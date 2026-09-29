La storia d'amore tra Zinedine Zidane e Adidas: come il maestro francese è diventato sinonimo dell'iconica Predator
È il massimo del marketing sportivo creare una sinonimia assoluta tra un prodotto e un atleta, e Adidas ci è riuscita di certo grazie alla sua collaborazione di lunga data con l’icona francese Zinedine Zidane.
Il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo celebra 30 anni di partnership con l’ex superstar del Real Madrid, che ha assunto il ruolo di nuovo commissario tecnico della Francia all’inizio di questa estate dopo che Didier Deschamps si è fatto da parte.
Zidane è stato omaggiato ad inizio settembre con un nuovo paio di scarpe in edizione speciale. Ha indossato le iconiche Predator per tutta la sua scintillante carriera con la Juventus, il Real Madrid e la Francia, regalando innumerevoli momenti leggendari con la celebre linguetta e le Three Stripes ai piedi.
Nell’arco di tre decenni, questa è diventata una delle partnership commerciali di maggior successo nella storia del calcio e dello sport nel suo complesso, e Zidane resta ancora oggi uno dei volti del marchio.
Momenti indimenticabili
Probabilmente il giocatore più elegante nella storia del calcio, ben pochi possono vantare una raccolta di highlights come quella di Zidane, la cui carriera, costellata di trofei, è stata scandita da momenti di pura qualità destinati a restare a lungo nella memoria.
E Adidas è stata silenziosamente al suo fianco in ogni fase del percorso, un fattore determinante nel grande successo di questa partnership. La Predator è cresciuta fino a diventare probabilmente la scarpa più popolare sul mercato proprio mentre la reputazione di Zidane decollava, fino al culmine rappresentato dalla conquista del Pallone d'Oro.
Zizou indossava le Preds quando segnò una doppietta di testa decisiva contro il Brasile nella finale del Mondiale 1998 in casa, quando scaraventò in rete uno splendido sinistro al volo contro il Bayer Leverkusen nell'atto conclusivo della Champions League 2002 a Glasgow e quando realizzò un audace Panenka nella sfortunata finale del Mondiale 2006 in Germania, l'ultima partita in assoluto della sua carriera leggendaria.
Sono questi i momenti che hanno consolidato il suo legame con le Tre Strisce, mentre diventava una superstar globale con ai piedi le Predator.
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Legame lungo tre decenni
Gli accordi per gli scarpini vanno e vengono nel calcio, ma la partnership di Zidane con adidas ha resistito nel tempo e si è evoluta, andando ben oltre quella carriera iconica da calciatore conclusasi circa 20 anni fa.
Insieme a un altro ex del Real Madrid, David Beckham, il 54enne continua a ricoprire il ruolo di ambasciatore del marchio come pilastro della cultura calcistica, continuando a essere protagonista delle celebri campagne pubblicitarie di adidas e a indossare le ultime uscite del brand accanto agli attuali volti di punta, tra cui Lamine Yamal e Jude Bellingham.
Lontano dal campo, ha rafforzato questa posizione diventando uno dei volti di Y-3, una linea pionieristica di sportswear di lusso che risale addirittura al 2002, nata dalla collaborazione tra adidas e il celebre stilista giapponese Yohji Yamamoto.
Spiegando la forza di questo legame a SoccerBible nel 2017, Zidane disse: "Quello che apprezzo di più è la lealtà. adidas c'è sempre stata per me. Nei momenti belli, certo, ma anche quando le cose erano un po' più complicate. La nostra storia è iniziata nel 1996, e adidas è ancora al mio fianco oggi.
"Abbiamo un legame davvero speciale. Un rapporto fantastico. È più di un semplice contratto tra noi, è molto di più. Tra me e adidas è una storia che dura da 20 anni. È fantastico."
Lo speciale omaggio di adidas
È più che giusto che, dopo 30 lunghi anni insieme, Adidas abbia celebrato il suo legame duraturo con il leggendario Zizou. Per l’occasione, il colosso dell’abbigliamento sportivo ha lanciato un’edizione speciale delle Predator che rende omaggio al talento davvero unico del francese.
Come si addice a un giocatore dell’eleganza e della classe di Zidane, le scarpe si presentano con una raffinata colorazione bianca, pulita, con dettagli dorati metallizzati. Gli accenti blu, bianchi e rossi sui lati richiamano i suoi successi con la Francia, mentre sulle scarpe compare anche il marchio personalizzato 'ZZ30'.
Il design incorpora anche quelli che Adidas definisce dettagli "profondamente personali", che ripercorrono i suoi leggendari anni da calciatore. Sulla celebre linguetta ripiegabile si trova il logo firmato Zidane in oro, ispirato a quel clamoroso volley del 2002.
Anche i cinturini fanno parte della storia, con ciascuna scarpa che rappresenta un capitolo diverso della vita del 54enne. Sul piede destro ci sono le città che hanno definito la sua carriera: Cannes, Bordeaux, Torino e Madrid. La sinistra, invece, richiama le sue radici, con riferimenti alle comunità e ai club dilettantistici della sua città natale, Marsiglia, e dei dintorni.
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«Sinonimo di come volevo giocare»
Parlando del lancio, Zidane ha spiegato quanto significhino per lui il legame con Adidas e le scarpe Predator, con cui è diventato sinonimo.
«Il calcio mi ha regalato tantissimi ricordi indimenticabili e adidas ha fatto parte di questo percorso fin dall'inizio», ha detto. «Predator occupa un posto speciale in questa storia. Sono le scarpe che ho indossato in alcuni dei momenti più importanti della mia carriera e che sono diventate sinonimo del modo in cui volevo giocare a calcio.
«Quando guardo queste scarpe, rivedo momenti, luoghi e persone che hanno segnato il mio percorso. È un modo speciale per celebrare 30 anni insieme e condividere questa storia con una nuova generazione di giocatori».
Una delle partnership di brand di maggior successo nella storia del calcio, non sarebbe affatto sorprendente vedere questa fruttuosa collaborazione proseguire ancora per molti anni.