Parlando del lancio, Zidane ha spiegato quanto significhino per lui il legame con Adidas e le scarpe Predator, con cui è diventato sinonimo.

«Il calcio mi ha regalato tantissimi ricordi indimenticabili e adidas ha fatto parte di questo percorso fin dall'inizio», ha detto. «Predator occupa un posto speciale in questa storia. Sono le scarpe che ho indossato in alcuni dei momenti più importanti della mia carriera e che sono diventate sinonimo del modo in cui volevo giocare a calcio.

«Quando guardo queste scarpe, rivedo momenti, luoghi e persone che hanno segnato il mio percorso. È un modo speciale per celebrare 30 anni insieme e condividere questa storia con una nuova generazione di giocatori».

Una delle partnership di brand di maggior successo nella storia del calcio, non sarebbe affatto sorprendente vedere questa fruttuosa collaborazione proseguire ancora per molti anni.