Lo United sta lottando per trovare la forma giusta e, nonostante i Blues abbiano perso a metà settimana, puntiamo su di loro per riprendersi a Old Trafford.

Quote Man Utd - Chelsea

Pronostici Man Utd - Chelsea: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Il Chelsea dovrebbe ottenere una vittoria di misura per 2-1 contro il Man Utd.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Ruben Amorim sarà ansioso di vedere una reazione dalla sua squadra dopo la pesante sconfitta contro i rivali del Manchester City nell'ultima partita. È stato un inizio di campionato difficile, che li ha visti perdere contro il Grimsby Town nella Carabao Cup, e la pressione sta aumentando. Hanno vinto l'ultima partita casalinga 3-2 contro il Burnley, e questa è un'opportunità per silenziare alcune critiche.

Il Chelsea ha visto la sua serie di nove partite senza sconfitte interrompersi contro il Bayern Monaco mercoledì sera, perdendo 3-1 all'Allianz Arena. Tuttavia, questo non oscura il buon lavoro fatto da Enzo Maresca, e sono ancora i favoriti per questa partita. Hanno anche segnato nove gol nelle ultime tre partite di Premier League.

Probabili formazioni Man Utd - Chelsea

Man Utd: Lammens, Yoro, de Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Diallo, Mbuemo, Sesko

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

I Blues aggravano le difficoltà dello United

Il Chelsea potrebbe aver perso a metà settimana, ma è sicuramente in una forma migliore rispetto al Manchester United. Gli uomini di Maresca stanno segnando molto, e anche se un pareggio in trasferta a Brentford nell'ultima partita non era l'ideale, hanno comunque segnato due gol. Saranno fiduciosi nell'affrontare i Red Devils in difficoltà.

La squadra di Amorim, nel frattempo, sta attraversando un periodo difficile; una sconfitta per 3-0 contro il City ha peggiorato le cose, e i tifosi non sono contenti. Anche Matheus Cunha è in dubbio, unendosi a Mason Mount e Diego Dalot nella lista dei possibili assenti per questa partita. Il manager spera che possano farcela.

C'è anche la sottotrama intorno ad Alejandro Garnacho, che potrebbe essere schierato dai Blues contro il suo vecchio club. Vorrà dimostrare loro esattamente cosa stanno perdendo.

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Una per i neutrali a Old Trafford

Sia il Chelsea che lo United hanno visto molti gol nelle loro partite finora in questa stagione, anche se non sempre a loro favore. Tre delle ultime quattro partite dei Blues in tutte le competizioni hanno visto oltre 3.5 gol segnati, e hanno mancato di segnare solo in una delle ultime 15.

Hanno segnato anche nella sconfitta in Germania, e con la difesa traballante dei padroni di casa, sperano di farlo di nuovo a Manchester. La squadra di Amorim, nel frattempo, non ha mantenuto la porta inviolata in questa stagione, e - anche includendo le amichevoli - ne ha solo una nelle ultime 12 partite. L'attacco ben fornito di Maresca non vede l'ora di cogliere l'opportunità.

Lo United ha segnato sei gol in due partite contro Fulham, Grimsby e Burnley, tuttavia, e ha speso molto per il suo attacco quest'estate. C'è la possibilità che possano almeno causare qualche problema ai visitatori - anche se non possono batterli.

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Palmer torna al gol

Cole Palmer può essere inarrestabile quando è in forma. Il suo gol contro il Bayern Monaco ha dimostrato esattamente di cosa è capace, e quello lo ha portato a cinque dall'inizio della Coppa del Mondo per Club. Ha sette gol e assist nelle ultime nove, con grande soddisfazione del suo manager.

È stato anche una grande spina nel fianco per lo United in particolare, segnando quattro gol in cinque partite contro di loro nel corso della sua carriera. Data la sua precedente connessione con il Man City, si godrà il metterne uno a segno contro la parte rossa di Manchester. È visto come il favorito dei bookmaker per segnare o fare un assist in questa partita, e a ragione.

Palmer sembrava avere un piccolo problema all'inguine verso la fine della partita contro il Bayern, ma il suo manager ha successivamente confermato che sta bene.