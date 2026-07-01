Pronostici Inghilterra - RD Congo: i Tre Leoni sfidano i Leopardi

L'esperto di scommesse prevede una qualificazione agevole per l'Inghilterra ai danni della RD Congo per il passaggio agli ottavi di finale. La squadra vincente affronterà successivamente una tra Messico ed Ecuador.

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Quote Inghilterra - RD Congo

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inghilterra - RD Congo 2-1

Pronostico marcatore: Inghilterra - Harry Kane, Morgan Rogers; RD Congo - Yoane Wissa

L'Inghilterra ha chiuso la fase a gironi da imbattuta e al primo posto. I Tre Leoni hanno superato Croazia e Panama, mentre il Ghana è riuscito a fermarli sullo 0-0. Quel pareggio ha rappresentato appena la quarta volta, nelle 17 panchine di Thomas Tuchel alla guida della nazionale, in cui i britannici non sono riusciti a conquistare i tre punti.

Affrontare le selezioni africane non è sempre stato una passeggiata per i Tre Leoni. Lo scorso anno, infatti, il Senegal si è imposto con un netto 3-1. Tuttavia, pur dovendo fare a meno di alcuni elementi di spicco, la retroguardia inglese si sta dimostrando estremamente solida e difficile da scardinare.

La RD Congo ha scritto la storia qualificandosi per la prima volta nella sua storia alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Dopo due partite iniziali senza vittorie, i Leopardi hanno battuto la debuttante Uzbekistan per 3-1 nell'ultimo match del girone. Un successo sufficiente per rientrare tra le migliori quattro terze classificate del torneo.

Il pareggio all'esordio contro il Portogallo, seguito dalla prestazione difensiva che ha limitato la Colombia a un solo gol, testimonia la qualità della compagine africana. I Leopardi hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite complessive, ma l'Inghilterra non si sta dimostrando del tutto impenetrabile.

Ad ogni modo, la qualità dei singoli a disposizione dell'Inghilterra è destinata a fare la differenza. Il tandem offensivo composto da Harry Kane e Jude Bellingham sarà ancora una volta decisivo nella caccia a un posto negli ottavi di finale.

La squadra vincente affronterà Messico o Ecuador negli ottavi di finale.

Probabili formazioni Inghilterra - RD Congo

Inghilterra:Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Saka, Rice, Bellingham, Rashford, Kane

RD Congo:Mpasi-Nzau, Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Mbuku, Moutoussamy, Saiki, Cipenga, Wissa, Bakambu

I Tre Leoni puntano a un avvio sprint

I dubbi attorno all'Inghilterra erano emersi ben prima dello sbarco sul suolo americano. Le convocazioni e le scelte tattiche di Thomas Tuchel erano finite al centro delle critiche. La squadra ha però zittito gli scettici con una prestazione di carattere al debutto, superando la Croazia per 4-2.

La doppietta nel primo tempo di Harry Kane ha messo in seria difficoltà Luka Modric e compagni, prima che i britannici allungassero con altre due reti nella ripresa. Tuttavia, l'intensità della manovra offensiva è calata nei successivi impegni contro Ghana e Panama.

La RD Congo è nota per sapersi arroccare in difesa e assorbire la pressione prima di distendersi. Se venisse concesso spazio a Declan Rice, Jude Bellingham ed Elliot Anderson per innescare Kane, per i Leopardi si preannuncerebbe una serata molto complicata.

La selezione africana non ha segnato nei primi trenta minuti di gioco in nessuna delle ultime 10 partite disputate. Inoltre, nessuna delle due squadre si è trovata in vantaggio all'intervallo nelle sei sfide complessive giocate finora in questo Mondiale. Un trend statistico che potrebbe tranquillamente confermarsi.

Scommessa 1: Inghilterra vincente o pareggio nel primo tempo a quota 1.27 su Lottomatica

Spettacolo ad Atlanta

L'Inghilterra ha mostrato sprazzi di grande calcio senza però riuscire a dominare le partite per tutti i novanta minuti. La vittoria per 4-2 all'esordio contro la Croazia resta l'unica gara del loro torneo a essersi conclusa con più di 2.5 gol totali, nonché l'unico match in cui entrambe le squadre hanno trovato la via della rete.

Il Ghana ha imposto lo 0-0, mentre il Panama si è arreso solo nel finale subendo un 2-0. La brillantezza della fase offensiva è apparsa fin qui piuttosto altalenante.

La RD Congo, dal canto suo, ha dato prova di grande solidità fermando il Portogallo sull'1-1 nella giornata inaugurale. I congolesi si sono comportati egregiamente anche contro la Colombia, nonostante la sconfitta di misura per 1-0. L'acuto principale è però arrivato nell'ultimo turno della fase a gironi, dove il successo per 3-1 sull'Uzbekistan ha timbrato il pass per la fase a eliminazione diretta.

Proprio come per l'Inghilterra, solo una delle partite della RD Congo ha superato la soglia dei 2.5 gol complessivi. Tuttavia, in due delle ultime tre uscite dei congolesi entrambe le squadre sono andate a segno. Ci sono tutti i presupposti per assistere a un match a viso aperto. Ci si attende che entrambe le formazioni vadano a segno, con un totale di oltre 2.5 gol ad Atlanta.

Scommessa 2: Over 2.5 gol totali & GG a quota 3.25 su PlanetWin365

L'attaccante del Newcastle a caccia di conferme

Yoane Wissa è il vero leader carismatico della RD Congo. Ha già trascinato i Leopardi a una storica prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale e non intende fermarsi qui.

L'attaccante del Newcastle United ha siglato tre delle quattro reti totali realizzate dalla sua nazionale in questo Mondiale. Ha firmato un punto d'oro nel pareggio per 1-1 contro il Portogallo, realizzando uno splendido gol di testa, il primo storico sigillo della RD Congo nella competizione. È rimasto poi a secco nella sconfitta per 1-0 contro la Colombia.

Wissa si è espresso al massimo dei suoi livelli contro l'Uzbekistan nell'ultima partita del girone. Il ventinovenne si è prima guadagnato e poi ha trasformato il calcio di rigore del pareggio al 68° minuto. Ha poi completato la rimonta nei minuti di recupero con una splendida conclusione dal limite dell'area, fissando il risultato sul 3-1 finale.

Il centravanti ha tutte le carte in regola per ripetersi contro una retroguardia inglese che ha concesso ben 13 tiri al Panama. Attualmente si trova in vetta alla classifica marcatori del torneo a quota tre gol, a pari merito proprio con Harry Kane. Gli ingredienti per un duello a distanza ravvicinata ci sono tutti, e la RD Congo potrebbe sognare un altro risultato storico.

Scommessa 3:Yoane Wissa marcatore o assistman in qualsiasi momento a quota 5.00 su Stake

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