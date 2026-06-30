Si punta su una vittoria degli scandinavi trascinati da Erling Haaland ad Arlington. Ci si attende un match a eliminazione diretta decisamente combattuto.

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Quote Costa d'Avorio - Norvegia

Costa d'Avorio - Norvegia Lottomatica bet365 Goldbet Vittoria Norvegia 2.00 2.00 2.00 Over 2.5 gol 1.72 1.80 1.72 Erling Haaland primo marcatore 3.30 3.75 3.30

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Costa d'Avorio 1-2 Norvegia

Pronostico marcatore: Costa d'Avorio - Yan Diomande; Norvegia - Erling Haaland, Oscar Bobb

La Costa d'Avorio si presenta alla sua prima partita della fase a eliminazione diretta dopo aver vinto due delle tre gare del girone e aver subito una sconfitta di misura contro la Germania. Emerse Fae punterà a dare continuità a queste prestazioni in vista della trasferta di Arlington, ma non sarà un compito facile. Gli ivoriani hanno comunque battuto la Francia all'inizio di questo mese, dimostrando di avere le carte in regola per superare le avversarie europee.

La Norvegia, nel frattempo, ha sacrificato il proprio inizio perfetto preferendo far riposare numerose stelle nella terza partita del girone contro i Bleus. Tuttavia, i sette gol complessivi rifilati a Iraq e Senegal garantiscono un morale altissimo. Con Erling Haaland a guidare il reparto offensivo, gli scandinavi scenderanno in campo con la certezza di poter ottenere un risultato positivo.

Probabili formazioni Costa d'Avorio - Norvegia

Costa d'Avorio: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Sangare, Kessie, S. Fofana, Diallo, Haller, Y. Diomande

Norvegia: Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe, Berge, P. Berg, Odegaard, Bobb, Haaland, Nusa

I Vichinghi sono pronti a dare battaglia

La Costa d'Avorio si è dimostrata una squadra temibile in questo Mondiale fino a questo momento. Avrebbe probabilmente potuto raccogliere qualcosa in più nella sfida contro la Germania. La Norvegia, d'altro canto, non può essere giudicata in base all'ultima uscita, poiché affermare che Ståle Solbakken abbia stravolto la formazione sarebbe un eufemismo. Ci si attende un confronto ad alta intensità tra due ottime squadre in una sfida equilibrata in Texas.

Gli ivoriani potrebbero dover fare a meno ancora una volta di Wilfried Singo, ma Ousmane Diomande e Odilon Kossounou dovrebbero essere regolarmente in campo dall'inizio. Per quanto riguarda la Norvegia, resta in dubbio la presenza del terzino Julian Ryerson, mentre non si registrano altri problemi fisici dell'ultima ora. Erling Haaland, Martin Odegaard e compagni torneranno tutti nell'undici titolare.

Si preannuncia un match sul filo del rasoio all'AT&T Stadium, ma la preferenza va alla nazionale norvegese per il successo finale.

Scommessa 1: Vittoria Norvegia a quota 2.00 su Lottomatica

Un confronto ricco di emozioni e gol

Le due squadre hanno realizzato complessivamente 12 reti dall'inizio del torneo, a dimostrazione di una notevole verve realizzativa. Tutti i match della Norvegia si sono conclusi con un punteggio di Over 2.5, un esito riscontrato anche nella sfida della Costa d'Avorio contro la Germania. Data la presenza di così tanto talento offensivo sul terreno di gioco, è lecito attendersi una partita ricca di gol.

A differenza del Landslaget, gli Elefanti sono riusciti a mantenere la porta inviolata in due occasioni in questa competizione, ma contro avversari come Ecuador e Curaçao. Gli scandinavi rappresenteranno una minaccia di ben altro livello ed Emerse Fae ne sarà pienamente consapevole. L'ipotesi che entrambe le squadre vadano a segno appare decisamente concreta.

La Costa d'Avorio vanta numerose opzioni in fase realizzativa e scenderà in campo convinta di poter mettere in difficoltà la retroguardia europea. Questo match ha tutte le carte in regola per regalare grande spettacolo agli appassionati neutrali.

Scommessa 2: Over 2.5 gol a quota 1.80 su bet365

L'uomo chiave della Norvegia

Come ampiamente prevedibile, la quota per Haaland marcatore in qualsiasi momento non offre un grande valore. Dopo aver siglato 38 reti in 52 presenze con la maglia del Manchester City nella stagione 2025/26, il centravanti ha iniziato questo Mondiale con uno straordinario bottino di quattro gol in due partite. Esistono tuttavia opzioni alternative per puntare su di lui a quote decisamente più interessanti.

Il venticinquenne ha sbloccato il risultato per la Norvegia nel match d'esordio e potrebbe ripetersi in questa occasione. Non vi sono dubbi sul fatto che rappresenti il pericolo numero uno in campo e la difesa ivoriana farà enorme fatica a contenerlo. Ci si aspetta un avvio di gara incisivo da parte dell'ex giocatore del Borussia Dortmund.

Solbakken ha piena fiducia nelle doti del suo numero nove. È molto probabile che sia proprio lui a sbloccare l'equilibrio in quello che si prospetta come un affascinante scontro valevole per i sedicesimi di finale.

Scommessa 3: Erling Haaland primo marcatore a quota 3.30 su Goldbet

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