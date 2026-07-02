Pronostici Portogallo - Croazia: scontro tra titani europei

L'esperto di scommesse prevede che il sogno mondiale di Cristiano Ronaldo continuerà, con il Portogallo destinato a superare la Croazia in un match che si preannuncia molto equilibrato.

Migliori scommesse per Portogallo - Croazia

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Quote Portogallo vs Croazia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portogallo-Croazia 3-2

Pronostico marcatore: Portogallo - Cristiano Ronaldo (x2), Ruben Neves; Croazia - Ante Budimir, Andrej Kramaric

Due pesi massimi del calcio europeo si scontrano in uno dei match più attesi dei sedicesimi di finale. Con Cristiano Ronaldo e Luka Modric entrambi a caccia della gloria mondiale nelle battute finali delle rispettive carriere, ci sono tutti gli ingredienti per una sfida stellare.

L'inizio del Mondiale per il Portogallo è stato tutt'altro che entusiasmante, con la RD del Congo che ha imposto l'1-1, prima del pronto riscatto arrivato grazie al roboante 5-0 ai danni dell'Uzbekistan. Successivamente, la Colombia ha bloccato la Seleção sullo 0-0, costringendo i lusitani ad accontentarsi del secondo posto nel girone.

Anche la Croazia ha chiuso la fase a gironi in seconda posizione, un punto dietro l'Inghilterra. I Three Lions avevano travolto i croati per 4-2 nel match d'esordio. Tuttavia, i Vatreni hanno reagito prontamente superando il Panama per 1-0 e superando il Ghana per 2-1, blindando così il passaggio del turno.

Il Portogallo dispone di una rosa più giovane e dinamica, sebbene non abbia ancora espresso il suo massimo potenziale. Anche la Croazia si è qualificata faticando, risalendo la china dopo la disfatta iniziale. Entrambe le squadre sono consapevoli della posta in gioco. Questa rappresenta, con ogni probabilità, l'ultima vera opportunità per Ronaldo e Modric di arrivare fino in fondo a un Mondiale. Il Portogallo parte con i favori del pronostico, ma l'esperta Croazia non può essere data per spacciata fino all'ultimo minuto.

Probabili formazioni Portogallo - Croazia

Portogallo: Costa, Dalot, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Conceicao, Leao, Ronaldo

Croazia: Livakovic, Stanisic, Caleta-Car, Gvardiol, Elic, Kovacic, Modric, Sucic, Pasalic, Vlasic, Kramaric

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Ronaldo pronto a salire nuovamente in cattedra

La fase a gironi di Cristiano Ronaldo è stata caratterizzata da forti contrasti. L'icona del Portogallo non è riuscita a trascinare i compagni contro la RD del Congo e la Colombia, rimanendo a secco in entrambe le sfide.

Contro l'Uzbekistan, nella seconda giornata, Ronaldo si è dimostrato invece decisivo. Ha sbloccato il risultato dopo appena sei minuti con un tocco da vero rapace d'area su cross di João Cancelo. Ha poi raddoppiato prima dell'intervallo, trafiggendo il portiere con una conclusione angolata su assist millimetrico di Bruno Fernandes.

Grazie a queste reti, Ronaldo è diventato il primo calciatore a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. Il suo bottino complessivo nei Mondiali è ora di 10 gol, a una sola lunghezza da Harry Kane e a due da Pelé.

Sebbene i suoi standard realizzativi abituali abbiano subìto una leggera flessione, CR7 resta il talismano del Portogallo all'interno di una rosa ricca di stelle. Il suo contributo sarà fondamentale per strappare il pass per gli ottavi di finale. Si prospetta che possa trovare la via del gol con una delle sue classiche giocate d'istinto.

Scommessa 1: Cristiano Ronaldo marcatore in qualsiasi momento, a quota 1,80 su Lottomatica

Il valore del segno GG in una sfida da dentro o fuori

Il pareggio per 1-1 all'esordio contro la RD del Congo rimane finora l'unica partita del Portogallo in cui entrambe le squadre sono andate a segno. Il netto 5-0 rifilato all'Uzbekistan e lo 0-0 con la Colombia significano due clean sheet consecutivi per i lusitani.

La metà delle ultime 10 partite giocate dal Portogallo ha registrato l'esito GG. Considerando la grande esperienza della Croazia, appare improbabile che la selezione balcanica possa superare il turno senza subire reti, nonostante finora abbia concesso pochissimo.

La Croazia ha trovato la via del gol con regolarità in questa edizione, mettendo a referto cinque reti in tre partite. Pur non avendo lo stesso dinamismo del Portogallo, il carisma e l'astuzia dei croati nei grandi tornei internazionali sono spesso sottovalutati.

I Vatreni hanno mantenuto la porta inviolata solo contro il Panama, subendo complessivamente cinque gol da Inghilterra e Ghana. La qualità offensiva del Portogallo potrebbe fare la differenza, specialmente se Ronaldo dovesse esprimersi al meglio sotto porta.

Scommessa 2: Esito GG, a quota 2.10 su Planetwin365

Equilibrio prima della tempesta

Il Portogallo si è trovato in vantaggio alla fine del primo tempo solo in un'occasione in questo torneo, ovvero contro l'Uzbekistan grazie alla doppietta lampo di Ronaldo. Sia la RD del Congo che la Colombia sono riuscite a bloccare l'attacco lusitano nei primi 45 minuti, nonostante abbiano concesso un totale combinato di 11 tiri prima dell'intervallo.

La Seleção vanta uno dei reparti di centrocampo più talentuosi del calcio mondiale. Tuttavia, interpreti del calibro di Neves, Vitinha e Fernandes hanno faticato a replicare con costanza le ottime prestazioni offerte con i rispettivi club. Approcciare la gara con la giusta intensità fin dai primi minuti si è rivelato un problema corrente.

La situazione non è migliore in casa Croazia. Anche la nazionale balcanica ha chiuso in vantaggio il primo tempo in una sola circostanza su tre incontri, nello specifico contro il Ghana. All'esordio contro l'Inghilterra, a fronte di un xG di 0,37 nei primi 45 minuti rispetto all'1,38 degli inglesi, la Croazia è incredibilmente riuscita ad andare al riposo sul punteggio di 2-2.

La prestazione contro il Panama è stata ancora più preoccupante, con la Croazia incapace di centrare lo specchio della porta nel primo tempo, evidenziando chiare difficoltà in fase di impostazione offensiva. È lecito attendersi un atteggiamento molto prudente da parte di entrambe le formazioni nella prima frazione di gioco, prima che i ritmi si accendano sensibilmente nella ripresa.

Scommessa 3: Pareggio nel primo tempo, a quota 2,40 su Goldbet

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