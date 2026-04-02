5 value bet emergenti dopo l'ultima sosta per le nazionali della stagione

Le 48 squadre partecipanti conoscono ormai il proprio destino nella prima edizione del nuovo formato della Coppa del Mondo. Gli scenari sono mutati e il valore, in termini di betting, risiede nell'analisi dei dettagli tecnici.

Mercati Coppa del Mondo Planetwin365 William Hill bet365 Pareggio tra Messico e Sudafrica 4.00 6.00 5.25 Spagna vincitrice della Coppa del Mondo 6.00 5.50 5.50 Bosnia ed Erzegovina vincente Gruppo B 3.50 3.50 3.60 Giappone vincente Gruppo F 4.00 4.50 4.50

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La sosta che ha rimescolato le quote

La finestra internazionale di marzo era attesa come un banco di prova rivelatore. Ne è emersa una gerarchia più definita tra le nazionali, accompagnata da alcuni risultati clamorosi.

La Francia occupa ora la prima posizione del ranking mondiale. I transalpini hanno sconfitto il Brasile per 2-1 prima di superare agevolmente la Colombia con un netto 3-1. Il rientro di Kylian Mbappé dall'infortunio ha avuto un impatto immediato. La profondità della rosa è impressionante in ogni reparto, dall'attacco alla difesa. Didier Deschamps dispone di un organico paragonabile ai migliori visti nella storia recente del calcio.

La Spagna è scivolata al secondo posto nel ranking dopo il pareggio per 0-0 contro l'Egitto. In precedenza era arrivata una vittoria per 3-0 sulla Serbia, ma il clean sheet subito contro gli egiziani è costato il primato. Nonostante ciò, la formazione di Luis de la Fuente rimane la favorita per i bookmaker per la conquista del secondo titolo mondiale.

L'Inghilterra ha vissuto una sosta preoccupante. Due partite e zero vittorie hanno messo Thomas Tuchel sotto una pressione significativa. Al pareggio per 1-1 contro l'Uruguay è seguita una storica sconfitta per 1-0 contro il Giappone al Wembley Stadium. Senza Harry Kane, il reparto offensivo è apparso inefficace, così come si è sentita l'assenza di Jude Bellingham a centrocampo. Il ko contro i nipponici rappresenta la prima sconfitta di sempre dell'Inghilterra contro una nazionale asiatica.

Risultati deludenti anche per i tre paesi ospitanti della Coppa del Mondo. Gli Stati Uniti hanno subito due sconfitte contro avversari di alto profilo: 5-2 contro il Belgio e 2-0 contro il Portogallo. Christian Pulisic non è riuscito a incidere, portando a 14 le partite consecutive senza reti tra club e nazionale.

Il Messico ha affrontato le stesse due avversarie europee, ottenendo però due pareggi. La "Tricolor" resta imbattuta da cinque match, ma sembra mancare di imprevedibilità. Bene il Canada, che ha esteso la propria striscia di imbattibilità a cinque partite grazie ai pareggi contro Islanda e Tunisia.

Tuttavia, la notizia più rilevante della sosta arriva dai playoff: l'Italia ha fallito la qualificazione per la terza volta consecutiva. La Bosnia ed Erzegovina ha eliminato gli Azzurri ai calci di rigore, prolungando il periodo di crisi della nazionale italiana.

La Svezia è diventata la prima squadra nella storia recente a qualificarsi per il Mondiale nonostante l'ultimo posto nel proprio girone di qualificazione, sfruttando il percorso in Nations League. Con il ritorno di Dejan Kulusevski e Viktor Gyokeres, il trend della squadra di Graham Potter è in crescita.

Il Giappone ha confermato la propria caratura superando la Scozia per 1-0 prima dell'impresa a Wembley contro l'Inghilterra. Il gol di Kaoru Mitoma al 23° minuto è stato il culmine di un piano tattico perfetto, che segue la vittoria per 3-2 contro il Brasile della sosta precedente.

I "Samurai Blue" sono ora imbattuti da cinque partite. Si tratta probabilmente di una delle migliori selezioni giapponesi di sempre, con 24 convocati su 27 che militano in club europei.

Il Brasile ha battuto la Croazia 3-1, ma ha avuto bisogno di due reti nel finale per blindare il risultato. La squadra di Carlo Ancelotti appare ancora come un "cantiere aperto" dopo una fase di qualificazione complicata. Al contrario, il Portogallo sembra estremamente organizzato: la selezione di Cristiano Ronaldo vanta una profondità di rosa paragonabile solo a Francia e Spagna. Nota di cronaca: Ghana e Arabia Saudita hanno esonerato i rispettivi commissari tecnici al termine della sosta.

