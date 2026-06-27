Gli esperti di scommesse si attendono un match scoppiettante. Il Portogallo parte leggermente favorito per spuntarla e blindare il primo posto nel Gruppo K.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Colombia 1-3 Portogallo

Pronostico marcatore: Colombia - Daniel Munoz; Portogallo - Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Neves

La Colombia ha mostrato una crescita costante in questa Coppa del Mondo, avanzando senza attirare troppo i riflettori. Con due vittorie consecutive già in tasca, la nazionale sudamericana si presenta all'ultima sfida del girone in pole position. La selezione guidata da Néstor Lorenzo si è distinta per prestazioni solide, disciplinate e tecnicamente impeccabili.

Los Cafeteros hanno convinto all'esordio superando l'Uzbekistan per 3-1, per poi imporsi di misura (1-0) contro la RD del Congo nella seconda giornata. I sei punti conquistati garantiscono già il pass per i sedicesimi di finale, ma il primo posto del girone deve ancora essere assegnato definitivamente. In linea teorica, chiudere in vetta offre un accoppiamento sulla carta più agevole nel turno successivo: uno stimolo più che sufficiente per dare filo da torcere al Portogallo.

Diverso è stato l'avvio della Seleção das Quinas in questa rassegna iridata. Nella gara d'apertura, una ben organizzata RD del Congo ha bloccato i portoghesi sull'1-1, un risultato che ha deluso la tifoseria. Tuttavia, la squadra guidata da Roberto Martínez ha saputo riscattarsi prontamente nel turno successivo, travolgendo l'Uzbekistan con un netto 5-0. Una sconfitta in quest'ultimo match rischierebbe di compromettere la qualificazione, dato che i Leopardi della RD del Congo inseguono a una sola lunghezza di distanza.

Il Portogallo ha ancora la possibilità di chiudere al comando del girone in caso di vittoria, il che farebbe scivolare la Colombia in seconda posizione. Un pareggio, d'altro canto, basterebbe a entrambe le formazioni per staccare il pass per i sedicesimi di finale; in questo scenario, però, i lusitani dovrebbero accontentarsi del secondo posto. Ci si attende una sfida ad alto tasso di spettacolo per tutti gli appassionati neutrali.

Probabili formazioni Colombia - Portogallo

Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodriguez, Suarez, Diaz

Portogallo: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

Lo stato di forma pende a favore del Portogallo

Lo stato di forma recente di entrambe le selezioni suggerisce che non sarà un match semplice per nessuna delle due. La Colombia non è affatto un avversario morbido e sembra aver raggiunto il picco della condizione nel momento perfetto, forte di una striscia di quattro vittorie consecutive.

Nonostante l'eccellente rullino di marcia, gli ultimi due confronti della Colombia contro nazionali europee si sono conclusi con altrettante sconfitte, arrivate lo scorso marzo contro Francia e Croazia. Il Portogallo cercherà di sfruttare questo dato come ulteriore motivazione per superare i sudamericani a Miami e strappare loro il primato nel girone.

Anche gli uomini di Martínez vantano statistiche importanti a supporto di un possibile successo. Il Portogallo è reduce da una striscia di sette risultati utili consecutivi, con cinque vittorie e due pareggi. Avendo subito una sola sconfitta nelle ultime 15 uscite internazionali, appare evidente come per La Tricolor evitare il KO sarà un'impresa complicata.

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Gol e spettacolo per entrambe le squadre

Finora, entrambe le retroguardie si sono comportate piuttosto bene in questa Coppa del Mondo. Ciascuna ha subito un solo gol in due partite, sebbene non abbiano ancora affrontato reparti offensivi di primissimo livello. La Colombia ha fin qui realizzato quattro reti nella competizione, con una media esatta di due gol a partita.

Il Portogallo, dal canto suo, ha messo a segno cinque reti nell'ultimo turno, portando la propria media a tre marcature a incontro. Valutando il tasso tecnico dei due attacchi, le premesse per vedere gol da una parte e dall'altra (GG) ci sono tutte. Inoltre, sei delle ultime otte partite disputate dalla Colombia si sono concluse con più di due reti complessive.

Il Portogallo presenta un trend analogo: tre delle ultime quattro sfide internazionali dei lusitani hanno fatto registrare un totale superiore ai due gol. Avendo concesso almeno una rete in ciascuno di questi match, è lecito attendersi che anche la Colombia riesca a trovare la via del gol.

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Pericoli offensivi in ogni zona di campo

Questo match vanta una quantità notevole di bocche di fuoco in grado di sbloccare il tabellino in qualsiasi momento. Tra le fila della Colombia, Luis Díaz si è visto annullare due reti contro la RD del Congo, confermandosi una costante spina nel fianco per le difese avversarie. Anche il terzino destro Daniel Muñoz ha già timbrato il cartellino due volte nella competizione, a testimonianza di quanto sia avanzata la sua posizione in campo.

Il Portogallo risponde con potenziali marcatori dislocati in ogni reparto: Rafael Leão, João Neves, Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo sono infatti già andati a segno. Bruno Fernandes non ha ancora inciso secondo i suoi standard abituali, ma sembra solo questione di tempo prima che riesca a sbloccarsi.

Il profilo ideale su cui puntare per un gol in questo match è Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese ha messo a tacere le critiche con una doppietta contro l'Uzbekistan, e i tifosi lusitani sperano che possa sfruttare questo momento di forma. CR7 vanta ora quattro reti nelle ultime cinque apparizioni tra club e nazionale, motivo per cui la giocata su un suo gol contro la Colombia appare decisamente interessante.

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