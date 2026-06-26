Pronostici Uruguay - Spagna: fiducia alle Furie Rosse in Messico

La scelta ricade sulla selezione spagnola in Messico, contro un Uruguay che non ha ancora ingranato in questo torneo.

Migliori scommesse per Uruguay - Spagna

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Quote Uruguay vs Spagna

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Lamine Yamal/Sostituto primo marcatore a quota maggiorata 6.50 invece di 6.00 👉 Netwin : M. Oyarzabal marcatore XXL a quota 2.50 invece di 2.00

M. Oyarzabal marcatore XXL a quota 2.50 invece di 2.00 👉 Sisal : Antepost Messi e Ronaldo ultima sfida - Nel Mondiale i due fenomeni si incontrano ancora una volta a 3.00 invece di 2.10

Antepost Messi e Ronaldo ultima sfida - Nel Mondiale i due fenomeni si incontrano ancora una volta a 3.00 invece di 2.10 👉 Stake: Ospite multigol 1-2 a 1.78 anziché 1.71

Ospite multigol 1-2 a 1.78 anziché 1.71 👉 bet365: Doppia Chance 1X a 2.62 invece di 2.50

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna 2-0 Uruguay

Pronostico marcatore: Spagna - Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

L'Uruguay ha avuto un avvio a dir poco altalenante nei Mondiali 2026, collezionando due pareggi contro Arabia Saudita e Capo Verde. Marcelo Bielsa è probabilmente frustrato da quanto espresso in campo dalla sua squadra ed è consapevole che il passaggio del turno non è affatto scontato. Per la Celeste sarà fondamentale ottenere un risultato positivo in quest'ultima partita del Gruppo H.

Nel frattempo, la Spagna si è prontamente riscattata con un netto 4-0 ai danni dei sauditi dopo il sorprendente pareggio contro gli squali blu di Capo Verde (Tubarões Azuis). Gli uomini di Luis de la Fuente non hanno ancora subito reti in questo torneo e hanno corso pochissimi rischi in fase difensiva. Le Furie Rosse si trovano in una posizione di assoluto vantaggio e puntano a blindare il primo posto nel fine settimana.

Probabili formazioni Uruguay - Spagna

Uruguay: Rochet, Varela, R. Araujo, Gimenez, Olivera, Valverde, Ugarte, Bentancur, Pellistri, Nunez, M. Araujo

Spagna: Raya, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Williams

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Marcatore Plus Lottomatica

Questa proposta consente di ottimizzare i pronostici sui marcatori dei Mondiali. La scommessa prematch sul giocatore desiderato rimane attiva e vincente sia se quest'ultimo segna, sia se va a segno il compagno di squadra che lo rileva a partita in corso. In aggiunta, la giocata viene accreditata come vincente se il calciatore scelto o il suo sostituto colpiscono un palo o una traversa. I dettagli analitici sulle condizioni e i match coperti si trovano sul sito ufficiale di Lottomatica.

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bet365 offre una funzione che sposta automaticamente la scommessa sul giocatore subentrante qualora il titolare inserito nel biglietto venga sostituito dall'allenatore. La quota iniziale non subisce variazioni e la validità dell'opzione persiste anche nel corso dei tempi supplementari. Questa meccanica si applica a una selezione di mercati specifici contrassegnati dall'apposita icona sul palinsesto. Tutti i termini e le condizioni della promozione sono consultabili visitando direttamente il portale web di bet365.

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Netwin introduce una formula estesa denominata XXL, valida anche per i tempi supplementari (esclusi i rigori). La scommessa sul marcatore è vincente se il giocatore selezionato, il suo diretto sostituto o persino il sostituto del sostituto segnano un gol o colpiscono un legno (palo o traversa). Se il calciatore titolare non partecipa affatto all'incontro, è previsto il rimborso della giocata. Il regolamento tecnico e le condizioni complete d'uso sono disponibili per la verifica sul sito ufficiale di Netwin.

L'impressionante solidità difensiva della selezione spagnola nel 2026

La Spagna di Luis de la Fuente si presenta come favorita assoluta per questa sfida all'Estadio Guadalajara, e i motivi appaiono evidenti. La formazione iberica è considerata una seria candidata alla vittoria del titolo, forte anche del netto 4-0 inflitto all'Arabia Saudita nell'ultimo turno. L'Uruguay, al contrario, sta ancora inseguendo la prima vittoria in questi Mondiali 2026.

Ottime notizie sul fronte infortuni per entrambe le selezioni, che non presentano nuovi indisponibili in vista di questo scontro decisivo. Mikel Oyarzabal ha superato un lieve problema fisico ed è pronto a scendere in campo per incrementare il proprio bottino di reti sul palcoscenico mondiale. Anche Lamine Yamal dovrebbe partire titolare, rappresentando la principale minaccia per la retroguardia uruguaiana.

Finora, la nazionale europea ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle sei partite disputate nel 2026, e l'obiettivo sarà quello di ripetersi in questa occasione. Gli uomini di Marcelo Bielsa hanno palesato una scarsa vena realizzativa negli ultimi 18 mesi e potrebbero riscontrare notevoli difficoltà di fronte al muro spagnolo.

Scommessa 1: Spagna vincente + NG alla quota di 2.37 su Lottomatica

Successo per le Furie Rosse

Si prevede una vittoria agevole per la selezione spagnola in questo incontro, sebbene non travolgente. La Celeste guidata da Bielsa rimane una squadra ostica da superare, ma la rosa iberica dispone della qualità necessaria per scardinare la difesa avversaria.

Dall'inizio del 2025, ben 10 delle 14 partite giocate dall'Uruguay si sono concluse con un esito Under 2.5, e uno scenario simile appare probabile anche in questo caso. La Spagna sa che un pareggio sarebbe sufficiente per blindare il primato del girone, motivo per cui difficilmente forzerà i ritmi in vista della fase a eliminazione diretta. Di conseguenza, ci si attende una vittoria solida ma senza un punteggio eccessivamente alto.

La metà delle sei partite giocate dagli spagnoli nel 2026 ha fatto registrare al massimo due reti complessive. L'Uruguay non sarà un avversario malleabile: gli uomini di Bielsa cercheranno di limitare la manovra iberica, ma alla fine dovrebbero arrendersi alla superiorità avversaria

Scommessa 2: Under 2.5 gol alla quota di 2.00 su Goldbet

Yamal brilla ancora a Zapopan

Dopo la doppietta contro l'Arabia Saudita, Oyarzabal è considerato dai bookmaker il favorito principale per trovare la via del gol a Zapopan, seguito da Borja Iglesias. Tuttavia, l'osservato speciale resta Yamal: il diciottenne di talento è pronto a brillare nuovamente.

Il gioiello del Barcellona dovrebbe partire nuovamente nell'undici titolare dopo aver timbrato il cartellino nell'ultimo match e scenderà in campo determinato a incrementare il proprio bottino personale. Con uno straordinario record di 42 tra gol e assist messi a segno a livello di club nella stagione 2025/26, la fiducia del giocatore è ai massimi livelli. Un infortunio ha parzialmente condizionato la sua annata in La Liga, e ora c'è una grande determinazione nel recuperare il tempo perduto.

Il Pronostico suggerisce che il giovane talento lascerà il segno nello stato di Jalisco, dimostrando ancora una volta perché sia considerato uno dei profili più brillanti del calcio mondiale. L'incontro promette di essere estremamente interessante da seguire.

Scommessa 3: Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento alla quota di 2.20 su Planetwin365

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