Pronostici Fiorentina - Juventus con la prima casalinga di Vanoli

Al debutto di Vanoli sotto la Fiesole, i nostri esperti vedono la Fiorentina a secco di vittorie contro la Juve in una sfida con al massimo tre reti.

Migliori pronostici di Fiorentina - Juventus

Ecco qualche consiglio per le scommesse su Fiorentina - Juventus, con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

Doppia Chance X2 + Under 3.5 a quota 1.62 su Goldbet

Doppia Chance X2 + Multigol 1-3 a quota 1.89 su NetBet

Numero di gol 2-3 a quota 1.92 su Lottomatica

Per la sfida della Juventus a Firenze, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per i bianconeri in una gara una, due o tre marcature complessive.

Quote Fiorentina - Juventus

I principali bookmaker vedono la Juventus favorita per la sfida a Firenze, ma i nostri esperti hanno analizzato altri mercati.

Come arrivano i gigliati e i bianconeri al match

Archiviata la sosta, la Fiorentina ospita la Juventus a 13 giorni dal 2-2 di Genova, arrivato al debutto di Paolo Vanoli. Dopo lo 0-0 a Pisa di fine settembre e il 2-2 raccolto in extremis al Franchi contro il Bologna, i gigliati hanno così centrato il terzo pari in sette giornate. Nelle ultime due uscite sotto la guida di Stefano Pioli avevano incassato lo 0-3 a San Siro contro l'Inter, arrivato prima dello 0-1 contro il Lecce.

Ora i gigliati attendono una Juventus che, sotto la guida di Luciano Spalletti, è ancora imbattuta. Ma è altrettanto vero che la "Vecchia Signora", dopo il 2-1 a Cremona all'esordio dell'ex CT, non è andata oltre l'1-1 contro lo Sporting e lo 0-0 contro il Torino. Alla prima dopo l'esonero di Igor Tudor, i bianconeri avevano sconfitto l'Udinese per 3-1.

Probabili formazioni di Fiorentina - Juventus

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini, Gudmundsson, Kean

De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini, Gudmundsson, Kean Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Openda

Fiorentina - Juventus: un risultato utile per i bianconeri con al massimo tre gol?

Prima del 2-2 in casa del Genoa, all'esordio di Paolo Vanoli, otto gare su dieci di una Fiorentina ancora alla ricerca dei tre punti avevano registrato al massimo tre gol. Le altre eccezioni erano arrivate a metà settembre: l'1-3 contro il Napoli e il 2-2 contro il Bologna, strappato grazie a un gol al 94'.

Poi i gigliati avevano subìto lo 0-3 in casa dell'Inter e lo 0-1 contro il Lecce – e il colpaccio dei salentini si era rivelato fatale per Stefano Pioli.

La Juventus, invece, sembra essersi lasciata alle spalle lo 0-1 a Como e lo 0-2 all'Olimpico contro la Lazio. Archiviato il 3-1 contro l'Udinese, raccolto prima dell'approdo di Luciano Spalletti, la "Vecchia Signora" ha ottenuto il 2-1 a Cremona, seguito dall'1-1 contro lo Sporting e dello 0-0 contro il Toro. E proprio la sfida contro i granata è stata la nona gara della Juventus nella Serie A 2025/26 con meno di quattro reti complessive.

Per questi motivi, la combo Doppia Chance X2 + Under 3.5 rientra fra gli scenari realistici nell'incontro fra Fiorentina e Juventus.

Scommessa 1: Doppia Chance X2 + Under 3.5 a quota 1.62 su Goldbet

All'Artemio Franchi vedremo quantomeno una marcatura?

Lo 0-0 contro il Torino – il secondo dopo quello, sempre allo Stadium, contro il Milan – ha chiuso un filotto con quattro gare della Juventus in Serie A a secco di gol. Altrettante sono le sfide in campionato con più di due reti, disputate sempre davanti al proprio pubblico: il 4-3 contro l'Inter e il 3-1 contro l'Udinese. In trasferta, prima del 2-1 a Cremona, preceduto dalle sconfitte contro Como e Lazio, la "Vecchia Signora" aveva trovato l'1-0 a Genova e l'1-1 a Verona.

Dal canto suo, la Fiorentina – dopo lo 0-0 a Pisa e il 2-2 a Marassi – in quattro gare su cinque aveva visto da uno a tre marcature. L'eccezione, con il 2-2 firmato da Moise Kean contro il Bologna in zona Cesarini, era stata preceduta dagli 1-2 contro Roma e Milan. Sarebbero poi seguiti, nelle ultime uscite con Pioli, lo 0-3 contro l'Inter e lo 0-1 contro il Lecce.

Considerando questi risultati, la combo Doppia Chance X2 + Multigol 1-3, tutto sommato, è un'opzione realistica in vista della partita al Franchi.

Scommessa 2: Doppia Chance X2 + Multigol 1-3 a quota 1.89 su NetBet

Fiorentina e Juventus sigleranno due, tre reti?

Prima dello 0-1 contro il Lecce e del 2-2 a Genova, quattro delle ultime cinque uscite della Fiorentina in Serie A avevano registrato due o tre marcature. Il mancato en plein è dovuto al pareggio di Kean al 94' contro il Bologna – e il 2-2 contro i felsinei era arrivato dopo gli 1-2 contro la Roma e, al Meazza, contro il Milan. Sempre a San Siro sarebbe poi seguito a stretto giro lo 0-3 contro l'Inter.

La Juventus, nelle prime due uscite dopo l'esonero di Tudor, aveva inanellato il 3-1 contro l'Udinese e il 2-1 in casa della Cremonese. Sarebbero seguiti altrettanti pareggi: l'1-1 contro lo Sporting in Champions e lo 0-0 contro il Toro.

Soprattutto alla luce del rendimento dei gigliati, il segno numero di gol 2-3 è da tenere d'occhio per scommesse sulla sfida fra Fiorentina e Juventus.

Scommessa 3: Numero di gol 2-3 a quota 1.92 su Lottomatica

+