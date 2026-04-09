Pronostici Lazio - Roma di Serie A: una squadra tornerà al successo?

I nostri esperti si aspettano un primo tempo in equilibrio, almeno una porta inviolata e un totale massimo di due reti nel derby fra Lazio e Roma.

Quote Lazio - Roma

Lazio e Roma sono chiamate a rialzarsi. Per i bookmaker i giallorossi partono leggermente favoriti, ma i nostri esperti hanno valutato altre opzioni.

Migliori pronostici di Lazio - Roma

Di seguito alcuni spunti per le scommesse in vista del derby tra Lazio e Roma, con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Under 2.5 a quota 1.65 su Goldbet

No goal a quota 1.83 su NetBet

1X2 1° tempo X a quota 2.05 su Lottomatica

In vista della stracittadina all'Olimpico, i nostri esperti si aspettano un primo tempo in equilibrio, non più di due gol complessivi e almeno una porta inviolata.

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Come arrivano i biancocelesti e i giallorossi al match

Entrambe le formazioni sono in cerca di riscatto dopo gli 0-1 subiti domenica, rispettivamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo e contro il Torino. La situazione resta particolarmente delicata in casa Lazio, che contro i neroverdi neopromossi in Serie A ha incassato la seconda sconfitta nelle prime tre giornate. Prima del 4-0 sull'Hellas Verona, nella finora unica uscita all'Olimpico, la squadra di Maurizio Sarri aveva aperto il campionato con lo 0-2 a Como.

La Roma, invece, si era imposta 1-0 sia all'esordio contro il Bologna sia il 30 agosto a Pisa. Poi, contro il "Toro", la squadra di Gian Piero Gasperini non è riuscita a concretizzare un possesso palla del 73%, accompagnato da 22 conclusioni, di cui cinque nello specchio.

Rispetto alla sfida contro i granata, il tecnico di Grugliasco dovrebbe tornare a schierare una "vera" punta. Nello specifico, dovrebbe consegnare le chiavi dell'attacco a Evan Ferguson, supportato da Matias Soulé e Stephan El Shaarawy. Scelte dettate anche dall'assenza di Paulo Dybala, ai box dopo l'infortunio rimediato contro il Torino.

Probabili formazioni di Lazio - Roma

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson

Reti col contagocce in questa sfida fra Lazio e Roma?

Tutt'e tre le partite della Roma nella Serie A 2025/26 hanno visto una sola rete. Prima dello 0-1 di domenica contro il Torino, gli uomini di Gian Piero Gasperini si erano imposti per 1-0 sia contro il Bologna sia a Pisa. Dunque, i giallorossi avevano battuto la nona dello scorso campionato, vincitrice della Coppa Italia, e una neopromossa.

La Lazio aveva invece aperto il 24 agosto con lo 0-2 sul campo di un Como protagonista di un'importante campagna acquisti. Poi, era arrivato il 4-0 sull'Hellas Verona, prima dello 0-1 incassato al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Alla luce di questi risultati, il segno Under 2.5 è tutt'altro da escludere in vista del derby fra Lazio e Roma.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.65 su Goldbet

Anche in questo derby una sola squadra andrà a segno?

Nessuna delle gare disputate da Lazio e Roma nella Serie A 2025/26 ha visto marcature su entrambi i fronti. I biancocelesti, nella finora unica gara all'Olimpico, hanno rifilato un 4-0 a un Hellas Verona tecnicamente inferiore alla Roma. In trasferta, gli uomini di Maurizio Sarri hanno invece subito lo 0-2 a Como e lo 0-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dal canto suo, la Roma nelle prime uscite sotto la guida di Gian Piero Gasperini ha raccolto due successi per 1-0 contro il Bologna e a Pisa. Dunque, i giallorossi si sono imposti a "corto muso" sia contro una squadra da metà classifica sia contro una delle principali candidate alla retrocessione. Domenica, poi, è arrivato lo 0-1 contro il Torino nonostante il 73% di possesso palla e 22 conclusioni.

Considerando questi rendimenti, il segno No Goal è da tenere d'occhio per la stracittadina tra i biancocelesti e i giallorossi.

Scommessa 2: No goal a quota 1.83 su NetBet

Lazio - Roma si sbloccherà semmai nella ripresa?

In tutt'e tre le uscite della Roma in questo campionato il primo tempo si è chiuso a reti inviolate. Negli 1-0 raccolti sia contro il Bologna che a Pisa, Wesley e Matias Soulé avevano timbrato il cartellino rispettivamente al 53' e al 55'. Poi, contro il Torino, Giovanni Simeone ha insaccato per i granata al 59'.

Dal canto suo, la Lazio aveva siglato tre delle quattro reti contro l'Hellas Verona prima dell'intervallo. A Como, la squadra di Sarri aveva concesso i gol di Tasos Douvikas e Nicolas Paz al 47' e al 73'. Poi, domenica, il gol vittoria del Sassuolo, firmato da Alieu Fadera, è arrivato al 70'.

Visti questi precedenti, il segno 1X2 1° tempo X rientra fra le opzioni plausibili nel derby all'Olimpico.