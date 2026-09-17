Guardare il Deportivo in quel periodo era una gioia. Valeron era un mago che scivolava sul campo e aveva la capacità di aprire qualsiasi difesa con la sua gamma di passaggi, Tristan giocava con la spavalderia di un matador, Makaay era l'incarnazione dell'efficienza e Silva era il guardiano stoico che dava loro lo spazio per scatenarsi. Anche Djalminha era uno spettacolo prima di perdere il posto a favore di Valeron: da trequartista aggressivo con un repertorio ricchissimo, pochissimi difensori riuscivano a fermarlo quando era in piena corsa.

Tutte le cose belle, però, finiscono, e la squadra ormai invecchiata di Irueta non riuscì a mantenere i suoi standard elevatissimi nel 2004-05, scivolando all'ottavo posto nella Liga e uscendo dalla Champions League nella fase a gironi. «Come una vecchia coppia sposata, la routine ci sta lentamente uccidendo tutti», disse il portiere del Depor Jose Molina ammettendo che la squadra si era arenata.

Anche Irueta riconobbe che il ciclo aveva fatto il suo corso. «È il momento giusto per un cambiamento, sia per il club sia per me», ammise quando si dimise al termine della stagione.

Un nuovo inizio, però, non portò a una rinascita. Mentre il Depor continuava a peggiorare e i premi europei si prosciugavano, il presidente Augusto Cesar Lendoiro trascorse anni a finanziare il club attraverso enormi prestiti bancari, e furono costretti a vendere i loro giocatori migliori per limitare i danni. Il Deportivo entrò ufficialmente in amministrazione controllata volontaria nel 2013 con 156 milioni di euro di debiti, dando il via al suo periodo da «yo-yo» tra le divisioni durato un decennio.