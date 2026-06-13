L'esperto di scommesse prevede un incontro molto equilibrato. L'estro offensivo del Brasile potrebbe fare la differenza per conquistare la vittoria.

Migliori scommesse per Brasile - Marocco

1X2 - Brasile a quota 1.63 su Betway

- Brasile a quota 1.63 su Betway GG - Sì a quota 2.04 su Betway

- Sì a quota 2.04 su Betway Marcatore tempo qualsiasi - Raphinha a quota 2.90 su Betway

Quote Brasile - Marocco

Pronostici Brasile - Marocco Lottomatica Stake bet365 1X2 - Brasile 1.67 1.69 1.65 GG - Sì 1.97 2.00 2.00 Marcatore tempo qualsiasi - Raphinha 2.80 2.65 3.10

Si entra nel vivo di questi Mondiali di Calcio 2026, ecco alcune pagine che potrebbero tornare utili ai lettori:

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica e al bonus di benvenuto maggiorato di questo bookmaker

Una pagina dedicata al bonus Lottomatica: cos’è, come funziona, come ottenerlo e termini e condizioni

La nostra recensione su Lottomatica Mondiali per scoprire cosa offre questo operatore per scommettere sulla Coppa del Mondo

Infine dare un’occhiata alle quote vincente Mondiali 2026 per scoprire chi è la favorita.

Oltre a Lottomatica, consigliamo di dare un’occhiata all’offerta di bookmakers come bet365 e Snai.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brasile-Marocco 2-1

Pronostico marcatore: Brasile - Raphinha, Vinicius Junior; Marocco - Brahim Diaz

Il Brasile ha un'opportunità d'oro per riprendersi il trono di più grande nazione calcistica del pianeta. Sono passati 24 anni dall'ultima volta che la Seleção si è laureata campione del mondo, ma cresce la fiducia sul fatto che i verdeoro possano riconquistare il titolo nel 2026. La nazionale sudamericana si affida a un allenatore straniero per la prima volta dopo decenni, un vero maestro nella gestione di giocatori d'élite.

Carlo Ancelotti è subentrato durante le qualificazioni ai Mondiali, in un momento in cui lo storico primato del Brasile – sempre presente a ogni fase finale – era seriamente a rischio. Il tecnico italiano ha guidato la squadra fino al quinto posto nel girone CONMEBOL, staccando il pass per il Nord America. La marcia di avvicinamento è stata impeccabile, con due vittorie consecutive registrate prima del debutto di questo fine settimana.

I marocchini sperano che la propria squadra possa ritrovare lo smalto mostrato ai Mondiali del 2022 in Qatar. In quell'occasione, la nazionale africana raggiunse le semifinali, eliminando Portogallo e Spagna nel corso del torneo. Tuttavia, il commissario tecnico Walid Regragui si è dimesso a marzo di quest'anno, un tempismo tutt'altro che ideale in vista di una Coppa del Mondo.

Mohamed Ouahbi è stato promosso dall'Under-20 alla nazionale maggiore dopo aver vinto il Mondiale di categoria lo scorso anno. Nonostante sia in carica da poco tempo, il nuovo CT ha ereditato una rosa di grande talento. Il pareggio per 1-1 contro la Norvegia della scorsa settimana ha prolungato una striscia di risultati positivi. Il Marocco punta a piazzare un altro colpo a sorpresa sul palcoscenico più importante del mondo.

Probabili formazioni Brasile - Marocco

Brasile:Alisson, Wesley Franca, Marquinhos, Magalhaes, Sandro, Guimaraes, Casemiro, Rayan, Raphinha, Vinicius Jr, Thiago

Marocco:Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Amrabat, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, Ezzalzouli, El Kaabi

Il Brasile pronto a mettere in difficoltà il nuovo assetto del Marocco

Le due squadre sono separate da appena due posizioni nell'ultimo ranking FIFA, con i brasiliani che occupano il sesto posto. Questo dato da solo suggerisce che si assisterà a un match competitivo piuttosto che a una sfida a senso unico. Il Marocco darà sicuramente filo da torcere ai verdeoro. Tuttavia, la presenza di un nuovo allenatore in panchina potrebbe rivelarsi uno svantaggio.

