Il Chelsea e la sua rosa infinita: da Enzo Fernandez a Jackson, chi tiene, chi vende e chi presta
A tre settimane dalla chiusura del mercato, il Chelsea deve ancora lavorare parecchio. Gli acquisti hanno portato la rosa della prima squadra a 41 giocatori (!), il che significa che ora cedere è diventato una necessità.
Alcuni giocatori marginali, come Axel Disasi, Benoit Badiashile e Marc Guiu, sono già certi di partire, essendo stati esclusi dalla rosa per il tour precampionato in Australia e Sud-Est asiatico. Lo stesso Badiashile è vicino al Napoli.
Ma il club londinese deve ancora cedere molti altri giocatori: la cosiddetta “bomb squad” di stelle indesiderate, termine spesso usato negli ultimi anni, non è più un’opzione a causa di una modifica al regolamento FIFA. E inoltre il numero di prestiti è limitato.
Molti altri big non sono considerati “intoccabili” e il loro futuro resta da definire. E dunque come gestirà la situazione il Chelsea?
DA TENERE: Enzo Fernandez
Enzo Fernandez deve riconquistare parte della tifoseria dopo i suoi tentennamenti verso il Real Madrid e le sue eccentricità con l’Argentina ai Mondiali, ma resta un giocatore chiave a Stamford Bridge e può brillare con Alonso.
Al momento non ci sono segnali di un suo passaggio al Real, soprattutto dopo che il club spagnolo si è tirato indietro in estate. Il Chelsea, a sua volta, non ha intenzione cedere l'ex giocatore del Benfica, valutato 120 milioni di sterline, a un rivale nazionale come il Manchester City.
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DA PRESTARE: Liam Delap
L’arrivo a sorpresa di Danny Welbeck porterà cambiamenti in attacco, e al momento Liam Delap sembra il più a rischio dopo un anno al di sotto delle aspettative.
Un prestito in Premier League potrebbe far bene a entrambe le parti: se ritrovasse goal e fiducia altrove, Delap tornerebbe utile in futuro, soprattutto se Welbeck restasse solo un anno. Altrimenti, si potrebbe comunque cederlo con profitto.
IN VENDITA: Malo Gusto
Da settimane il nome di Malo Gusto riempie le cronache: il Chelsea sta valutando se cederlo. Arrivato dal Lione nel 2023 come grande promessa, il francese non ha mai mantenuto le attese.
Si dice che l’ex allenatore dei Blues Enzo Maresca sia interessato a una reunion al Manchester City, ma la valutazione di 75 milioni di sterline fissata dal club londinese sarà sicuramente proibitiva. Se gli venisse offerta una cifra del genere, però, il Chelsea dovrebbe coglierla al volo.
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DA TENERE: Nicolas Jackson
Nicolas Jackson, rivelazione del precampionato, ha attirato l’attenzione di Alonso con ottime prestazioni in Asia: ha messo in crisi le difese e mostrato grande intesa con i compagni.
Se arrivasse un’offerta molto vantaggiosa, però, l'ex Villarreal potrebbe essere sacrificabile. In attacco ci sono anche Joao Pedro e Welbeck, e il Chelsea non giocherà in Europa la prossima stagione; nonostante ciò, Jackson sta dimostrando di meritare una chance in squadra.
PRESTITO: Mykhailo Mudryk
Anche il Chelsea è parso sorpreso dalla notizia della revoca della squalifica per doping di Mykhailo Mudryk, che è così tornato disponibile e si è unito al resto della squadra nel tour precampionato.
Il suo ritorno è positivo, ma la scelta più logica resta il prestito: così potrà ritrovare forma e fiducia, perdute prima della sospensione nel 2024.
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DA VENDERE: Pedro Neto
Il Chelsea valuta se tenere Pedro Neto. Il City lo segue e, secondo Maresca, i Blues chiedono 70 milioni di sterline per lasciarlo partire.
Il nazionale portoghese, scivolato dietro a Estevao e al nuovo acquisto Morgan Rogers sugli esterni, non sembra avere chance da titolare con una difesa a tre e due trequartisti. Per questo il club valuterà con attenzione le offerte per un giocatore finora poco continuo.
DA TENERE: Romeo Lavia
Se Romeo Lavia resterà in forma per tutta la stagione 2026/27, sarà una risorsa preziosa per un centrocampo che ha poca profondità.
Centrocampista di classe, bravo a gestire il pressing quando è in campo, Lavia ha finalmente giocato i suoi primi 90 minuti con il Chelsea in precampionato, un passo avanti sia fisico sia mentale. Alonso potrebbe farne emergere il meglio.
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PRESTITO: Josh Acheampong
Le prestazioni altalenanti in precampionato confermano che Josh Acheampong, 20 anni, deve giocare con continuità ai massimi livelli per crescere. E dunque serve un trasferimento per ottenere più minutaggio.
Un prestito in Premier League è la soluzione più logica e il Crystal Palace è l’ultima squadra accostata al giocatore. Secondo i rumors, il Chelsea avrebbe respinto diverse offerte per Acheampong all’inizio dell’estate, considerandolo "intoccabile" nel lungo periodo.
DA VENDERE: Tosin Adarabioyo
Tosin Adarabioyo era il veterano della rosa, ma gli arrivi di Jordan Henderson e Welbeck lo hanno scalato in questa classifica, sollevando dubbi sul suo futuro a Stamford Bridge.
Pochi difensori centrali sanno costruire il gioco come lui, ma in fase difensiva l'ex Fulham ha mostrato limiti e, con l’arrivo di Lacroix, scenderà nella gerarchia.
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DA TENERE: Dario Essugo
Dario Essugo, reduce da un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori fino a marzo, è ora pronto a ritagliarsi un ruolo da riserva di lusso di Moises Caicedo.
Ora è di nuovo in forma e merita una seconda chance, anche se restano dubbi sulla sua tenuta fisica. Può essere il sostituto ideale dell'ecuadoriano, un ruolo che sembra adatto dopo un lungo stop.
DA PRESTARE: Aaron Anselmino
Aaron Anselmino, già colpito da infortuni ai muscoli posteriori della coscia dal suo arrivo al Chelsea, è uscito zoppicando e in lacrime da un’amichevole precampionato.
Il futuro immediato del ventunenne argentino dipenderà dai tempi di recupero, ma, non essendo tra le prime scelte a Stamford Bridge, un nuovo prestito potrebbe aiutarlo a guadagnare minuti e ritrovare la forma.
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DA TENERE: Mamadou Sarr
Se Adarabioyo partisse, Mamadou Sarr dovrebbe avere la chance di emergere come riserva di Colwill e Lacroix. Il centrale senegalese ha giocato poco dopo il rientro dal prestito allo Strasburgo a gennaio, ma è il più pronto tra le opzioni del Chelsea per il ruolo di difensore centrale.
Servirà fiducia da parte di Alonso, ma il ventenne, pur giovane, ha già mostrato le qualità del moderno difensore centrale. Una stagione da alternativa in campionato e titolare in coppa potrebbe aiutarlo a crescere.
DA PRESTARE: Emmanuel Emegha
Uno degli acquisti più inutili recenti del Chelsea. Tanto che i tifosi potrebbero anche non aver notato l'arrivo di Emmanuel Emegha dallo Strasburgo.
L’olandese aveva segnato 14 goal nella stagione 2024/25, ma poi ha saltato gran parte dell’ultima annata per infortunio, quando il suo trasferimento a Londra Ovest era già stato concordato. Nonostante un buon bottino di reti, Emegha non sembra una scelta adatta per la prima squadra di Alonso nella stagione 2026/27.
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