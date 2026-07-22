Perché il Manchester City rappresenta la quota con maggior valore per il titolo di Premier League

I campioni in carica hanno collezionato 19 partite senza subire gol nella scorsa stagione, il dato più alto del campionato. Tuttavia, gli infortuni a elementi chiave potrebbero far deragliare la difesa del titolo

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La stabilità difensiva dell'Arsenal affronta un test immediato

Qualsiasi argomentazione a favore del City parte da una premessa fondamentale: la giocata sui Cityzens diventa l'opzione antepost più interessante solo se l'Arsenal mantiene una quota inferiore. L'appetibilità dei Gunners è evidente dopo una stagione 2025/26 fondata sulla solidità difensiva. Gli uomini di Mikel Arteta hanno subito solo 27 gol, collezionando 19 clean sheet e vincendo 17 partite a zero (il 45%) nello scorso campionato.

Questo rende eventuali problemi difensivi iniziali più rilevanti per l'Arsenal rispetto alla maggior parte delle dirette concorrenti. William Saliba ha collezionato 31 presenze e 30 titolarità in Premier League nella passata stagione, registrando gare a porta inviolata nel 52% di questi incontri. Esiste una possibilità concreta che il suo problema alla schiena lo tenga fuori dai giochi per un periodo prolungato all'inizio del campionato.

L'entità precisa dell'infortunio e i tempi di recupero stimati restano incerti; di conseguenza, non si può ancora parlare di un'emergenza a lungo termine confermata. Tuttavia, i campioni in carica inizieranno la difesa del titolo senza l'uomo chiave della propria stabilità difensiva. Con Saliba in campo, l'Arsenal ha vinto il 68,7% delle partite di campionato a partire dalla sua stagione d'esordio (2022/23), contro il 47,6% registrato durante la sua assenza.

La quota dell'Arsenal va quindi valutata con cautela, anche nel caso in cui i Gunners dovessero confermarsi la squadra migliore del torneo. La rincorsa al titolo dipende fortemente dalla continuità difensiva, e qualsiasi ostacolo immediato renderebbe meno giustificabile un eventuale svantaggio iniziale nei confronti del Manchester City. Anche Ben White e Jurrien Timber sono in dubbio per l'avvio della nuova stagione, a causa degli infortuni subiti sul finale del passato campionato.

Un calendario iniziale ricco di insidie

L'Arsenal non può permettersi una partenza a marcia lenta. La sfida di Community Shield contro il City è in programma il 16 agosto, un primo banco di prova contro una diretta concorrente per il titolo. Una sconfitta al Principality Stadium non avrebbe conseguenze irreparabili per i Gunners, ma potrebbe evidenziare eventuali vulnerabilità.

I campioni in carica apriranno il campionato in casa contro la neopromossa Coventry City, per poi affrontare Aston Villa, Chelsea e Sunderland. Un ciclo di partite già complesso di per sé, che diventa ancora più insidioso se l'Arsenal dovesse trovarsi alla ricerca dell'intesa difensiva.

Il calendario iniziale del City appare leggermente più agevole nell'ottica del pronostico antepost. L'esordio avverrà in casa contro il Bournemouth, seguito dalle trasferte contro Crystal Palace e Manchester United, con la sfida casalinga contro il Coventry interposta.

Un esame impegnativo attende la squadra ad Old Trafford, ma c'è la possibilità per gli uomini di Enzo Maresca di accumulare un buon slancio iniziale prima di quel confronto. I precedenti recenti contano, poiché dimostrano che non si tratta di un duello a senso unico: i Cityzens hanno battuto l'Arsenal 2-1 ad aprile in campionato, dopo aver già conquistato un successo per 2-0 nella finale di EFL Cup a marzo.

Nella prima metà del 2026, il City ha ritrovato stabilità in questa rivalità dopo un paio di stagioni dominate dall'Arsenal. Entrambe le squadre saranno verosimilmente protagoniste nella corsa al titolo, ma le prime giornate potrebbero influenzare il mercato delle quote, specie se i problemi difensivi dell'Arsenal dovessero condizionarne il ritmo fin da subito.

Il City rappresenta un'alternativa di valore

Le argomentazioni a favore di un trionfo del City sono solide di per sé. L'arrivo di Maresca comporta i fisiologici rischi legati a un cambio di guida tecnica; tuttavia, l'allenatore italiano non riparte da zero. Avendo già lavorato come vice di Pep Guardiola nella stagione del Treble, sussiste un certo grado di continuità dietro questo avvicendamento in panchina.

Maresca eredita una rosa ricca di talento offensivo. Il City ha messo a segno 77 gol in campionato nella passata stagione, a fronte di un dato xG di 70.96. Anche dopo la conclusione dell'era Guardiola, queste cifre testimoniano la presenza di una squadra perfettamente in grado di lottare per il titolo.

Erling Haaland costituisce il vero motore delle ambizioni del City. Con 27 gol e 8 assist in 35 presenze di Premier League nella scorsa stagione, il suo apporto rende non strettamente necessaria la perfezione negli altri reparti: finché l'attaccante garantirà questo rendimento, il City rimarrà pienamente in corsa per la vittoria finale.

La piena disponibilità di Rodri andrà inoltre a rinforzare il centrocampo del City, dopo un impiego ridotto nello scorso campionato. Il centrocampista spagnolo è tornato ai suoi livelli ai Mondiali, culminati con la vittoria del Pallone d'Oro della competizione e il trionfo con la Spagna. Maresca potrà inoltre contare sul nuovo acquisto Elliott Anderson, destinato a dare ulteriore solidità alla mediana.

Tutto ciò rende il City una prospettiva estremamente interessante alle quote attuali per i pronostici sulla Premier League. L'Arsenal dovrà gestire al meglio i problemi difensivi per dare seguito alle prestazioni dello scorso anno. Un mancato adeguamento della rosa rischia di lasciare i Gunners scoperti, a tutto vantaggio del City: con Rodri ed Erling Haaland al massimo della forma, fermare i Cityzens diventerà un'impresa complessa.