Il nostro esperto di scommesse prevede una comoda vittoria della Germania contro la nazionale debuttante, con Kai Havertz e Jamal Musiala entrambi a segno.

Migliori scommesse per Germania - Curacao

Kai Havertz primo marcatore a quota 4.20 su Stake

Germania -3 Handicap Europeo a quota 2.40 su bet365

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Pronostici Francia - Senegal Stake Planetwin365 bet365 Kai Havertz primo marcatore 4.20 4.00 4.33 Germania -3 Handicap 2.40 1.95 2.40 Jamal Musiala marcatore in qualsiasi momento 1.83 1.85 1.80

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Germania-Curacao 4-0

Pronostico marcatore: Germania - Kai Havertz x2, Jamal Musiala, Florian Wirtz

La Germania si presenta a questi Mondiali in ottima forma, forte di una striscia di nove vittorie consecutive che dura ormai da nove mesi. Prima di volare in Nord America, la selezione tedesca si è imposta per 4-0 contro la Finlandia a Magonza. Lo scorso fine settimana a Chicago, gli Stati Uniti hanno offerto un test più impegnativo, ma la Mannschaft è riuscita comunque a trionfare per 2-1.

L'avvicinamento alla Coppa del Mondo è stato invece decisamente caotico per il Curacao, la nazione più piccola di sempre a raggiungere la fase finale del torneo. Il commissario tecnico Dick Advocaat si era dimesso all'inizio dell'anno per motivi personali, per poi ritornare sui suoi passi il mese scorso. Nelle ultime amichevoli di preparazione, ha guidato la squadra prima in una sconfitta per 4-1 contro la Scozia, seguita da un successo per 4-0 contro Aruba.

Probabili formazioni Germania - Curacao

Germania:Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz

Curacao:Room, Floranus, Obispo, Bazoer, Van Eijma, Sambo, Gorre, L. Bacuna, J. Bacuna, Hansen, Chong

Havertz pronto a colpire ancora a inizio gara

Nick Woltemade è stato il trascinatore della Germania durante le qualificazioni mondiali. I suoi gol hanno aiutato la squadra a riprendersi dopo un avvio a rilento, superando la Slovacchia per il primo posto nel girone. Tuttavia, il giocatore del Newcastle ha subito un netto calo di forma, il che suggerisce che sarà Kai Havertz a guidare l'attacco quest'estate.

Havertz ha un talento naturale per sbloccarsi sui palcoscenici più importanti. Ha aperto le marcature nella finale di Champions League 2026 dopo soli sei minuti. Il ventiseienne vanta inoltre un bottino di tutto rispetto con la propria nazionale, con 22 reti in 58 presenze.

L'attaccante dell'Arsenal ha trovato la via del gol nei primissimi minuti anche nell'ultimo test pre-Mondiali della Germania, impiegando appena due minuti per sbloccare il risultato contro gli Stati Uniti. Havertz era stato il primo marcatore anche nel precedente impegno internazionale contro il Ghana a marzo.

Contro una delle nazionali meno accreditate del torneo, puntare su Havertz come primo marcatore sembra offrire un ottimo valore a Houston.

Scommessa 1: Kai Havertz primo marcatore a quota 4.20 su Stake

Germania nettamente superiore ai debuttanti

Le temperature elevate potrebbero essere l'unico fattore limitante per la Germania in quello che si preannuncia come un mismatch totale. Tuttavia, anche il Curacao potrebbe soffrire il caldo del primo pomeriggio, dato che la quasi totalità dei suoi calciatori è nata in Europa.

Con la differenza reti che potrebbe rivelarsi decisiva per il primato nel Gruppo E, la Germania scenderà in campo affamata di gol. I tedeschi stanno segnando con grande facilità, come dimostrano le 18 reti complessive nelle ultime cinque partite. La squadra di Julian Nagelsmann ha viaggiato a una media di 3,11 gol ogni 90 minuti nel corso della striscia di nove vittorie consecutive.

Il Curacao ha perso tre delle ultime quattro partite disputate. Oltre alla pesante sconfitta contro la Scozia, ha subito un 5-1 dall'Australia ed è stato battuto per 2-0 dalla Cina.

Anche la mancanza di amalgama di squadra potrebbe rappresentare un problema. Tahith Chong e Armando Obispo sono tra i pochi elementi di spicco della rosa, ma entrambi hanno scelto di rappresentare il Curacao solo nel 2025. Scommettere sulla vittoria della Germania con quattro o più gol di scarto appare la strada più sensata.

Scommessa 2: Germania -3 Handicap Europeo a quota 2.40 su bet365

Un gol per sbloccare Musiala

Avendo collezionato 170 minuti nelle due amichevoli di preparazione della Germania, è evidente che Musiala giocherà un ruolo chiave. Nagelsmann avrebbe potuto valutare altre opzioni, considerando che il ventitreenne è rientrato solo all'inizio di quest'anno da un grave infortunio. Tuttavia, il CT è intenzionato a utilizzare la stella del Bayern Monaco in posizione di trequartista avanzato.

Musiala è andato a segno nel successo per 4-0 sulla Finlandia. Nonostante una stagione condizionata dagli stop fisici, ha mantenuto una media di un gol o assist ogni 97 minuti nell'ultima Bundesliga 2025/26.

Sebbene il rendimento recente del calciatore nato a Stoccarda con il proprio club sia stato meno brillante, il classe 2003 ha tutte le carte in regola per brillare in questo match. Musiala ha tra l'altro realizzato una tripletta in soli 29 minuti contro l'Auckland City nello scorso Mondiale per Club. Ci sono ottime premesse per vederlo nel tabellino dei marcatori contro un avversario modesto, che nel 2026 ha concesso una media di 2,75 gol a partita.

Scommessa 3:Jamal Musiala marcatore in qualsiasi momento a quota 1.85 su Planetwin365

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