilità implicita del 57,1%.