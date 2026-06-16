Pronostici Iraq - Norvegia: Haaland pronto a bagnare il debutto mondiale con stile

L'Iraq torna a calcare il palcoscenico più importante del calcio mondiale per la prima volta dal 1986. Sponda opposta per la Norvegia, che ritrova la fase finale della Coppa del Mondo dopo un digiuno durato ben 28 anni.

Migliori scommesse per Iraq - Norvegia

Norvegia vincente + NG a quota 1.85 con Stake

a quota 1.85 con Stake Erling Haaland segna 2+ gol a quota 3.60 con Planetwin365

a quota 3.60 con Planetwin365 Alexander Sorloth marcatore nei 90' a quota 2.00 con bet365

Quote Iraq - Norvegia

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Quote maggiorate Iraq vs Norvegia

Ecco alcune delle quote maggiorate su Iraq - Norvegia messe a disposizione dai siti di scommesse sportive ADM:

E. Haaland marcatore 1° primo tempo a quota 2.35 invece di 2.00 su 👉 Netwin

Norvegia vincente + Entrambe le squadre segnano + Haaland segna in qualsiasi momento a quota 4.00 invece di 3.75 su 👉 bet365

Jens Hauge Over 0.5 assist a quota 3.40 invece di 3.20 su 👉 Stake

Alexander Sorloth/Sostituto Primo marcatore a quota 5.50 invece di 5.00 su 👉 bet365

Antonio Nusa o sostituto segna o palo/traversa a quota 2.90 su 👉 Stake

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Iraq 0-3 Norvegia

Pronostico marcatore: Norvegia - Haaland (2), Sorloth

Due nazionali rimaste lontane dai riflettori della fase finale dei Mondiali per una vita intera sono pronte a fare il loro ritorno ufficiale sul rettangolo verde del Gillette Stadium di Foxborough, match valido per il debutto nel Gruppo I.

I Leoni della Mesopotamia hanno strappato il pass per le fasi finali di questa estate al termine di un percorso tortuoso. La compagine asiatica ha superato una vera e propria maratona nelle qualificazioni della propria confederazione, prima di approdare allo spareggio intercontinentale. Lì l'Iraq ha incrociato la Bolivia, superandola di misura per 2-1.

I test di preparazione in vista del torneo sono stati sorprendentemente positivi per la nazionale guidata dal commissario tecnico australiano Graham Arnold. All'inizio di questo mese, gli iracheni sono riusciti a imporre un incredibile 1-1 alla Spagna, un risultato che ha iniettato una massiccia dose di fiducia nello spogliatoio.

Al contrario, la Norvegia si presenta alla fase finale forte di un cammino impeccabile. Gli uomini di Ståle Solbakken hanno fatto bottino pieno nel girone di qualificazione, centrando il 100% di vittorie e mettendo a referto ben 37 gol. In questo rullino di marcia spiccano, in particolar modo, le due nette vittorie per 4-1 e 3-0 ai danni dell'Italia.

Nelle amichevoli più recenti, la Norvegia ha superato la Svezia a marzo e ha strappato un 1-1 contro il Marocco, semifinalista nel 2022. Con Francia e Senegal a completare il quadro del Gruppo I, l'imperativo per entrambe le selezioni sarà quello di muovere subito la classifica con i tre punti.

Probabili formazioni Iraq - Norvegia

Iraq: Hassan, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Amyn, Iqbal, Al-Ammari, Bayesh; Hussein, Al-Hamadi

Norvegia: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Thorstvedt; Sorloth, Haaland, Nusa

Scandinavi favoriti per una vittoria con annesso clean sheet

Se da un lato la prima linea della Norvegia si è presa tutte le copertine durante la fase di qualificazione, dall'altro la retroguardia ha concesso pochissimo agli avversari. Elementi del calibro di Torbjørn Heggem e Kristoffer Ajer hanno garantito uno schermo solido e affidabile a protezione della porta difesa da Ørjan Nyland. Sono stati appena cinque i gol incassati in otto partite, con l'Italia capace di colpire una sola volta nel doppio confronto.

Prima dell'exploit nell'amichevole contro le Furie Rosse, l'Iraq aveva faticato enormemente in fase realizzativa, segnando appena tre reti nelle precedenti cinque uscite. Lo scorso dicembre, durante l'Arab Cup, erano arrivati due pareggi a reti bianche contro Algeria e Giordania. È evidente come la qualificazione irachena sia stata costruita sulla disciplina tattica del pacchetto arretrato piuttosto che sull'estro del reparto offensivo.

I norvegesi si presentano con quote decisamente schiacciate sul mercato 1X2 tradizionale. Tuttavia, la combo che vede la vittoria della Norvegia abbinata al mantenimento della porta inviolata si attesta su una probabilità stimata del 54.65%. Questa opzione rappresenta senza dubbio la scommessa di maggior valore all'interno del nostro trittico di pronostici su Iraq - Norvegia.

Scommessa 1: Norvegia vincente + NG a quota 1.85 con Stake

Haaland pronto a brillare al debutto assoluto in un Mondiale

Erling Haaland ha atteso un'intera carriera una notte come questa. Tutti gli indicatori statistici e psicologici convergono verso un battesimo di fuoco sul palcoscenico più prestigioso del mondo da parte del centravanti del Manchester City. Il venticinquenne ha firmato 16 reti durante le qualificazioni – il doppio di qualsiasi altro calciatore in Europa – inclusa una cinquina d'autore in un solo match contro la Moldavia.

Ormai capocannoniere all'altare della storia della propria nazionale con 55 gol all'attivo, il cyborg di Leeds si presenta ai Mondiali nella miglior forma possibile. Doppiette e triplette hanno scandito il suo percorso di qualificazione, e i difensori centrali dell'Iraq non hanno mai affrontato un simile concentrato di potenza e velocità nel panorama asiatico.

Il mercato dei marcatori semplici nei 90 minuti offre un valore troppo basso per un profilo così fortemente favorito dai bookmaker. Spostare la mira su una quota più corposa, ipotizzando che Haaland possa mettere a referto almeno due reti, appare la mossa più futuribile e strategica a fronte di una probabilità del 28.57%.

Scommessa 2: Erling Haaland segna 2+ gol a quota 3.60 con Planetwin365

Sorloth pronto a iscriversi al tabellino dei marcatori

Nel tandem d'attacco norvegese, Alexander Sørloth rappresenta molto più di un semplice partner per Haaland. Reduce da un'ottima campagna nazionale con la maglia dell'Atlético Madrid (13 reti messe a segno), il centravanti rappresenta una minaccia costante nel gioco aereo per le difese avversarie.

L'intesa tra Sørloth e Haaland si è rivelata estremamente proficua nel percorso di qualificazione. L'ex Real Sociedad ha beneficiato enormemente degli spazi generati dai raddoppi di marcatura sistematici che le difese opponevano al compagno di reparto.

All'interno del tridente offensivo disegnato da Solbakken, Sørloth è destinato ad aggredire ferocemente il secondo palo sugli sviluppi dei calci piazzati. Si tratta di un punto debole arcinoto per la retroguardia irachena, spesso incline a farsi attrarre dal pallone e sprovvista della fisicità necessaria per arginare i saltatori puri. Con una quota vicina al raddoppio, l'inserimento dell'ariete scandinavo nel tabellino dei marcatori chiude alla perfezione il quadro delle nostre analisi.

Scommessa 3: Alexander Sorloth marcatore nei 90' a quota 2.00 con bet365

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