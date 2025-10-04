Pubblicità
Serie C
team-logoAscoli Calcio 1898 FC
4 - 1
FIN
team-logoBra
A. Rizzo Pinna 33'G. Gori 45' + 1', 59' (rig)S. D'Uffizi 53'
V. Chiabotto 90' + 4'
(INT 2-0) (FIN 4-1)

Ascoli Calcio 1898 FC vs BraRisultati e statistiche,