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Chelsea keep loan sell HIC 1-1GOAL

Il Chelsea e la sua rosa infinita: da Enzo Fernandez a Jackson, chi tiene, chi vende e chi presta

Dopo i recenti acquisti, i Blues e Xabi Alonso devono ridurre una rosa troppo ampia. E così, diversi giocatori di rilievo stanno guardando a un futuro incerto.

Krishan Davis

  • A tre settimane dalla chiusura del mercato, il Chelsea deve ancora lavorare parecchio. Gli acquisti hanno portato la rosa della prima squadra a 41 giocatori (!), il che significa che ora cedere è diventato una necessità.

    Alcuni giocatori marginali, come Axel Disasi, Benoit Badiashile e Marc Guiu, sono già certi di partire, essendo stati esclusi dalla rosa per il tour precampionato in Australia e Sud-Est asiatico. Lo stesso Badiashile è vicino al Napoli.

    Ma il club londinese deve ancora cedere molti altri giocatori: la cosiddetta “bomb squad” di stelle indesiderate, termine spesso usato negli ultimi anni, non è più un’opzione a causa di una modifica al regolamento FIFA. E inoltre il numero di prestiti è limitato.

    Molti altri big non sono considerati “intoccabili” e il loro futuro resta da definire. E dunque come gestirà la situazione il Chelsea?

  • DA TENERE: Enzo Fernandez

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    (C)Getty Images

    Il futuro di Enzo Fernández è incerto: il giocatore ha accennato a un trasferimento al Real Madrid, ma non è chiaro se verrà accontentato.

    Enzo Fernandez deve riconquistare parte della tifoseria dopo i suoi tentennamenti verso il Real Madrid e le sue eccentricità con l’Argentina ai Mondiali, ma resta un giocatore chiave a Stamford Bridge e può brillare con Alonso.

    Al momento non ci sono segnali di un suo passaggio al Real, soprattutto dopo che il club spagnolo si è tirato indietro in estate. Il Chelsea, a sua volta, non ha intenzione cedere l'ex giocatore del Benfica, valutato 120 milioni di sterline, a un rivale nazionale come il Manchester City.

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  • DA PRESTARE: Liam Delap

    Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super Cup
    Getty Images Sport

    Liam Delap ha deluso al Chelsea da quando, un anno fa, è stato acquistato dall'Ipswich per 30 milioni di sterline e ora ha un futuro incerto.

    L’arrivo a sorpresa di Danny Welbeck porterà cambiamenti in attacco, e al momento Liam Delap sembra il più a rischio dopo un anno al di sotto delle aspettative.

    Un prestito in Premier League potrebbe far bene a entrambe le parti: se ritrovasse goal e fiducia altrove, Delap tornerebbe utile in futuro, soprattutto se Welbeck restasse solo un anno. Altrimenti, si potrebbe comunque cederlo con profitto.

  • IN VENDITA: Malo Gusto

    Chelsea v Nottingham Forest - Premier League
    Getty Images Sport

    Si dice che Malo Gusto possa ricongiungersi con Enzo Maresca al Manchester City, ma il Chelsea chiede una cifra molto alta.

    Da settimane il nome di Malo Gusto riempie le cronache: il Chelsea sta valutando se cederlo. Arrivato dal Lione nel 2023 come grande promessa, il francese non ha mai mantenuto le attese.

    Si dice che l’ex allenatore dei Blues Enzo Maresca sia interessato a una reunion al Manchester City, ma la valutazione di 75 milioni di sterline fissata dal club londinese sarà sicuramente proibitiva. Se gli venisse offerta una cifra del genere, però, il Chelsea dovrebbe coglierla al volo.

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  • DA TENERE: Nicolas Jackson

    Chelsea v Juventus - Pre-Season Friendly
    Getty Images Sport

    Nicolas Jackson ha sorpreso tutti con le sue ottime prestazioni nel precampionato, dopo essere tornato dal prestito al Bayern Monaco

    Nicolas Jackson, rivelazione del precampionato, ha attirato l’attenzione di Alonso con ottime prestazioni in Asia: ha messo in crisi le difese e mostrato grande intesa con i compagni.

    Se arrivasse un’offerta molto vantaggiosa, però, l'ex Villarreal potrebbe essere sacrificabile. In attacco ci sono anche Joao Pedro e Welbeck, e il Chelsea non giocherà in Europa la prossima stagione; nonostante ciò, Jackson sta dimostrando di meritare una chance in squadra.

  • PRESTITO: Mykhailo Mudryk

    Chelsea v Juventus - Pre-Season Friendly
    Getty Images Sport

    Quasi dal nulla, Mykhailo Mudryk è tornato a disposizione dopo la revoca della squalifica per doping e si è unito alla rosa.

    Anche il Chelsea è parso sorpreso dalla notizia della revoca della squalifica per doping di Mykhailo Mudryk, che è così tornato disponibile e si è unito al resto della squadra nel tour precampionato.

    Il suo ritorno è positivo, ma la scelta più logica resta il prestito: così potrà ritrovare forma e fiducia, perdute prima della sospensione nel 2024.