Ancelotti è celebre per la sua capacità di sfruttare gli spazi verticali in avanti, favorendo gli inserimenti dei giocatori alle spalle della difesa. Se quattro anni fa Regragui si affidava a un blocco difensivo basso, resta da vedere se Ouahbi seguirà la stessa strategia. Il nuovo tecnico marocchino predilige generalmente uno stile più offensivo, una scelta che a tratti potrebbe esporre la squadra a pericolosi contropiedi.

Le tre vittorie consecutive del Brasile daranno una grande spinta al morale della squadra in vista della trasferta al MetLife Stadium. D'altra parte, la nazionale africana è imbattuta da ben 29 partite internazionali, con l'ultima sconfitta risalente ad agosto dello scorso anno. Nonostante ciò, la retroguardia potrebbe non offrire una resistenza sufficiente a contenere il potenziale offensivo dei brasiliani.

Curiosamente, l'ultimo scontro directo ha visto il Marocco imporsi per 2-1 in un'amichevole del 2023. L'ultimo precedente in gare ufficiali sorride invece ai brasiliani, capaci di trionfare per 3-0 ai Mondiali del 1998. La sfida odierna, tuttavia, dovrebbe essere molto più equilibrata rispetto a quel match di 28 anni fa.

Scommessa 1: 1X2 - Brasile a quota 1.67 su Lottomatica

Talenti offensivi di altissimo livello su entrambi i fronti

L'attacco del Brasile è probabilmente uno dei migliori della competizione. Ancelotti può disporre di opzioni di altissima qualità anche a partita in corso. La Seleção ha realizzato 13 gol nelle ultime cinque partite, con una media di 2,6 reti a incontro: un dato che certifica l'efficacia del reparto offensivo negli ultimi metri.

È la difesa ad aver mostrato qualche lacuna di recente, pur potendo contare su alcuni dei migliori difensori centrali al mondo. In ciascuna delle ultime cinque sfide, i verdeoro hanno subito almeno una rete, incassando complessivamente sette gol in questa striscia di partite. Un fattore che dovrebbe alimentare le speranze del Marocco.

Ironia della sorte, la nazionale africana ha segnato lo stesso numero di reti nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita terminata senza andare a segno risale alla semifinale della Coppa d'Africa contro la Nigeria a gennaio di quest'anno.

Inoltre, tutte le ultime cinque partite del Brasile hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Sul fronte opposto, tre degli ultimi cinque match del Marocco si sono conclusi con gol da ambo le parti. Di conseguenza, ci si attende una partita ricca di occasioni da rete per entrambe le formazioni domenica mattina.

Scommessa 2: GG - Sì a quota 2.00 su Stake

Puntare sull'uomo del momento

Sul fronte offensivo, diversi giocatori hanno le qualità per fare la differenza domenica. Nel Marocco spicca Brahim Diaz, autore di cinque gol in sette partite nella recente Coppa d'Africa. Anche Ayoub El Kaabi rappresenta un serio pericolo per le difese avversarie.

Tuttavia, si prevede che sarà il Brasile a mantenere il controllo del gioco per gran parte del match. Di conseguenza, Raphinha potrebbe essere il principale beneficiario, specialmente grazie alla totale libertà di svariare sul fronte offensivo che Ancelotti gli concede. L'attaccante del Barcellona ha collezionato 13 gol e tre assist in 22 presenze in La Liga in questa stagione.

Durante le qualificazioni ai Mondiali, Raphinha ha siglato cinque reti in 13 presenze, chiudendo come miglior marcatore del Brasile in quella fase. Sebbene non abbia trovato il gol nelle ultime due amichevoli, ha fornito un assist nell'ultimo match contro l'Egitto. Trattandosi di un giocatore in grande forma, la previsione pende a suo favore per una prestazione decisiva contro i marocchini nel New Jersey.

Scommessa 3: Marcatore tempo qualsiasi - Raphinha a quota 3.10 su bet365

+