Il Milan si sta dimostrando difficile da battere questa stagione e probabilmente metterà in difficoltà l'Inter al San Siro questo fine settimana.

Pronostici Inter - Milan: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inter - Milan

Quote Inter - Milan per il big match di domenica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter 1-1 AC Milan

Inter 1-1 AC Milan Pronostico marcatore: Inter – Lautaro Martínez, AC Milan – Rafael Leão

L'Inter è in cima alla classifica mentre ospita i suoi acerrimi rivali questo fine settimana, conducendo solo per differenza reti. Ha vinto 11 delle ultime 12 partite in tutte le competizioni ed è la migliore squadra d'attacco della Serie A, avendo segnato 26 gol. Tuttavia, non è imbattibile, avendo perso tre volte in questa stagione.

A parte una sorprendente sconfitta contro la Cremonese, il Milan è stato in forma formidabile finora. Ha pareggiato più partite di quanto avrebbe preferito, ma quella sconfitta menzionata è l'unica. Tuttavia, i Rossoneri non hanno mantenuto molte reti inviolate, quindi i Nerazzurri saranno fiduciosi di segnare una o due volte.

Probabili formazioni Inter - AC Milan

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Sucic, Bonny, Martinez

Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Sucic, Bonny, Martinez AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Leão, Pulišić

Un confronto acceso

Il Derby della Madonnina è una delle rivalità più famose al mondo, e le partite spesso sono all'altezza dell'emozione. Anche se il loro ultimo incontro si è concluso con una sorprendente vittoria per 3-0 del Milan, le sei partite precedenti hanno visto entrambe le squadre segnare. Curiosamente, nonostante il dominio generale dell'Inter ultimamente, ha faticato contro i suoi rivali più accaniti.

Cristian Chivu deve prendere decisioni di selezione dopo l'impressionante vittoria contro la Lazio, con Marcus Thuram ora di nuovo in azione. Tuttavia, Chivu potrebbe scegliere di utilizzarlo come sostituto. Nel frattempo, Denzel Dumfries è in dubbio a causa di un infortunio alla caviglia ma potrebbe recuperare in tempo per iniziare, il che sarebbe un vantaggio significativo per i padroni di casa.

Inoltre, il ritorno di Christian Pulisic e Adrian Rabiot aiuterà l'attacco degli ospiti, e la combinazione di Pulisic e Rafael Leão promette un forte gioco offensivo. Cinque delle ultime sette partite del Milan hanno visto entrambe le squadre segnare, e ci si aspetta che accada di nuovo al San Siro.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.75 su bet365

Fuochi d'artificio attesi

Tutti tranne uno dei sette scontri tra queste due squadre hanno visto gol in entrambi i tempi all'inizio della stagione 2023/24. Pertanto, questa partita dovrebbe essere seguita da vicino. Inoltre, la squadra di casa cercherà vendetta dopo la sconfitta per 3-0 in Coppa Italia ad aprile che le è costata un posto in finale.

Dato l'impressionante record di segnature dell'Inter questa stagione, è difficile non vederla trovare la rete in questa partita. Tuttavia, i loro avversari, pur non essendo così clinici, hanno fallito nel segnare in una sola partita in tutta la loro campagna finora. Sembra certamente un gioco che vedrà molta azione su entrambi i lati del campo.

Scommessa 2: Parziale/Finale 1-X a quota 14.00 su William Hill

L'uomo chiave dell'Inter

I gol dell'Inter questa stagione sono stati distribuiti tra molti giocatori diversi. In tutte le competizioni, 12 giocatori diversi hanno segnato, e lo stesso numero di giocatori ha contribuito con almeno un assist. Tuttavia, un fatto rimane: Lautaro Martínez è ancora il capocannoniere della squadra.

È l'unico giocatore del Biscione ad aver raggiunto la doppia cifra di gol/assist finora, e i suoi otto gol lo rendono il miglior marcatore. L'argentino ha contribuito direttamente a 13 nelle sue 20 partite contro il Milan, e sarà ansioso di aggiungere a quel bottino. Non sorprende che sia il favorito dei bookmaker per trovare la rete in questo incontro, ma non sarebbe sorprendente vederlo fornire anche un assist.

Scommessa 3: Lautaro Martínez segna o assiste a quota 2.75 su Netbet

