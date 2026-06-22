L'esperto di scommesse prevede un possibile colpo di scena ai Mondiali, con l'Austria capace di frenare un'Argentina in grande spolvero nella seconda giornata del Gruppo J.

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Quote Argentina - Austria

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Argentina-Austria 2-2

Pronostico marcatore: Argentina - Lionel Messi, Julian Alvarez; Austria - Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer

L'Argentina ha superato agevolmente l'Algeria per 3-0 nel match d'esordio a Kansas City, grazie a una tripletta di Lionel Messi nel giorno della sua 200ª presenza in nazionale. Il fuoriclasse trentottenne ha così eguagliato il record storico di Miroslav Klose di 16 gol complessivi nei Mondiali.

I campioni del mondo in carica attraversano un momento di forma straordinario, con 14 vittorie nelle ultime 16 partite. Un secondo successo ipotecherebbe di fatto il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

L'Austria, l'altra squadra reduce da una vittoria nella prima giornata del Gruppo J, non è affatto un avversario da sottovalutare. L'esperta selezione guidata da Ralf Rangnick ha bagnato con un successo il ritorno ai Mondiali dopo un'assenza durata 28 anni, superando la Giordania per 3-1. Il Das Team viene da una striscia di quattro vittorie consecutive, avendo recentemente battuto formazioni come Corea del Sud e Ghana.

Lo scontro in Texas rappresenterà il primo confronto ufficiale tra le due nazionali. L'ultimo precedente risale a 36 anni fa: un'amichevole terminata 1-1 un mese prima dell'inizio di Italia '90. In quell'edizione, l'Argentina di Diego Maradona avrebbe poi perso la finale per 1-0 contro la Germania Ovest.

L'Austria parte chiaramente sfavorita alla vigilia. Tuttavia, il sistema di pressing alto di Rangnick è studiato appositamente per mettere in difficoltà le grandi squadre. Se la retroguardia austriaca riuscirà a disinnescare Messi e a colpire in contropiede, potrebbe profilarsi un'altra sorpresa in questo Mondiale. Il pareggio rimane un'opzione concreta.

Probabili formazioni Argentina - Austria

Argentina: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Medina, De Paul, MacAllister, Fernandez, Gonzalez, Messi, Alvarez

Austria: Schlager, Posch, Lienhart, Danso, Alaba, Chukwuemeka, Seiwald, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautovic

Pioggia di gol ad Arlington

L'Argentina mostra uno stato di forma eccellente, forte di otto vittorie consecutive e sette clean sheet collezionati nel parziale. L'Albiceleste ha messo a segno almeno tre gol in tre delle ultime quattro uscite, e quattro degli ultimi cinque match si sono conclusi con più di 2.5 gol complessivi.

Lionel Scaloni può vantare uno dei reparti offensivi più forti del pianeta. Lautaro Martinez, Nico Paz e Julian Alvarez sono i nomi di spicco che affiancano Messi. Sarebbe sorprendente non vederli andare a segno in questa sfida.

Anche l'Austria si è dimostrata estremamente cinica negli ultimi metri. In due delle ultime quattro partite, la selezione austriaca ha realizzato almeno tre reti; si tratta degli unici due incontri in questo lasso di tempo ad aver superato la soglia dell'Over 2.5.

Non ci si attende un atteggiamento rinunciatario da nessuna delle due parti. Se da un lato l'Argentina dovrebbe mantenere il controllo del possesso palla, dall'altro l'Austria cercherà di colpire l'Albiceleste nelle transizioni positive e sui calci piazzati. Puntare sull'Over 2.5 gol totali offre una quota di indubbio valore.

Scommessa 1: Over 2.5 gol totali a quota 1.89 su Stake

Re Leo punta al trono

Messi ha celebrato la sua 200ª presenza internazionale con una tripletta contro l'Algeria, traguardo raggiunto a vent'anni esatti dal suo debutto assoluto in un Mondiale, avvenuto nel 2006 contro la Serbia e Montenegro.

La prima rete della Pulga è arrivata con un bolide dritto sotto l'incrocio destro. Successivamente, il fuoriclasse ha rischiato l'espulsione per un duro intervento sul polpaccio destro di Aïssa Mandi. Scampato il pericolo, ha sfruttato al massimo l'opportunità firmando altre due reti e portando a casa la sua prima tripletta in carriera ai Mondiali.

Attualmente si trova a pari merito con l'iconico Klose a quota 16 gol nelle fasi finali della Coppa del Mondo. Una sola altra rete gli permetterebbe di conquistare il primato solitario, almeno temporaneamente, dato che Kylian Mbappé insegue a sole due lunghezze di distanza. Alla sua sesta storica partecipazione ai Mondiali, Messi sta guidando l'assalto dell'Argentina per difendere il titolo.

L'Albiceleste insegue due titoli mondiali consecutivi, un'impresa che non si verifica dai tempi del Brasile del 1958 e 1962. A 38 anni, Messi appare ancora al massimo della forma. La difesa austriaca dovrà superarsi per contenerlo.

Scommessa 2: Lionel Messi marcatore in qualsiasi momento a quota 1.95 su Planetwin365

Il carattere dell'Austria può fare la differenza?

L'Austria ha cambiato radicalmente marcia dopo la retrocessione in Nations League B nel marzo 2025. Da allora, l'unica sconfitta subita nelle successive 12 partite è stata un 1-0 contro la Romania nelle qualificazioni mondiali, a fronte di ben 10 vittorie.

Gli uomini di Rangnick hanno mantenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro gare e hanno superato agevolmente la Giordania per 3-1 nel debutto iridato. Nonostante qualche isolato pericolo creato dagli avversari, la superiore intensità e la determinazione dell'Austria hanno fatto la differenza.

L'Argentina si è confermata come una delle nazionali più continue del panorama calcistico mondiale negli ultimi due anni. Al pari dell'Austria, la selezione sudamericana ha subito una sola sconfitta dall'inizio del 2025.

Se l'Austria riuscirà a contenere le giocate di Messi e a sfruttare le occasioni in ripartenza, un esito a sorpresa non è affatto da escludere. Ci si attende una squadra pronta a lottare fino all'ultimo minuto. Puntare su un risultato a sorpresa della formazione europea rappresenta la giocata con il maggior valore tra le tre proposte.

Scommessa 3: Austria vincente o pareggio (Doppia Chance X2) a quota 2.30 su bet365

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