L'esperto di scommesse si aspetta una prestazione migliore da parte del Belgio in questo secondo match, con i Diavoli Rossi favoriti per superare una buona selezione iraniana.

Migliori scommesse per Belgio - Iran

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Quote Belgio - Iran

Pronostici Belgio - Iran Stake Planetwin365 bet365 Under/Over - Over 2.5 gol 1.79 1.80 1.83 Marcatore incontro - Romelu Lukaku 2.05 2.10 2.00 1X2 & GG - Belgio & Sì 3.30 3.45 3.30

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Belgio 2-1 Iran

Pronostico marcatore: Belgio - Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne; Iran - Mohammad Mohebi

Il Gruppo G entra nella sua seconda giornata in una situazione di totale equilibrio, dove ognuna delle quattro squadre può ancora strappare il pass per i sedicesimi di finale. Il Belgio è alla sua quarta partecipazione consecutiva ai Mondiali e l'obiettivo è migliorare il terzo posto conquistato nel 2018. All'esordio, l'Egitto ha gelato i belgi passando in vantaggio dopo appena 20 minuti.

Tuttavia, gli uomini di Rudi Garcia hanno lottato duramente per rimanere in partita, trovando il meritato premio a meno di mezz'ora dal fischio finale. Il gol del pareggio del Belgio ha mantenuto intatte le speranze di superare il turno. Una vittoria contro l'Iran al SoFi Stadium, in California, darebbe una spinta decisiva alla loro causa.

Anche l'Iran ha iniziato il torneo con un pareggio, dividendosi la posta in palio in uno scoppiettante 2-2 contro la Nuova Zelanda martedì mattina. I Leoni di Persia hanno rimontato due volte lo svantaggio, strappando un pari che tiene vive le speranze di qualificazione. Tuttavia, affrontare il Belgio rappresenterà un ostacolo decisamente più complicato per la selezione asiatica.

Storicamente, l'Iran si è sempre dimostrato ostico ai Mondiali, senza però mai riuscire a superare la fase a gironi. I ragazzi di Amir Ghalenoei potranno trarre fiducia dal nuovo formato allargato, che consente il passaggio del turno anche ad alcune delle migliori terze. Ciononostante, sarà necessario replicare l'ottima prestazione dell'esordio per mettere in difficoltà il Belgio.

Probabili formazioni Belgio - Iran

Belgio: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Iran: Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Mohebi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi, Moghanlou, Taremi

Ci si attende una pioggia di gol

Superata la tensione del debutto mondiale, questo scontro in California potrebbe regalare un gran numero di reti. Al momento, tutte e quattro le squadre del girone si trovano a pari punti. Di conseguenza, la differenza reti potrebbe rivelarsi un fattore cruciale al termine della fase a gironi, motivo per cui trovare la via del gol fin da subito diventa fondamentale.

Nonostante abbiano entrambe un solo punto in classifica, l'Iran si trova attualmente davanti al Belgio grazie al maggior numero di reti segnate. Ci si aspetta una gara ricca di occasioni da gol domenica mattina. La storia recente dei Diavoli Rossi suggerisce che il tabellino potrebbe riempirsi rapidamente: tre delle ultime sei uscite del Belgio hanno fatto registrare più di quattro gol complessivi.

Sul fronte opposto, quattro delle ultime cinque partite internazionali dell'Iran si sono concluse con più di due reti totali. Per questo motivo, l'orientamento è verso un match ricco di marcature. L'Over 2.5 si profila come un'opzione decisamente interessante per questa sfida.

Scommessa 1: Under/Over - Over 2.5 gol a quota 1.79 su Stake

Lukaku resta una minaccia per qualsiasi difesa

Il principale pericolo offensivo del Belgio sarà con ogni probabilità Romelu Lukaku. Nel match d'apertura, Garcia aveva optato per lasciarlo in panchina, schierando dal primo minuto Charles De Ketelaere, ma la scelta non ha premiato l'attaccante dell'Atalanta.

Subentrato al 66° minuto, Lukaku ha impiegato appena sessanta secondi per fare la differenza. La sua presenza in area di rigore si è rivelata straripante, seminando il panico nella retroguardia egiziana e provocando l'autorete che ha ristabilito la parità. Questo impatto costringerà verosimilmente Garcia a schierare il centravanti del Napoli titolare contro l'Iran.

Sebbene il suo minutaggio con la nazionale sia stato limitato di recente, la classe del bomber resta indiscutibile. Lukaku era già andato a segno nei 17 minuti disputati contro la Croazia prima dell'inizio del torneo. Nel match inaugurale ha registrato il 100% di precisione nei passaggi, fallendo però una grande occasione. Ci si attende che Lukaku sia il pericolo numero uno per l'Iran, specialmente partendo dal primo minuto.

Scommessa 2: Marcatore incontro - Romelu Lukaku a quota 2.10 su Planetwin365

La superiorità tecnica del Belgio destinata a emergere

Non esistono precedenti storici tra le due nazioni: quello in programma sarà il primo confronto ufficiale in assoluto. I Diavoli Rossi hanno ottime ragioni per approcciare la gara con fiducia, potendo contare su una striscia d'invincibilità di 14 partite internazionali (nove vittorie e cinque pareggi). Anche l'Iran si presenterà forte dei recenti risultati positivi.

Il "Team Melli" è imbattuto da quattro incontri, tre dei quali terminati con un successo. Va tuttavia sottolineato che nessuna di quelle avversarie occupava una posizione superiore alla loro nel ranking mondiale. Nonostante l'Iran sia pronto a dare il massimo sul terreno di gioco, il divario tecnico dovrebbe favorire il successo del Belgio.

La selezione iraniana ha mostrato un ottimo potenziale offensivo, siglando ben 13 reti nelle ultime cinque partite. La squadra ha le carte in regola per impensierire la retroguardia belga, ma le fragilità difensive rischiano di costare caro. Dal canto loro, i belgi hanno messo a segno 14 gol nelle ultime cinque apparizioni e non rimangono a secco di reti dall'ottobre dello scorso anno.

Tre delle ultime cinque partite del Belgio hanno visto entrambe le squadre andare a segno (esito GG), una costante riscontrata anche nelle ultime cinque sfide dell'Iran. Di conseguenza, è molto probabile che entrambe le compagini riescano a scardinare la difesa avversaria almeno una volta nell'arco dell'incontro.

Scommessa 3: Combo 1X2 & GG - Belgio & Sì a quota 3.30 su bet365

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