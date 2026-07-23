Quote vincente La Liga: perché il Real Madrid potrebbe essere la scelta di valore

Il Real Madrid si è concentrato sul rafforzamento delle opzioni offensive dopo aver fatto meglio del Barcellona in fase difensiva. Questo basterà per portare a casa il titolo?

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Il Real rinforzato riaccende la corsa alla La Liga

Il Barcellona ha stabilito il punto di riferimento per il mercato sulla vincente della stagione 2026/27 grazie ai numeri offensivi superiori dello scorso campionato. Tuttavia, il divario tra le prime due forze di Spagna è stato molto più ridotto in fase difensiva. Ciò pone un quesito fondamentale di inizio stagione: la quota della favorita è sufficientemente bassa da giustificare un pronostico contrario?

La risposta breve è sì. Come per molti club europei, la rifondazione è pienamente in corso al Real Madrid. José Mourinho torna in panchina, un elemento in grado di riaccendere l'entusiasmo dell'ambiente madrileno nella corsa per strappare il titolo della Liga ai rivali di sempre. I Blancos puntano a fermare il Barça prima che possa conquistare tre campionati consecutivi per la prima volta dal 2010/11.

L'ultima volta che il Real Madrid ha vinto la Liga ha trionfato anche in Europa. Con il ritorno dello Special One, quel sogno torna a essere vivo.

Le credenziali da titolo del Barcellona affrontano un nuovo test

Il Barcellona si presenta sul mercato antepost da meritato favorito. La resa offensiva dell'ultima stagione di La Liga è stata nettamente superiore a quella del Madrid, con 95 gol messi a segno in campionato contro i 77 del Real. Le metriche sottostanti arrivano alla stessa conclusione, considerato che il Barcellona ha generato 86,62 xG rispetto ai 78,00 dei Blancos.

I catalani hanno superato il proprio valore di xG di 8,38 punti, dimostrando una grande efficacia nel concretizzare le occasioni create. Gli uomini di Hansi Flick hanno guidato la Liga per tiri totali staccando il Real Madrid 692 a 665, mentre i tiri nello specchio della porta sono stati 257 contro 253. I campioni in carica non sono stati fortunati ad occupare quella posizione: sono stati semplicemente superiori, mantenendo tale vantaggio in tutte le principali metriche d'attacco.

È sul fronte opposto del campo che le distanze si sono rivelate minime. Il Barça ha subito 36 gol in campionato, uno in più rispetto al Real. I campioni si sono piazzati al quarto posto nella Liga per gol previsti subiti, con un valore di 45,3 xGA. L'Athletic Club, che ha chiuso il campionato al 12° posto, ha fatto registrare un dato migliore pari a 42,24 xGA.

Anziché risolvere le criticità nel reparto arretrato, pare che Flick abbia preferito raddoppiare gli sforzi per rinforzare il proprio attacco. I catalani hanno ingaggiato Anthony Gordon dal Newcastle, destinato a rimpiazzare Marcus Rashford sulla corsia mancina.

Gordon ha realizzato appena sei gol in 26 presenze con i Magpies, a fronte di un rendimento di otto reti in 32 partite da parte di Rashford. Quest'ultimo ha registrato un valore di 7,35 xG, mentre il primo ha raggiunto un dato di 8,83. Ciò evidenzia chiaramente come uno dei due abbia performato al di sopra delle aspettative.

L'addio di Robert Lewandowski priva il Barcellona di un attaccante capace di mettere a segno 19 gol in tutte le competizioni nella scorsa stagione. Questo non indebolisce necessariamente la squadra, ma rende senz'altro più difficile giustificare una quota così bassa per la vittoria finale. Il Barcellona resta il legittimo favorito, ma la quota appare eccessivamente schiacciata verso il basso.

L'attacco del Barça è stato nettamente superiore tra i due. Tuttavia, la differenza di un solo gol subito dimostra che il divario tra queste due rivali è stato inferiore rispetto alla narrazione proposta dal mercato del favorito contro l'inseguitore.

Le ragioni del Real Madrid nella corsa al titolo della Liga

Valutare un pronostico a favore del Real parte dal riconoscimento della solidità del suo blocco difensivo. Non solo i Blancos hanno subito meno reti di tutti in campionato, ma si trovano ora sotto la guida pragmatica di José Mourinho. Come ampiamente prevedibile, il loro valore di xGA nella scorsa stagione è stato di 41,17, il più basso della Liga, superando l'aspettativa di -6,17.

La porta dei Blancos ha subito 122 tiri nello specchio, 10 in meno rispetto ai campioni in carica. Inoltre, gli sfidanti hanno concesso agli avversari di segnare il 77,14% dei propri gol dall'interno dell'area di rigore, a fronte del 91,67% del Barça. Questo dato mostra chiaramente come la linea difensiva di Flick sia risultata molto più vulnerabile rispetto a quella del Real.

La criticità principale è emersa in fase offensiva, dove un dato di 78,00 xG è rimasto distante dall'86,62 del Barcellona. La percentuale di realizzazione del Real Madrid, pari all'11,58%, è stata motivo di perplessità, collocando la squadra solo al settimo posto nella Liga. Il Villarreal, giunto terzo, ha fatto registrare la miglior percentuale di conversione con il 15,82%, mentre i campioni di Spagna si sono attestati al 13,73%.

Questi limiti offensivi potrebbero trovare una soluzione attraverso i nuovi acquisti nel reparto arretrato. Il Real Madrid ha inserito tre difensori durante la sessione estiva: Ibrahima Konaté è arrivato a parametro zero dal Liverpool, mentre Marc Cucurella e Denzel Dumfries sono andati a rinforzare le corsie esterne.

Cucurella è reduce da un Mondiale positivo disputato con la Spagna e fa ora ritorno in patria. Il terzino sinistro si è posizionato nel miglior 5% dei difensori della Premier League nella scorsa stagione per tocchi totali nell'area avversaria e occasioni create.

Il giocatore ha fatto registrare 43 cross in area nell'ultima stagione, 13 dei quali andati a buon fine con una percentuale di riuscita del 30,2%. Cucurella ha creato 39 occasioni in 34 presenze, con soltanto cinque di esse arrivate da situazione di palla inattiva.

Anche Dumfries porta doti offensive di rilievo dopo il trasferimento dall'Inter. Il terzino si è collocato nel miglior 4% dei difensori della Champions League nella passata stagione per gol, xG ed xA su 90 minuti.

Questi rinforzi difensivi possono aggiungere pericolosità offensiva e funzionalità alla formazione del Real Madrid guidata da Mourinho. Di conseguenza, rappresentano un pronostico di valore a una quota superiore al raddoppio nel mercato sulla vincente della Liga.

Il vantaggio di 18 gol del Barcellona, unito a valori superiori di xG e a un maggior numero di conclusioni, conferma i catalani come legittimi favoriti per la stagione 2026/27.

Tuttavia, il confronto di 35 a 36 sui gol subiti rappresenta il fattore decisivo prima di accettare passivamente una quota così bassa sul Barcellona. Se il rinnovamento impresso da Mourinho riuscirà a colmare parte del divario offensivo, non servirà uno sconvolgimento clamoroso per trasformare i Blancos in serissimi pretendenti al titolo.