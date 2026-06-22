L'esperto di scommesse prevede un incontro equilibrato e combattuto al MetLife Stadium tra la Norvegia e il Senegal, due possibili sorprese di questo Mondiale.

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Quote Norvegia - Senegal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Norvegia 2-1 Senegal

Pronostico marcatore: Norvegia - Erling Haaland, Alexander Sørloth; Senegal - Sadio Mané

Soprannominato "il girone della morte", il Gruppo I ha già regalato due sfide spettacolari. Francia e Norvegia guidano la classifica a punteggio pieno con tre punti ciascuna, mentre Senegal e Iraq si trovano in una posizione delicata dopo la prima giornata.

La Norvegia ha travolto l'Iraq con un netto 4-1 al debutto al Gillette Stadium. Erling Haaland ha firmato una doppietta nel primo tempo al suo esordio assoluto in un Mondiale, trascinando i "Vichinghi" alla loro vittoria più larga di sempre nella fase finale della competizione.

La nazionale guidata da Ståle Solbakken è imbattuta da quattro partite consecutive. Gli scandinavi hanno subito una sola sconfitta nelle ultime 17 partite disputate in tutte le competizioni: un 2-1 contro i Paesi Bassi durante la sosta per le nazionali di marzo.

Il Senegal, dal canto suo, ha subito la doppietta nel secondo tempo di Kylian Mbappé nella sconfitta per 3-1 contro la Francia. Dopo una prima frazione a reti inviolate, la ripresa si è rivelata scoppiettante, con il capitano dei Bleus in grande spolvero. La splendida rete in solitaria di Ibrahim Mbaye ha comunque dimostrato che i leoni africani hanno le qualità necessarie per fare molta strada nel torneo.

Nonostante una striscia di tre partite senza vittorie – tutte giocate contro nazionali presenti a questo Mondiale –, il Senegal resta un avversario temibile. Il commissario tecnico Pape Thiaw può contare su un ottimo mix di veterani d'esperienza e giovani talenti.

La Norvegia, alla sua prima partecipazione alla fase finale di un Mondiale dal 1998, ha l'inerzia della propria parte. Il Senegal è una squadra difficile da scardinare, ma con un Haaland in uno stato di forma strabiliante, una vittoria di misura per gli scandinavi appare lo scenario più probabile.

Probabili formazioni Norvegia - Senegal

Norvegia:Nyland, Ryerson, Aje, Lysaker, Wolfe, Nusa, Thorstvedt, Berge, Odegaard, Haaland, Sorloth

Senegal:Mendy, Diouf, Koulibaly, Niakhate, Diatta, Ndiaye, I. Gueye, Camara, Mane, Sarr, Mbaye

Scontro infuocato a Foxborough

La Norvegia ha approfittato di una prestazione incerta dell'Iraq nella vittoria d'esordio. Guidati da un Haaland implacabile, i Vichinghi hanno capitalizzato gli errori avversari segnando due reti per tempo, sebbene il quarto gol sia arrivato grazie a una sfortunata autorete nel finale di Aymen Hussein.

Il lungo ciclo di Solbakken come capo allenatore sta finalmente dando i suoi frutti, con una Norvegia trasformata in una vera e propria macchina da gol. I raggruppati scandinavi hanno segnato tre o più reti in quattro delle ultime sette uscite, inclusa l'epica vittoria per 4-1 a San Siro che ha estromesso l'Italia dalle qualificazioni mondiali.

Il Senegal sembrava essersi ripreso da una deludente Coppa d'Africa grazie a due vittorie in amichevole. Tuttavia, le tre partite consecutive senza successi disputate da allora hanno sollevato qualche preoccupazione.

Entrambe le squadre dispongono di un talento offensivo eccezionale, motivo per cui è difficile immaginare che una delle due rimanga a secco. È lecito attendersi uno spettacolo ricco di gol per il pubblico del Gillette Stadium.

Scommessa 1: GG & Over 2.5 Gol Totali a quota 1.87 su Stake

Dettagli e margini minimi

La Norvegia vanta un reparto avanzato formidabile. Haaland e Sørloth sono due dei centravanti più fisici del panorama calcistico mondiale. Solbakken prediligerà un sistema di gioco 4-4-2, con l'obiettivo di mettere in difficoltà il Senegal nelle transizioni offensive.

I Leoni della Teranga sono probabilmente la compagine più forte d'Africa. La squadra mette in campo esperienza, fisicità e l'entusiasmo derivante dal recente cammino fino alla finale continentale. Kalidou Koulibaly garantisce la stabilità difensiva necessaria per mantenere organizzata la retroguardia; la sua presenza sarà vitale per arginare il duo d'attacco norvegese.

La Norvegia ha mostrato qualche difficoltà contro gli ultimi tre avversari posizionati nella top 20 del ranking mondiale (Paesi Bassi, Svizzera e Marocco). Anche il Senegal ha i suoi problemi, avendo realizzato solo tre reti nelle ultime tre uscite.

Ci si trova di fronte a due compagini fisiche e tecniche al tempo stesso, entrambe capaci di spostare l'inerzia del match in qualsiasi momento. Questo scontro si preannuncia estremamente equilibrato, dove il confine tra la vittoria e la sconfitta sarà sottilissimo.

Scommessa 2: Margine di vittoria – 1 gol a quota 2.20 su Lottomatica

Haaland pronto a colpire ancora

Sebbene il Senegal possa avere un leggero vantaggio in diversi reparti, Erling Haaland rappresenta un valore inestimabile per la Norvegia. A differenza di Sadio Mané, apparso sottotono nelle ultime due apparizioni, il bomber del City sta vivendo un momento fenomenale.

Il centravanti del Manchester City ha sbloccato il suo score ai Mondiali contro l'Iraq con un facile tap-in su cross di David Wolfe, per poi raddoppiare allo scadere del primo tempo sfruttando un disastroso retropassaggio di Zaid Tahseen per riportare la Norvegia in vantaggio.

Haaland non avrebbe potuto chiedere un debutto migliore nella massima competizione mondiale. I suoi 38 gol in 52 presenze con la maglia del City nella stagione 2025/26 dimostrano il suo impatto devastante sul rettangolo verde.

Il Senegal è ora nel suo mirino. Riuscire a neutralizzare la minaccia numero uno darebbe ai leoni africani ottime chance di ottenere un risultato positivo, ma l'impresa è tutt'altro che semplice di fronte a uno dei migliori attaccanti del mondo.

Scommessa 3:Erling Haaland marcatore in qualsiasi momento a quota 1.85 su PlanetWin365

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