Con il calendario confermato, 48 nazionali inizieranno il torneo a giugno. Gli ultimi test del 2025/26 hanno fornito una prospettiva chiara, delineando opportunità interessanti per i pronostici.

Una Coppa del Mondo sempre più competitiva

Il match inaugurale vedrà il Messico ospitare il Sudafrica all'Estadio Azteca. Il Gruppo A è forse il più equilibrato, con Repubblica Ceca e Corea del Sud a completare il quadro. Il Messico gioca in casa ed è campione in carica della Gold Cup, ma la forma recente è altalenante: pur essendo imbattuto da cinque gare, il problema del gol rimane evidente.

Il Sudafrica viene da una sosta negativa, con una sconfitta (2-1) e un pareggio (1-1) nel doppio confronto con Panama. Errori difensivi e scarsa incisività offensiva sono apparsi palesi. I sudafricani potrebbero essere una sorpresa, ma il passaggio del turno a discapito di Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca appare difficile.

La Repubblica Ceca si è qualificata tramite i playoff, battendo la Danimarca ai rigori dopo un 2-2 in cui si è fatta rimontare due volte. La Corea del Sud ha invece subito un pesante 4-0 dalla Costa d'Avorio prima di perdere 1-0 contro l'Austria.

Considerando le lacune di tutte le componenti del girone, la sfida tra Messico e Sudafrica sarà probabilmente molto contratta. Entrambe le squadre avranno il timore di iniziare con una sconfitta. Per questo motivo, il segno X (pareggio) rappresenta una value bet concreta.

La Spagna è la favorita per ottime ragioni. Le "Furie Rosse" sono campioni d'Europa in carica e hanno dominato il girone di qualificazione. La rosa è competitiva in ogni posizione: Lamine Yamal, Pedri, Fermín López e Dean Huijsen rappresentano una generazione di talenti eccezionale.

Il Gruppo H appare delineato: Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay. L'Uruguay è un avversario temibile, ma la Spagna ha le qualità per vincere il girone agevolmente. Il possibile percorso nella fase a eliminazione diretta sembra gestibile e potrebbe condurre al secondo titolo mondiale. La sagacia tattica di Luis de la Fuente è ormai una garanzia.

Le quote sulla Spagna riflettono lo status di squadra da battere, ma analizzando il sorteggio e la qualità complessiva, il valore della giocata resta elevato.

Per la Bosnia ed Erzegovina si tratta della seconda partecipazione mondiale dopo quella di 12 anni fa in Brasile. Il ritorno sul palcoscenico più importante è avvenuto dopo l'eroica eliminazione dell'Italia ai rigori. La resilienza mostrata nella rimonta contro il Galles e nella vittoria contro gli Azzurri (rimasti in 10) dimostra un carattere non comune.

Il Gruppo B comprende Canada, Svizzera e Qatar. Il Canada è la squadra con il ranking più basso della prima fascia. La Svizzera è solida ma non impeccabile (striscia di 10 gare di imbattibilità interrotta dal 4-3 subito dalla Germania). Il Qatar è, statisticamente, la compagine più debole del raggruppamento.

La determinazione della Bosnia, unita all'inesperienza del Canada a questi livelli, rende il primo posto nel girone un obiettivo realistico. La Svizzera resta l'ostacolo principale, ma puntare sulla Bosnia vincente gruppo è un pronostico di grande valore.

Il Giappone è inserito in un girone complicato con Svezia, Tunisia e Paesi Bassi. Tuttavia, lo stato di forma è eccellente. Le vittorie consecutive contro Scozia e Inghilterra evidenziano una squadra pronta per il salto di qualità definitivo.

Per i nipponici è l'ottava partecipazione consecutiva: hanno raggiunto gli ottavi di finale quattro volte, senza mai andare oltre. Con elementi come Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo e Wataru Endo, il Giappone dispone di giocatori d'élite.

Sulla carta i Paesi Bassi partono favoriti, ma i recenti successi del Giappone contro avversari di prima fascia suggeriscono che il primato nel girone sia possibile. Anche la Svezia non va sottovalutata, ma le quote che vedono i "Samurai Blue" primi nel Gruppo F offrono un potenziale di rendimento eccellente.

Queste quattro selezioni offrono analisi differenti. L'ultima sosta ha separato i veri contendenti dalle squadre meno attrezzate. I campioni d'Europa continuano a convincere, mentre la nazione balcanica sfida ogni previsione. Il Giappone è pronto a fare la storia. Si prospetta una Coppa del Mondo memorabile.