Il nostro esperto di scommesse prevede una partita a senso unico, con il Chelsea che continua una piccola striscia vincente in tutte le competizioni.

Quote Chelsea - Ajax

Pronostici Chelsea - Ajax: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostici del punteggio: Chelsea 3-0 Ajax;

Pronostici dei marcatori: Chelsea: Estevao, Marc Guiu, Pedro Neto.

Il Chelsea celebrerà in grande stile la sua 200ª partita di Champions League quando ospiterà l'Ajax a Stamford Bridge mercoledì sera. Dopo una sconfitta nella prima giornata, i Blues si sono ripresi nella seconda uscita superando la squadra dell'ex José Mourinho, il Benfica.

Di recente sono emerse domande sul futuro del manager del Chelsea, Enzo Maresca. Tuttavia, la serie positiva della squadra ha per ora alleviato quella pressione. Sebbene abbiano superato le difficoltà di settembre, i problemi disciplinari continuano ad affliggere i padroni di casa.

I londinesi dell'ovest hanno ricevuto cinque cartellini rossi nelle ultime sei partite. Quattro di questi sono arrivati consecutivamente, incluso uno per il manager. Maresca dovrà invitare alla cautela per evitare ulteriori danni alla squadra causati dalla scarsa disciplina.

L'Ajax arriva a Londra in pessima forma. Stanno lottando in Eredivisie e hanno subito una recente sconfitta in casa contro l'AZ Alkmaar. Di conseguenza, sono a nove punti dalla vetta del loro campionato nazionale.

I risultati sono stati deludenti per Johnny Heitinga, e l'ex assistente del Liverpool sembra essere sotto forte pressione. Due sconfitte nelle prime due partite di Champions League non promettono bene, e un'altra sconfitta peggiorerebbe la situazione per il manager.

Probabili formazioni Chelsea - Ajax

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Tosin, Cucurella, Caicedo, Santos, Neto, Estevao, Gittens, Guiu;

Ajax: Jaros, Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa, Klaassen, Taylor, Edvardsen, Gloukh, Godts, Weghorst.

Un'opportunità per migliorare la differenza reti

Segnare solo due gol in due partite di Champions League non è un gran risultato per i Blues. Tuttavia, hanno l'opportunità di aggiungere al loro bottino contro l'Ajax mercoledì. Sono tipicamente efficienti nella fase offensiva, indipendentemente da chi viene schierato nei primi quattro.

I campioni del Club World Cup hanno segnato tre gol senza risposta contro il Nottingham Forest lo scorso weekend, portando il loro totale a sei gol nelle ultime due uscite. In Premier League, solo il Man City (17) ha trovato la rete più dei Blues (16).

I padroni di casa saranno incoraggiati dal fatto che l'Ajax ha subito nove gol nelle ultime tre partite. L'ultima trasferta dei visitatori in questa competizione ha prodotto una sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia.

Il Chelsea spera di poter replicare l'impresa dei giganti della Ligue 1 con una vittoria schiacciante per migliorare la differenza reti.

Scommessa 1: Totali Chelsea - oltre 2.5 gol a quota 2.35 su Planetwin365.

I Blues favoriti per una vittoria in casa

Le truppe di Maresca sono chiaramente le favorite per prendere il massimo dei punti in questa partita. Sono in una serie di tre vittorie consecutive e sono particolarmente difficili da battere a Stamford Bridge. I Blues rimangono imbattuti in casa nelle ultime 15 partite di campionato e fase a gironi di questa competizione.

I padroni di casa hanno anche un leggero vantaggio negli scontri diretti, con una vittoria. L'Ajax è generalmente debole contro le squadre inglesi, avendo perso nove delle ultime 11 partite di questo tipo. De Godenzonen ha un compito difficile qui, soprattutto perché ha vinto solo una delle ultime sei partite ufficiali.

I visitatori non hanno ancora segnato un punto né un gol in Champions League. Il fatto che solo una delle ultime sei partite del Chelsea in questa competizione abbia visto entrambe le squadre segnare dovrebbe preoccupare gli uomini di Heitinga.

Per peggiorare le cose, i Blues hanno mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite in tutte le competizioni. Nel frattempo, l'Ajax non è riuscito a segnare in due delle ultime tre, il che ci porta a pensare che segnerà solo una squadra mercoledì sera.

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Il candidato ideale per segnare

C'è una lunga lista di assenti per Maresca. Enzo Fernandez sta curando un infortunio al ginocchio e non è apparso nel weekend, il che significa che potrebbe riposare ulteriormente qui. Joao Pedro è squalificato, mentre Cole Palmer sta ancora lottando con uno stiramento all'inguine.

Ciò significa che Estevao è probabile che inizi nel ruolo di trequartista. Il giovane brasiliano ha impressionato come sostituto in questa stagione. Ha segnato tre gol nelle ultime quattro apparizioni sia per il club che per la nazionale.

Estevao ha giocato 13 minuti contro il Forest. Anche se non ha segnato, è riuscito comunque a effettuare due tiri. Sarà un candidato per segnare almeno una volta, soprattutto se il Chelsea dominerà i visitatori olandesi.