I primi match della Coppa del Mondo favoriscono le sfavorite

La Spagna era favorita contro Capo Verde, così come il Belgio contro l'Egitto e il Brasile contro il Marocco. Le sfavorite sono il tema principale di questa Coppa del Mondo.

Fase a gironi Mondiali 2026 - Giornata 2 Scommessa handicap bet365 Planetwin365 Stake Messico - Corea del Sud Corea del Sud + 0.5 handicap asiatico 1.85 1.85 1.90 Germania - Costa d'Avorio Costa d'Avorio + 1.0 handicap asiatico 2.50 2.45 2.55 Norvegia - Senegal Senegal + 0.25 handicap asiatico 2.00 2.00 2.10

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Un turno di apertura sorprendente

Dopo cinque giorni e 16 partite della Coppa del Mondo 2026, le sfavorite si sono rivelate difficili da battere. Lunedì sono scese in campo tre squadre posizionate dal 60° posto in giù nel ranking mondiale. Sebbene nessuna di esse abbia vinto, nessuna ha subito una sconfitta.

Capo Verde, al suo debutto assoluto ai Mondiali, ha bloccato la Spagna sullo 0-0 grazie al portiere Vozinha, il cui soprannome si ispira all'iconico terzino destro brasiliano Josimar, diventato un eroe da un giorno all'altro. La Nuova Zelanda, la squadra con il ranking più basso del torneo, ha imposto il 2-2 ai giganti asiatici dell'Iran. Contemporaneamente, l'Arabia Saudita ha fermato l'Uruguay, l'Egitto ha bloccato il Belgio e la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca.

Tutti e quattro i match di lunedì si sono conclusi con un pareggio: il numero più alto in una singola giornata di Coppa del Mondo dal 1958. Nelle prime 16 partite, ben 10 hanno visto le favorite dei bookmaker fallire l'appuntamento con la vittoria, inclusi otto pareggi. In sintesi, solo il 37,5% delle favorite ha effettivamente conquistato i tre punti.

La vittoria per 1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador e il 2-0 dell'Australia contro la Turchia sono stati gli unici due casi in cui una sfavorita nel mercato 1X2 ha vinto l'incontro di apertura.

Il nuovo formato allargato a 48 squadre della Coppa del Mondo, che secondo i critici avrebbe generato punteggi a senso unico, ha invece regalato una serie di affascinanti sorprese. Se questa tendenza dovesse continuare nella seconda giornata, il valore risiederà ancora una volta nelle quote a favore delle sfavorite.

La Corea del Sud può arginare il Messico

Il Messico ha superato agevolmente un modesto Sudafrica per 2-0 nella serata di apertura, beneficiando di due cartellini rossi e del caloroso pubblico di casa dell'Estadio Azteca. Ora El Tricolor ha la possibilità di vincere tre partite consecutive ai Mondiali per la prima volta nella sua storia.

Tuttavia, la Corea del Sud è stata forse ancor più impressionante, sconfiggendo la Repubblica Ceca per 2-1 in rimonta. Il loro approccio ad alta intensità ha causato continui problemi alla formazione europea. Anche gli asiatici hanno ora l'opportunità di vincere le prime due partite di un Mondiale per la primissima volta.

Quattro degli ultimi sei match dei Guerrieri Taeguk sono stati decisi da un solo gol di scarto. Si tratta di una squadra tipicamente ben organizzata, in ottima forma fisica e difficile da scardinare. Contro una selezione come El Tricolor che ama il possesso palla, un blocco basso e disciplinato può risultare frustrante da superare.

Aspetto fondamentale: entrambe le squadre possono accontentarsi di un pareggio dopo le rispettive vittorie al debutto. L'ipotesi che la Corea del Sud giochi per un punto è decisamente plausibile. L'handicap asiatico garantisce una vincita a patto che non subiscano una sconfitta.

Il Messico gioca in casa, ma difficilmente questo fattore intimorirà una resiliente Corea del Sud. Nel Gruppo A, un punto per parte manterrebbe entrambe le formazioni padrone del proprio destino.

La Costa d'Avorio resta competitiva contro una Germania cinica

La Germania ha ottenuto la vittoria più netta del torneo dominando il Curaçao per 7-1. Un successo iniziale impressionante, ma la vera sfida mondiale per la Mannschaft comincia adesso. Tra i due avversari rimasti nel Gruppo E, la Costa d'Avorio è senza dubbio la compagine più temibile.

Gli Elefanti hanno battuto un quotato Ecuador per 1-0 nella prima giornata, attendendo l'ultimo minuto del tempo regolamentare per il drammatico gol decisivo di Amad Diallo. Hanno effettuato più tiri, registrato un valore più alto di expected goals (xG) e negato all'Ecuador chiare occasioni da rete.

La Germania è giustamente favorita, ma l'attuale linea di handicap asiatico consente alla Costa d'Avorio di perdere anche con un solo gol di scarto, garantendo comunque il rimborso totale della scommessa.

La Costa d'Avorio possiede la spina dorsale adatta per competere. Yan Diomande e Amad Diallo possono devastare la linea difensiva alta della Germania in contropiede. Inoltre, la qualità tecnica di Franck Kessié e Seko Fofana garantisce la forza necessaria per vincere i duelli a centrocampo.

Anche se la qualità individuale della Germania dovesse emergere, è molto probabile che si tratti di una vittoria di misura. Questo pronostico punta sulla capacità della Costa d'Avorio di restare in partita senza subire un'imbarcata, beneficiando di una rete di sicurezza totale in caso di sconfitta con un solo gol di scarto.

I Leoni della Teranga affrontano il difficile test Norvegia

Il Gruppo I ha una chiara favorita, la Francia. Lo scontro diretto tra Norvegia e Senegal è a tutti gli effetti una battaglia per il secondo posto, e potenzialmente per il ripescaggio delle migliori terze. Una sconfitta per una delle due sarebbe catastrofica. Di conseguenza, entrambe le squadre affronteranno probabilmente il match con estrema cautela.

Nonostante la battuta d'arresto per 3-1 contro la Francia, il Senegal ha le carte in regola per dare filo da torcere a quasi tutte le nazionali. La squadra ha affrontato l'ultima Coppa d'Africa vincendo il torneo, prima che il titolo venisse revocato in modo controverso.

Si tratta di una compagine che sa come gestire partite ad alta tensione senza capitolare. Il match di apertura della Coppa del Mondo 2002, quando il Senegal batté la Francia di misura, ne è un ottimo esempio. Anche se non è stato replicato quel risultato contro i transalpini, sarebbe ingenuo dare i senegalesi per spacciati.

I Vichinghi hanno battuto agevolmente l'Iraq all'esordio, con Erling Haaland che ha bagnato il suo debutto assoluto ai Mondiali con una splendida doppietta. Tuttavia, per la Norvegia questa è la prima partecipazione a una Coppa del Mondo dal 1998.

Avendo mancato la qualificazione alla maggior parte dei grandi tornei da Euro 2000 in poi, la mancanza di esperienza collettiva nel gestire la pressione di una partita chiave ai Mondiali è un fattore significativo che spesso porta a un atteggiamento conservativo. Questo scenario favorisce la sfavorita, protetta dal cuscino dell'handicap.

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