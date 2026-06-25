Pronostici Turchia - USA: i padroni di casa pronti a prolungare la striscia positiva

L'esperto di scommesse prevede che gli USA manterranno l'ottimo stato di forma attuale, lasciando la Turchia a un passo dall'eliminazione definitiva dalla Coppa del Mondo.

Migliori scommesse per Turchia - USA

Primo tempo - primo gol - USA a quota 1.70 su Lottomatica

Marcatore incontro - Folarin Balogun a quota 2.50 su Goldbet

1X2 & GG - USA & Sì a quota 3.50 su bet365

Quote Turchia vs USA

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Quote maggiorate Turchia vs Stati Uniti

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Weston Mckennie/Sostituto segna o Palo/Traversa a quota turbo 3.82 invece di 3.50 👉 Stake

Stati Uniti vincono ed entrambe le squadre segnano a quota maggiorata 3.60 invece di 3.40 👉 bet365

Yildiz e McKennie entrambi marcatori a 25.00 invece di 20.00 👉 Sisal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Turchia 1-2 USA

Pronostico marcatore: Turchia - Arda Guler; USA - Folarin Balogun, Ricardo Pepi

La nazionale turca ha già chiesto scusa ai propri tifosi per i deludenti risultati ottenuti in questa edizione della Coppa del Mondo. La Turchia ha perso entrambe le partite del girone, uscendo di fatto anzitempo dalla competizione. Nonostante i 41 tiri effettuati nelle prime due sfide, la formazione non è ancora riuscita a trovare la via del gol.

Non c'è dubbio che ci sia la volontà di regalare una soddisfazione ai tifosi nell'ultimo match del girone contro i co-ospitanti. Tuttavia, dirlo è più facile che farlo, specialmente con il morale e la fiducia del gruppo ridotti ai minimi termini. La selezione della Mezzaluna spera di chiudere il proprio percorso a testa alta calcando il campo in California a caccia di una vittoria.

Dall'altra parte, gli USA hanno impressionato davanti al proprio pubblico in questo Mondiale. I successi nel Gruppo D contro Paraguay e Australia sono stati ampiamente meritati e, di conseguenza, gli uomini di Mauricio Pochettino hanno già strappato il pass per la fase successiva.

Agli statunitensi serve ora blindare il primo posto nel girone. Un pareggio basterebbe alla USMNT per chiudere in vetta, ma l'obiettivo sarà quasi certamente quello di mantenere il percorso netto a punteggio pieno. Tuttavia, Pochettino potrebbe optare per un ampio turnover, considerando che la qualificazione alla fase a eliminazione diretta è già al sicuro.

Probabili formazioni Turchia - USA

Turchia: Cakir, Mulder, Demirai, Bardakci, Kadioglu, Calhanoglu, Yuksek, Akgun, Guler, Yildiz, Yilmaz

USA:Freese, Freeman, McKenzie, Ream, Weah, Roldan, Berhalter, Aaronson, Trusty, Balogun, Pepi

Top promo per i Mondiali 2026

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Vincita Anticipata di William Hill

Con la proposta di chiusura anticipata di William Hill, gli scommettitori possono evitare la tensione legata ai minuti di recupero o a improvvisi cali fisici delle squadre. Se la selezione supportata si porta sul doppio vantaggio, il biglietto viene liquidato istantaneamente come vincente. Questa opzione è particolarmente utile nei tornei internazionali dove l'equilibrio è instabile e i ribaltamenti di fronte sono frequenti. Si ricorda che la meccanica si applica secondo criteri specifici. I termini e le condizioni integrali sono presenti sulla piattaforma di William Hill.

Gli USA mettono subito pressione

Gli Stati Uniti hanno avuto un inizio travolgente in questa competizione. I co-organizzatori possono contare sulla forte spinta del pubblico di casa. Nell'ultimo turno contro l'Australia, i ragazzi di Pochettino hanno sbloccato il risultato già all'11° minuto, seppur grazie a un'autorete.

La squadra gioca attualmente con grande fiducia, motivo per cui ci si attende un approccio aggressivo sin dai primi minuti. La USMNT era passata in vantaggio ancora prima nel match d'esordio contro il Paraguay, quando un'altra autorete aveva sbloccato la partita dopo soli sette minuti di gioco.

Sebbene si sia trattato in entrambi i casi di autogol, queste reti sono nate dalla forte intensità impressa dai padroni di casa. Vale la pena ricordare che gli USA avevano segnato al primo minuto anche nell'ultima amichevole disputata tra le due squadre. Anche nel precedente scontro diretto gli statunitensi avevano trovato il gol nei primi minuti, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco. Per questo motivo, puntare su uno scenario simile ha assolutamente senso.

Scommessa 1: Primo tempo - primo gol - USA a quota 1.70 su Lottomatica

Balogun pronto a colpire la difesa della Turchia

Folarin Balogun è l'uomo di punta della nazionale statunitense. L'Australia lo ha contenuto piuttosto bene nel secondo match, ma l'attaccante è comunque riuscito a toccare sei palloni nell'area avversaria, più di qualsiasi altro giocatore degli USA. Ci si aspetta che il giocatore del Monaco dia continuità alla prestazione offerta nella gara d'esordio contro il Paraguay.

Balogun ha messo a segno una doppietta nei primi 20 minuti della prima giornata, confermandosi il pericolo numero uno per le difese avversarie. Il ventiquattrenne ex attaccante dell'Arsenal ha realizzato sei gol nelle ultime 10 apparizioni complessive tra club e nazionale, e ci sono ottime probabilità che metta in seria difficoltà la retroguardia turca.

Scommessa 2: Marcatore incontro - Folarin Balogun a quota 2.50 su Goldbet

Una storia di scontri diretti interessante

La fiducia della Turchia è ai minimi storici dopo aver subito due sconfitte consecutive. Inoltre, dover affrontare i padroni di casa in un'atmosfera infuocata non agevolerà il loro compito. Sebbene i turchi abbiano le qualità per tentare il colpaccio in California, l'inerzia del match è tutta a favore degli USA.

I ragazzi di Pochettino hanno centrato due vittorie di fila per la prima volta dallo scorso ottobre. I precedenti storici evidenziano un sostanziale equilibrio, con due successi per parte negli ultimi quattro incroci. Tuttavia, i padroni di casa dovrebbero sfruttare al meglio il fattore campo per superare gli avversari nella sfida di venerdì.

In tutti gli ultimi cinque scontri diretti entrambe le squadre hanno trovato la via della rete. Inoltre, nelle ultime quattro sfide, la squadra vincitrice si è sempre imposta con il risultato esatto di 2-1. Considerando il volume di occasioni create dalla Turchia di recente, è lecito attendersi che questa volta riesca a sbloccarsi.

Scommessa 3: 1X2 & GG - USA & Sì a quota 3.50 su bet365

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