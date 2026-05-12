Pioggia di gol nell'ultimo turno di Ligue 1 e Bundesliga

Le statistiche storiche indicano che i finali di stagione in Francia e Germania sono sinonimo di spettacolo. Abbiamo selezionato quattro sfide ideali per chi punta sui mercati Over e GG.

Ligue 1 & Bundesliga Mercato Lottomatica Goldbet Netbet Francoforte vs Stoccarda Stoccarda vincente + Over 2.5 2.25 2.25 2.00 St. Pauli vs Wolfsburg GG + Over 2.5 1.95 1.95 1.50 Lilla vs Auxerre GG + Over 2.5 2.37 2.37 2.37 Lione vs Lens Over 3.5 2.50 2.50 1.50

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare:

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Il precedente storico: fuochi d'artificio all'ultima giornata

In Ligue 1 e in Bundesliga, l'ultima giornata di campionato è raramente una questione tattica e bloccata. Con le squadre impegnate a raggiungere i propri obiettivi stagionali, ci si aspettano match ricchi di gol in Francia e Germania.

In Bundesliga, le ultime quattro stagioni hanno prodotto un numero di reti significativamente alto. Il finale del 2024/25 ha visto sette partite su nove superare la soglia dell'Over 2.5, con una media di 3,44 gol a match.

L'annata precedente è stata ancora più esplosiva: nel 2023/24, tutte e nove le gare hanno fatto registrare l'Over 2.5, con una media sbalorditiva di 4,22 gol per partita. Nel 2021/22, sono stati otto i match con oltre 2,5 gol, per una media di 3,66 reti ogni 90 minuti. Anche il finale meno prolifico dell'ultimo quadriennio (2022/23) ha comunque mantenuto un'impressionante media di tre gol a partita.

La Ligue 1 ha seguito un percorso quasi identico. Gli ultimi turni del campionato francese hanno prodotto gol con una costanza ammirevole, con dati persino più rilevanti. La stagione 2024/25 si è conclusa con otto match su nove oltre l'Over 2.5 e una media di 4,22 gol a partita. Il finale 2023/24 ha regalato 3,44 gol a match, mentre le chiusure del 2022/23 e 2021/22 sono rimaste entrambe sopra la soglia dei 3,00.

In queste otto stagioni complessive, la media non è mai scesa sotto i 3,00 gol a partita nel weekend conclusivo. Questo conferma che Ligue 1 e Bundesliga garantiscono sempre un alto numero di segnature. Quando la posta in gioco è massima – per l'Europa, la salvezza o l'orgoglio – le difese concedono di più e gli attacchi diventano più letali.

Il Francoforte fatica, lo Stoccarda punta alla Champions

Lo Stoccarda arriva all'ultima giornata con tutto in gioco. Quarto con 61 punti, è nel pieno della lotta con l'Hoffenheim per l'ultimo posto disponibile in Champions League. Una vittoria garantirebbe l'accesso all'élite europea per la prima volta dalla stagione 2024/25.

La squadra di Sebastian Hoeness ha trovato la forma nel momento perfetto: è imbattuta da quattro partite, con tre vittorie in questo parziale. L'attacco dei "Roten" è il secondo più prolifico della Bundesliga con 69 gol segnati.

Il Francoforte, invece, ha subito un calo proprio nella fase cruciale. Gli "Adler" non vincono da quattro turni e hanno visto sfumare le speranze di Conference League a favore del Friburgo. Nonostante i 59 gol segnati (sesto miglior dato del torneo), la difesa rimane la preoccupazione principale. Con la Champions in palio, lo Stoccarda attaccherà con convinzione e il Francoforte sarà costretto a rispondere. Lo slancio ospite e le vulnerabilità difensive dei padroni di casa promettono un match vivace.

Scontro salvezza decisivo in Bundesliga

In uno dei finali più incredibili nella storia della Bundesliga, le ultime tre della classe sono appaiate a 26 punti. Wolfsburg e St. Pauli si affrontano in uno scontro diretto che stabilirà chi retrocederà e chi accederà ai play-off salvezza.

Entrambe le squadre condividono lo stesso ruolino di marcia: 6 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte. Il Wolfsburg ha un leggero vantaggio nella differenza reti, ma questa sfida sarà decisiva. I "Kiezkicker" non vincono da nove gare, mentre i "Lupi" hanno ottenuto un solo successo nelle ultime 16 di campionato. Entrambe le formazioni sanno di dover vincere per sperare nella permanenza. All'andata finì 2-1 per il Wolfsburg; data la necessità di segnare per entrambe, ci si aspetta un match "da dentro o fuori" con reti da ambo le parti.

Obiettivi opposti in Ligue 1: Lilla contro Auxerre

Il Lilla è probabilmente la squadra più in forma della Ligue 1. Imbattuto da sette partite, è in pole position per il terzo posto che vale la qualificazione diretta in Champions League. Un successo domenica garantirebbe il ritorno nell'Europa che conta.

Tuttavia, l'Auxerre arriva con forti motivazioni: cerca di evitare la retrocessione (già vissuta nel 2022/23) e si trova a 31 punti a pari merito con il Nizza, che potrebbe costringerlo allo spareggio. Le vittorie consecutive contro Nizza e Angers hanno dato fiducia agli ospiti. La disperazione dell'Auxerre e la qualità offensiva del Lilla creano i presupposti per una gara aperta e ricca di occasioni.

Grande sfida d'alta classifica per chiudere la Ligue 1

Il Lione viene dalla pesante sconfitta per 2-1 contro il Tolosa, che ha interrotto una striscia di quattro vittorie favorendo il sorpasso del Lilla. La squadra di Pierre Sage ha bisogno di un risultato positivo per chiudere in bellezza una stagione che l'ha vista lottare per il titolo contro il PSG fino a pochi turni fa.

Il Lens si presenta come il secondo miglior attacco del campionato con 62 gol. Entrambe le formazioni sono tra le più votate all'attacco della divisione, con medie che sfiorano i tre gol a partita. In particolare, due delle ultime tre gare del Lione e tre delle ultime sei del Lens hanno superato la soglia dell'Over 3.5. Senza nulla da perdere e con il prestigio professionale in ballo, lo spettacolo al Parc Olympique Lyonnais è quasi garantito. Puntare sull'Over 3.5 in quello che potrebbe essere il match più divertente del weekend offre un valore eccezionale.