L'esperto di scommesse prevede una prestazione dominante del Portogallo, intenzionato a lanciare un chiaro segnale di forza a tutte le pretendenti al titolo mondiale.

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Quote Portogallo - RD Congo

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portogallo 2-0 RD Congo

Pronostico marcatore: Portogallo - Pedro Neto, Cristiano Ronaldo

Pur non partendo come favoriti assoluti, i lusitani restano una delle nazionali che possono realisticamente ambire alla vittoria della Coppa del Mondo 2026. Questo titolo è sempre sfuggito nella storia della selezione portoghese, ma l'attuale rosa ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Con giocatori abituati a vincere trofei seriali nei rispettivi club, la Seleção das Quinas si candida al ruolo di vera e propria mina vagante del torneo.

La squadra è guidata dal quarantunenne Cristiano Ronaldo, alla sua sesta fase finale di un Mondiale. Il suo stato di forma sarà cruciale per il cammino del Portogallo, a partire da questa gara d'esordio fino al resto della competizione. Se i giganti europei dovessero fallire l'assalto alla coppa anche quest'anno, le prospettive future rimarrebbero incerte.

La RD Congo non scenderà in campo mercoledì sera per fare da semplice comparsa nel Gruppo K. Con Colombia e Uzbekistan a completare il quadro, la selezione africana crede fermamente nelle proprie chance di superare almeno la fase a gironi. I Leopardi hanno superato un percorso di qualificazione tortuoso per strappare il pass mondiale, eliminando prima la Nigeria nei playoff CAF e poi trionfando negli spareggi intercontinentali.

Gli uomini di Sébastien Desabre hanno risposto presente nel momento decisivo, ma ora sono chiamati a dimostrare il proprio valore sul palcoscenico più importante del pianeta. Questo incontro rappresenta il primo scontro diretto ufficiale tra le due nazioni: un'opportunità d'oro per la squadra africana di scrivere una pagina storica.

Probabili formazioni Portogallo - RD Congo

Portogallo: Costa, Semedo, Dias, Inacio, Dalot, Neves, Vitinha, Trincao, Fernandes, Neto, Ronaldo

RD Congo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe, Bongonda, Moutoussamy, Sadiki, Mukau, Mbuku, Wissa

Masterclass difensiva lusitana

Considerando la qualità della rosa del Portogallo, specialmente nel reparto avanzato, è lecito attendersi una produzione offensiva importante. I lusitani hanno segnato esattamente due reti in ciascuna delle ultime tre uscite. Inoltre, gli uomini di Roberto Martínez hanno collezionato ben 15 gol nelle precedenti cinque partite, con una media esatta di tre marcature a partita.

Dati che non faranno dormire sonni tranquilli a Desabre e ai suoi, soprattutto considerando la scarsa fluidità sotto porta mostrata recentemente dalla RD Congo. I Leopardi hanno messo a segno soltanto quattro reti nelle ultime cinque partite internazionali, registrando una media inferiore a un gol a partita. In questo parziale, la squadra non è riuscita a segnare nei 90 minuti regolamentari in ben tre occasioni (60%).

A questo si aggiunge la solidità difensiva della Seleção das Quinas, capace di mantenere la porta inviolata in due delle ultime quattro sfide. Un trend simile emerge analizzando le ultime 10 partite complessive, dove nella metà dei casi solo una squadra è andata a segno. Con una retroguardia di questo spessore, il Portogallo ha tutto per disinnescare gli attaccanti della RD Congo.

Scommessa 1: NG a quota 1.65 su Stake

Leopardi a secco nella savana texana

Se da un lato i difensori di Martínez cercheranno il clean sheet, i fari dell'attacco metteranno costantemente sotto pressione la retroguardia avversaria. All'età di 41 anni, Cristiano Ronaldo rappresenta ancora un pericolo costante per Axel Tuanzebe e compagni. L'ex fuoriclasse del Real Madrid detiene il record mondiale maschile sia per presenze in nazionale (227) che per gol realizzati (143).

E quando la stanchezza inizierà a farsi sentire, subentrerà Gonçalo Ramos del PSG, garantendo una pressione costante e senza sosta alla retroguardia africana. Il Portogallo è reduce da cinque risultati utili consecutivi, con tre vittorie di fila nelle ultime tre uscite. Poiché i lusitani hanno segnato due reti in ognuno di questi tre successi, un esito simile appare altamente probabile all'NRG Stadium di Houston.

L'ultimo impegno della RD Congo prima del Mondiale è coinciso con una sconfitta contro un Cile in netta difficoltà. Questo significa che i Leopardi non vincono da due partite, digiuno che si estende a tre incontri se si considerano i soli tempi regolamentari. Dopo aver incassato due gol dal Cile, la squadra sembra destinata a subire il medesimo passivo contro un Portogallo pronto a imporsi per 2-0.

Scommessa 2: handicap europeo - Portogallo vince con handicap -1 a quota 1.80 su Planetwin365

Il re degli assist è pronto a colpire

Puntare sul gol di CR7 è una scelta logica, ma la quota offre un valore limitato in questo specifico mercato. Al contrario, l'uomo che agisce alle sue spalle rappresenta un'alternativa decisamente più interessante per la giocata sull'assist. Bruno Fernandes ha appena concluso la sua stagione più prolifica in termini di rifinitura con la maglia del Manchester United.

Il centrocampista ha infranto il record della Premier League per il maggior numero di assist in una singola stagione, collezionandone ben 21 totali. In nazionale beneficerà della copertura di Vitinha e João Neves alle sue spalle, potendo così concentrarsi esclusivamente sulla fase offensiva. Con un finalizzatore del calibro di Ronaldo pronto a capitalizzare ogni pallone, le chance di assistere a un passaggio vincente di Fernandes sono molto alte.

Fernandes ha messo a referto sette assist nelle ultime 10 apparizioni tra club e nazionale. Esaminando i soli match con la maglia del Portogallo, il totale è di due assist nelle ultime tre partite. Per questa ragione, il consiglio è di puntare sul talento del Manchester United come principale faro creativo del match di mercoledì.

Scommessa 3: Assist Giocatore 1+ - Bruno Fernandes a quota 3.00 su Lottomatica

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