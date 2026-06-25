L'esperto di betting prevede una Germania capace di conquistare agevolmente la terza vittoria consecutiva in questa edizione della Coppa del Mondo, affrontando l'Ecuador nell'ultimo match della fase a gironi.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Ecuador-Germania 0-2

Pronostico marcatore: Germania – Deniz Undav, Felix Nmecha

Le ambizioni di qualificazione dell'Ecuador hanno subito una brusca battuta d'arresto dopo il pareggio a reti bianche contro Curaçao. Nonostante la sconfitta per 1-0 all'esordio contro la Costa d'Avorio, c'erano concrete speranze di riscatto. Tuttavia, la selezione isolana ha firmato una delle più grandi sorprese del torneo.

La Tricolor può ancora sperare nel secondo posto. Per centrare l'obiettivo, è necessario battere la Mannschaft con almeno due gol di scarto e augurarsi che la Costa d'Avorio perda punti contro Curaçao. Uno scenario che appare complicato, motivo per cui l'unica via percorribile resta la vittoria contro la Germania.

La Germania ha travolto Curaçao per 7-1 nel match inaugurale, facendo registrare il successo più rotondo di questo Mondiale. Nella seconda sfida contro la Costa d'Avorio la gara sembrava ormai indirizzata verso il pareggio, ma la rete in pieno recupero di Deniz Undav ha sigillato il definitivo 2-1.

La certezza del primo posto nel Gruppo E è arrivata proprio grazie al pareggio tra Curaçao ed Ecuador. La selezione di Julian Nagelsmann è così la prima nazionale europea a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Agli ottavi di finale la Germania incrocerà una delle terze classificate provenienti dai Gruppi A, B, C, D o F.

La partita non ha dunque alcun valore in termini di classifica per i quattro volte campioni del mondo, mentre rappresenta un dentro o fuori decisivo per l'Ecuador. Il divario tecnico tra le due rose resta netto. È lecito attendersi un successo comodo della Germania contro un Ecuador ancora a secco di gol in questa competizione.

Probabili formazioni Ecuador - Germania

Ecuador: Galindez, Franco, Pacho, Hincapie, Rodrigues, Yeboah, Vite Caicedo, Estupiñán, Piata, Valencia

Germania:Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Havertz, Undav

Dominio tedesco in un match da Under

L'Ecuador si è rivelato finora una delle note più dolenti della competizione, non essendo ancora riuscito a trovare la via del gol. Curaçao, lo stato più piccolo mai qualificato a una fase finale del Mondiale, ha bloccato la Tricolor sullo 0-0 grazie a una prestazione di grande cuore.

La nazionale sudamericana non aveva trovato la via della rete nemmeno contro la Costa d'Avorio, vittoriosa per 1-0 in un match in cui l'Ecuador ha centrato lo specchio della porta soltanto 4 volte su 15 tentativi complessivi. La mancanza di cinismo negli ultimi sedici metri si sta rivelando un limite evidente.

La Germania, al contrario, ha sfruttato l'inesperienza di Curaçao al debutto, segnando sette reti e firmando la vittoria più larga del torneo. Il vero banco di prova è arrivato contro la Costa d'Avorio, capace di bloccare i tedeschi sull'1-1 fino ai minuti finali.

Il forcing incessante della Mannschaft a caccia del gol vittoria ha dimostrato come anche una corazzata possa faticare di fronte a una difesa solida e organizzata. In questa sfida, si prevede che la Germania possa superare senza troppi affanni la formazione guidata da Beccacece, mantenendo la porta inviolata.

Scommessa 1: Under 2.5, quotato a 1.92 su Stake

Neuer a caccia del record

L'Ecuador si sta dimostrando una delle squadre meno incisive del Mondiale in fase offensiva. La Tricolor fa parte della ristretta cerchia di nazionali ancora a quota zero gol fatti, insieme ad Haiti, Turchia, Capo Verde, Algeria e Panama.

La selezione ecuadoriana ha deluso le aspettative in entrambe le prime uscite. Contro la Costa d'Avorio sono arrivati appena 4 tiri nello specchio su 15 conclusioni totali. Contro Curaçao, a fronte di un xG (Expected Goals) di 2,84, la squadra non è riuscita a concretizzare le occasioni create. Anche il bomber storico Enner Valencia sta faticando a trascinare i suoi compagni.

La Germania ha subito gol sia contro Curaçao sia contro la Costa d'Avorio, ma il morale del gruppo è alto, specie dopo la vittoria strappata in extremis contro gli africani.

Con il primo posto già in cassaforte, la squadra di Julian Nagelsmann non dovrebbe adottare un atteggiamento speculativo o difensivo. Inoltre, Manuel Neuer è fermo a quota 7 clean sheet totali nella storia dei Mondiali: il portierone tedesco punta con decisione a entrare nella top 3 di sempre, dove risiedono leggende del calibro di Sepp Maier, Peter Shilton e Fabien Barthez

Scommessa 2: NG, quotato a 2.00 su PlanetWin365

Subito un colpo duro per l'Ecuador

L'Ecuador ha palesato limiti evidenti sia in fase difensiva che in quella di impostazione. Dopo il KO per 1-0 all'esordio contro la Costa d'Avorio, è arrivato il pareggio senza reti contro la cenerentola Curaçao nella seconda giornata.

I debuttanti assoluti del torneo hanno beneficiato della giornata di grazia del proprio portiere Eloy Room, autore di ben 15 parate: si tratta del record assoluto in una singola partita del Mondiale, al pari della prestazione di Tim Howard contro il Belgio nel 2014.

La Germania può contare sulla sicurezza di Manuel Neuer tra i pali, mentre in avanti il rendimento di Deniz Undav e Kai Havertz negli ultimi trenta metri sta lasciando il segno. Con nove reti all'attivo, i tedeschi vantano il miglior attacco del torneo, con due gol di vantaggio su Canada e Paesi Bassi.

Sebbene la maggior parte delle reti sia arrivata nei secondi tempi, la fiducia della squadra di Nagelsmann è in netta crescita. L'obiettivo sarà aggredire l'Ecuador fin dalle prime battute, anche per supportare Neuer nella corsa verso l'ottavo clean sheet iridato. Ci si attende una Germania in vantaggio già al termine della prima frazione di gioco, prima che i ritmi possano cambiare nella ripresa.

Scommessa 3:Germania vincente primo tempo, quotata a 2.00 su bet365

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