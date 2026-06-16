Pronostici Francia - Senegal: posta in palio divisa nel New Jersey

Gli esperti di betting prevedono un pareggio tra la Francia, tra le favorite per la vittoria finale della Coppa del Mondo, e i giganti africani del Senegal, in un teso esordio nel Gruppo I al MetLife Stadium.

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Quote Francia - Senegal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia 2-2 Senegal

Pronostico marcatore: Francia - Kylian Mbappé, Michael Olise; Senegal - Sadio Mané, Ismaila Sarr

Soprannominato il "Gruppo della Morte", il Gruppo I promette grande spettacolo con Francia, Senegal, Norvegia e Iraq a contendersi il passaggio del turno. La prima sfida del raggruppamento mette di fronte Francia e Senegal, nel loro primo scontro diretto dai Mondiali del 2002.

La Francia ha dominato le qualificazioni europee da imbattuta, vincendo tutte le partite tranne una. I finalisti del 2022 hanno poi collezionato tre vittorie su quattro nelle amichevoli di preparazione prima di questo debutto.

Gli uomini di Deschamps hanno rifinito la preparazione con i successi contro Brasile, Colombia e Irlanda del Nord. Tuttavia, la penultima amichevole ha portato la prima sconfitta dopo 10 partite utili consecutive, con la Costa d'Avorio capace di imporsi per 2-1.

Per il Senegal, questo incrocio rievoca i ricordi del debutto assoluto nella Coppa del Mondo. I Leoni della Teranga stupirono il mondo battendo la Francia per 1-0 nella loro prima partita in assoluto ai Mondiali nel 2002, nel match inaugurale del torneo. Quello rimase uno dei più grandi upset nella storia della competizione, un risultato che contribuì all'eliminazione precoce dei campioni in carica del 1998.

Il Senegal si presenta alla fase finale senza vittorie nelle ultime due amichevoli disputate contro Stati Uniti e Arabia Saudita. Nonostante ciò, la selezione guidata da Pape Thiaw è considerata la più forte tra le 10 rappresentanti africane, grazie a una rosa ricca di talento e determinata a smentire i critici dopo le recenti controversie legate alla Coppa d'Africa.

La Francia, due volte campione del mondo, punterà dritto alla vittoria, così come il Senegal. Nonostante la straordinaria qualità offensiva di entrambe le squadre, le ultime uscite hanno evidenziato diverse vulnerabilità difensive da ambo le parti. Un pareggio nel New Jersey appare l'esito più probabile.

Probabili formazioni Francia - Senegal

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Rabiot, Tchouaméni, Cherki, Olise, Dembélé, Mbappé

Senegal: Mendy, Seck, Koulibaly, Jakobs, Diatta, Gueye, Camara, Diarra, Mané, Sarr, Ndiaye

Mbappé a caccia della storia

Nonostante la Francia vanti un reparto offensivo ricco di alternative di livello mondiale, Kylian Mbappé resta l'uomo chiave dei Bleus. L'attaccante ha siglato finora 56 reti con la celebre maglia della nazionale, a una sola lunghezza dal primatista storico Olivier Giroud.

Il bomber del Real Madrid ha chiuso la stagione con 42 gol e 7 assist in 44 presenze complessive. Sebbene nel 2025/26 non sia riuscito a conquistare i principali trofei europei per club, la vetrina della Coppa del Mondo riesce sempre a tirare fuori la sua versione migliore.

Dal suo debutto sul palcoscenico mondiale, Mbappé ha guidato la Francia a due finali iridate calcando il gradino più alto del podio nel 2018. Inoltre, l'attaccante ha firmato una storica tripletta nella sua ultima apparizione ai Mondiali, la finale del 2022 contro l'Argentina.

Attualmente Mbappé condivide con l'iconico Pelé la quota di 12 gol totali nei Mondiali, messi a segno in 14 partite. Nelle ultime amichevoli di preparazione è rimasto all'asciutto, ma la fiducia non sarà un problema: il record assoluto di Miroslav Klose dista ormai solo quattro reti.

Scommessa 1: Kylian Mbappé marcatore nei 90 minuti a quota 1.97 su Stake

Francia all'attacco, risposta Senegal

La Francia vanta senza dubbio uno dei migliori reparti d'attacco del calcio mondiale. Dal Pallone d'Oro Ousmane Dembélé e dal punto di riferimento Mbappé, fino ai prodigiosi Michael Olise e Rayan Cherki, nessuno può dubitare del potenziale offensivo dei transalpini.

L'ultima volta che la squadra di Didier Deschamps non ha trovato la via del gol risale a 13 partite fa, nella sconfitta per 2-0 contro la Croazia in Nations League nel marzo 2025. Da quel momento, i Bleus hanno gonfiato la rete 33 volte, con una media di 2.5 gol a partita.

Il Senegal non disporrà di un arsenale offensivo altrettanto stellare, ma non è affatto un avversario da sottovalutare. Guidati dal loro giocatore più rappresentativo di sempre, Sadio Mané, i Leoni della Teranga hanno le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia francese, che non riesce a mantenere la porta inviolata da cinque incontri consecutivi.

La Francia parte logicamente favorita per andare a segno, potenzialmente anche più di una volta. Allo stesso tempo, si prevede una risposta concreta da parte del Senegal, che cercherà di replicare il recente successo ottenuto dalla Costa d'Avorio contro la selezione francese.

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Equilibrio prima della tempesta

Nelle ultime quattro amichevoli disputate, la Francia ha iniziato con il piglio giusto portandosi in vantaggio già nel primo tempo. Tuttavia, in quelle stesse occasioni la squadra ha concesso diverse palle gol agli avversari, confermando che la solidità difensiva non è ancora al livello del reparto d'attacco.

L'ultima volta che i Bleus non hanno segnato nella prima frazione di gioco coincide con la vittoria per 4-0 contro l'Ucraina nel novembre 2025, che rappresenta anche l'ultimo match concluso con la porta inviolata.

Il Senegal dovrebbe presentarsi in campo con un blocco difensivo basso per arginare la potenza di fuoco dei francesi. L'esperienza di Kalidou Koulibaly sarà fondamentale per guidare una retroguardia organizzata, supportata dalla presenza tra i pali di Édouard Mendy.

È lecito attendersi una prima frazione di gioco molto bloccata, con entrambe le squadre impegnate a lottare per il controllo del centrocampo. Difficilmente si vedranno rischi inutili nei primi 45 minuti, mentre la partita potrebbe decisamente aprirsi nella ripresa.

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