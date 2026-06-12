Perché puntare su un outsider può essere la mossa vincente per la Scarpa d'Oro della Coppa del Mondo

Sebbene Kylian Mbappé e Harry Kane guidino la corsa quest'estate, un torneo allargato a 48 squadre potrebbe vedere molti giocatori far registrare un bottino di reti elevato.

Mercato della Scarpa d'Oro della Coppa del Mondo Stake Planetwin365 Lottomatica Cody Gakpo 100.00 75.00 75.00 Luis Diaz 70.00 50.00 50.00 Jeremy Doku 40.00 75.00 50.00 Jamal Musiala 40.00 35.00 35.00 Matheus Cunha 65.00 50.00 50.00

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I capocannonieri a sorpresa nella storia della Coppa del Mondo

La Scarpa d'Oro del 2022 è stata vinta da Mbappé, in uno dei verdetti più prevedibili dei tornei recenti. Nella fase di avvicinamento a quel Mondiale, l'attaccante francese si contendeva lo status di favorito assoluto con il vincitore del 2018, Kane. Tuttavia, quella rimane l'unica occasione in cui un favorito principale, o co-favorito, ha trionfato a partire almeno dagli anni '80.

L'Inghilterra non godeva dei favori del pronostico per un lungo cammino ai Mondiali del 2018. Altri attaccanti erano considerati candidati più probabili rispetto a Kane per il titolo di capocannoniere.

I due precedenti vincitori della Scarpa d'Oro sono stati James Rodríguez per la Colombia nel 2014 e Thomas Müller per la Germania nel 2010. A entrambi, prima dell'inizio del torneo, veniva attribuita una probabilità implicita di circa il 3% di chiudere in vetta alla classifica marcatori.

Miroslav Klose è stato un vincitore leggermente meno sorprendente nel 2006, ma non partiva come il favorito assoluto. Il tedesco detiene il record del maggior numero di gol nella storia della Coppa del Mondo, con 16 reti realizzate in quattro edizioni.

L'ultima volta che la competizione si è svolta negli Stati Uniti, il russo Oleg Salenko e il bulgaro Hristo Stoichkov hanno sorprendentemente condiviso il premio. Salenko era un outsider totale, con una quota che equivaleva a circa l'1% di possibilità di vincere la Scarpa d'Oro prima del fischio d'inizio della prima partita.

Anche Salvatore Schillaci e Davor Šuker sono stati capocannonieri inaspettati nei Mondiali degli anni '90. Persino il brasiliano Ronaldo non era il favorito assoluto nel 2002, reduce dai gravi problemi fisici degli anni precedenti.

La storia dimostra chiaramente che i giocatori a cui viene assegnata una probabilità implicita di vittoria pari o inferiore al 3% possono lottare per la Scarpa d'Oro. Ciò suggerisce che il torneo del 2026 vedrà almeno un giocatore al di fuori dei primi 10 favoriti posizionarsi tra i primi quattro marcatori.

Scommettere sugli outsider con la modalità Each-Way (vincente/piazzato) potrebbe rivelarsi una strategia redditizia. Molti bookmaker offrono infatti un ritorno economico sui giocatori che chiudono nelle prime quattro posizioni della classifica marcatori.

Quali sono i migliori pronostici sugli outsider per la Scarpa d'Oro 2026?

Tra i potenziali candidati distanti dai favoriti più evidenti spicca Cody Gakpo. L'attaccante ha il posto da titolare garantito nell'Olanda ed è anche il probabile incaricato della battuta dei calci di rigore.

Gli Orange hanno fatto registrare una media di 3,38 gol a partita nelle qualificazioni. Gakpo vanta una comprovata esperienza nei grandi tornei, avendo chiuso come co-capocannoniere a Euro 2024 con tre reti. Il giocatore potrebbe valere una puntata, a fronte di una probabilità implicita del 2,4%.

Anche Jamal Musiala ha chiuso Euro 2024 con tre gol all'attivo. Ha collezionato un ampio minutaggio nelle partite di preparazione della Germania, il che suggerisce un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Julian Nagelsmann per questa estate.

La Mannschaft è attesa da uno dei match più squilibrati della fase a gironi nella sfida contro Curaçao. Si prevede che la Germania possa segnare più di quattro gol in quella partita, e un Musiala in ottima forma potrebbe approfittarne. Si tratta di un profilo incisivo che agirà a ridosso della punta, una posizione che garantirà diverse occasioni da rete nel corso del torneo.

Jeremy Doku sembra offrire valore a una quota simile a quella di Musiala. Il Belgio è inserito in un girone sulla carta agevole, che comprende anche Iran, Egitto e Nuova Zelanda. Doku ha segnato cinque gol e mantenuto una media di 3,4 tiri a partita in otto presenze nelle qualificazioni. Le condizioni per fare bene ci sono tutte.

La Colombia rappresenta un'altra potenziale sorpresa e la manovra offensiva dei Cafeteros ruoterà attorno a Luis Díaz. Uno score di 26 gol stagionali con il Bayern Monaco dimostra l'efficacia del giocatore anche partendo da posizione defilata. Díaz ha inoltre chiuso al secondo posto a pari merito, dietro al solo Lionel Messi, con sette gol nelle qualificazioni mondiali della zona sudamericana (CONMEBOL).

Díaz appare come un'ottima opzione per una scommessa Each-Way, ma molto dipenderà dal cammino della Colombia nel torneo. Al contrario, le chance del Brasile di raggiungere le semifinali sono nettamente superiori. Diversi elementi del reparto offensivo verdeoro potrebbero candidarsi per il titolo di capocannoniere, in particolare se la squadra dovesse sbloccarsi con un punteggio rotondo contro Haiti nella fase a gironi.

Il valore più interessante potrebbe risiedere nella quota di Matheus Cunha. L'attaccante potrebbe beneficiare dell'infortunio di Neymar per stabilirsi come centravanti titolare.

Nonostante un modesto bottino di 10 gol nella sua stagione di debutto con il Manchester United, ha concluso l'anno in crescita. Una o due prestazioni di spessore nella fase a gironi renderebbero difficile l'esclusione dai titolari in vista delle partite a eliminazione diretta.

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