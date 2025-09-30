Pronostici Villareal - Juventus: partita equilibrata prevista in Spagna

Il nostro esperto di scommesse prevede che la partita sarà in parità a metà tempo e presenterà solo un gol alla fine.

Pronostici Villareal - Juventus: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Villareal - Juventus

Meno di 2.5 gol a quota 1.80 su Lottomatica

No Goal (NG) a quota 2.05 su Goldbet

Risultato del primo tempo - Pareggio a quota 2.70 su Netbet

Si prevede che il Villarreal vinca 1-0 contro la Juventus.

Quote Villareal vs Juventus

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Entrambe le squadre puntano a ottenere la loro prima vittoria in questa campagna di Champions League. La sconfitta per 1-0 del Villarreal contro il Tottenham nella prima giornata è avvenuta solo a causa di un costoso errore del loro portiere, Luiz Junior. Nel frattempo, la Juventus ha iniziato la sua campagna con un notevole pareggio 4-4 in casa contro il Borussia Dortmund.

La squadra di Igor Tudor ha anche iniziato imbattuta in Serie A. Tuttavia, probabilmente sono delusi per aver pareggiato le ultime due partite contro Verona e Atalanta.

Il Villarreal è stato la squadra più impressionante nelle ultime due settimane. Ha vinto tutte e tre le partite di Liga dalla loro trasferta a Londra, avendo sconfitto Osasuna, Siviglia e Athletic Club.

Probabili formazioni Villareal - Juventus

Villareal: Junior, Cardona, Marin, Veiga, Mourino, Moleiro, Partey, Comesana, Buchanan, Pepe, Mikautadze

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, Mario, David, Yildiz, Openda

Pochi gol al Ceramica

Il Villarreal ha speso poco più di 100 milioni di euro nella finestra di trasferimenti estiva, poiché migliorare la difesa era una chiara priorità. Sembra che ci siano riusciti, con gli acquisti di Rafa Marin, Santiago Mourino e Renato Veiga.

Attualmente vantano il miglior record difensivo nella massima divisione spagnola, con solo cinque gol subiti in sette partite. Dopo quell'errore iniziale, hanno anche giocato una partita stretta contro gli Spurs, avendo concesso solo 0.54 xG in un incontro equilibrato. Sebbene abbiano attaccanti talentuosi, attualmente stanno lottando a causa di problemi di infortuni ricorrenti per gli attaccanti Ayoze Perez e Gerard Moreno.

Questi fattori suggeriscono una partita a basso punteggio al Ceramica. C'è valore nel puntare su "Meno di 2.5 gol" con una probabilità implicita del 56.3%. Questa è stata una scommessa vincente in quattro delle ultime sei partite della Juventus.

Scommessa 1: Meno di 2.5 gol a quota 1.80 su Lottomatica

Il thriller della prima giornata della Juve improbabile da ripetere

La Juve ha avuto una stagione incostante, avendo giocato partite che sono terminate 4-3 e 4-4 intervallate da diversi incontri a basso punteggio. Tuttavia, i dati sottostanti di quei match apparentemente aperti suggerivano una performance leggermente diversa.

Entrambe le squadre hanno creato meno di un xG nella vittoria per 4-3 della Juve sull'Inter nel Derby d'Italia. Nel frattempo, il loro scontro di Champions League con il Dortmund è stato definito da alcuni eccellenti tiri da lontano. La loro emozionante partita a Torino ha visto otto gol, ma il totale degli xG era solo 3.62.

Con il Villarreal che preferisce uno stile di contropiede sotto Marcelino, questa potrebbe essere una partita molto più chiusa. Un pareggio sarebbe un risultato ragionevole per i visitatori, e questa è improbabile che sia emozionante come quel thriller di due settimane fa.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 2.05 su Goldbet

Tutto pari all'intervallo

Il Villarreal ha giocato in modo piuttosto cauto nelle sue partite più difficili di questa stagione. Non è riuscito a segnare contro l'Atletico Madrid e gli Spurs, ma ha segnato un gol nel finale per battere l'Athletic 1-0 sabato. Quegli incontri hanno prodotto solo quattro gol in totale.

Con diversi problemi di selezione in attacco, è improbabile che Marcelino istruisca la sua squadra a prendere rischi precoci in questa partita. Quattro delle sei partite competitive della Juve di questa stagione sono state in parità all'intervallo. Anche il loro incontro da otto gol contro il Dortmund è stato a reti inviolate dopo 45 minuti, con la squadra di Tudor che gioca frequentemente in modo più cauto nel primo tempo.

Questa partita potrebbe presentare uno scenario simile. Puoi puntare su questa partita per essere in parità a metà tempo con una probabilità implicita del 46.5%.