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  • DA VENDERE: Pedro Neto

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    AFP

    Il futuro di Pedro Neto è incerto: si parla di un suo passaggio al City e di una possibile reunion con Maresca, ma il suo ingaggio non sarà economico.

    Il Chelsea valuta se tenere Pedro Neto. Il City lo segue e, secondo Maresca, i Blues chiedono 70 milioni di sterline per lasciarlo partire.

    Il nazionale portoghese, scivolato dietro a Estevao e al nuovo acquisto Morgan Rogers sugli esterni, non sembra avere chance da titolare con una difesa a tre e due trequartisti. Per questo il club valuterà con attenzione le offerte per un giocatore finora poco continuo.

  • DA TENERE: Romeo Lavia

    Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super Cup
    Getty Images Sport

    Se resterà in forma, Romeo Lavia può essere utile al Chelsea di Alonso, ma è un grande “se”.

    Se Romeo Lavia resterà in forma per tutta la stagione 2026/27, sarà una risorsa preziosa per un centrocampo che ha poca profondità.

    Centrocampista di classe, bravo a gestire il pressing quando è in campo, Lavia ha finalmente giocato i suoi primi 90 minuti con il Chelsea in precampionato, un passo avanti sia fisico sia mentale. Alonso potrebbe farne emergere il meglio.

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  • PRESTITO: Josh Acheampong

    Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super Cup
    Getty Images Sport

    Josh Acheampong è in una fase cruciale della carriera: ha bisogno di giocare con continuità in prima squadra per crescere e esprimere il suo potenziale.

    Le prestazioni altalenanti in precampionato confermano che Josh Acheampong, 20 anni, deve giocare con continuità ai massimi livelli per crescere. E dunque serve un trasferimento per ottenere più minutaggio.

    Un prestito in Premier League è la soluzione più logica e il Crystal Palace è l’ultima squadra accostata al giocatore. Secondo i rumors, il Chelsea avrebbe respinto diverse offerte per Acheampong all’inizio dell’estate, considerandolo "intoccabile" nel lungo periodo.

  • DA VENDERE: Tosin Adarabioyo

    Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super Cup
    Getty Images Sport

    Il Chelsea ha aggiunto altri leader alla rosa, sollevando dubbi sulla necessità di tenere Tosin Adarabioyo.

    Tosin Adarabioyo era il veterano della rosa, ma gli arrivi di Jordan Henderson e Welbeck lo hanno scalato in questa classifica, sollevando dubbi sul suo futuro a Stamford Bridge.

    Pochi difensori centrali sanno costruire il gioco come lui, ma in fase difensiva l'ex Fulham ha mostrato limiti e, con l’arrivo di Lacroix, scenderà nella gerarchia.

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  • DA TENERE: Dario Essugo

    Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super Cup
    Getty Images Sport

    Il centrocampista portoghese Dario Essugo ha saltato quasi tutta la sua stagione d’esordio per infortunio, perciò resta un’incognita.

    Dario Essugo, reduce da un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori fino a marzo, è ora pronto a ritagliarsi un ruolo da riserva di lusso di Moises Caicedo.

    Ora è di nuovo in forma e merita una seconda chance, anche se restano dubbi sulla sua tenuta fisica. Può essere il sostituto ideale dell'ecuadoriano, un ruolo che sembra adatto dopo un lungo stop.

  • DA PRESTARE: Aaron Anselmino

    Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super Cup
    Getty Images Sport

    Aaron Anselmino sembra, sulla carta, un giocatore utile per Alonso, ma il suo percorso verso la formazione titolare è pieno di ostacoli.

    Aaron Anselmino, già colpito da infortuni ai muscoli posteriori della coscia dal suo arrivo al Chelsea, è uscito zoppicando e in lacrime da un’amichevole precampionato.

    Il futuro immediato del ventunenne argentino dipenderà dai tempi di recupero, ma, non essendo tra le prime scelte a Stamford Bridge, un nuovo prestito potrebbe aiutarlo a guadagnare minuti e ritrovare la forma.

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  • DA TENERE: Mamadou Sarr

    Chelsea v Juventus - Pre-Season Friendly
    Getty Images Sport

    Mamadou Sarr è molto apprezzato, ma per esprimere appieno il proprio potenziale deve giocare con regolarità in prima squadra.

    Se Adarabioyo partisse, Mamadou Sarr dovrebbe avere la chance di emergere come riserva di Colwill e Lacroix. Il centrale senegalese ha giocato poco dopo il rientro dal prestito allo Strasburgo a gennaio, ma è il più pronto tra le opzioni del Chelsea per il ruolo di difensore centrale.

    Servirà fiducia da parte di Alonso, ma il ventenne, pur giovane, ha già mostrato le qualità del moderno difensore centrale. Una stagione da alternativa in campionato e titolare in coppa potrebbe aiutarlo a crescere.

  • DA PRESTARE: Emmanuel Emegha

    Rayo Vallecano de Madrid v Racing Club de Strasbourg Alsace - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final First Leg
    Getty Images Sport

    I tifosi del Chelsea potrebbero non conoscere nemmeno Emmanuel Emegha, che probabilmente non resterà in prima squadra per il 2026/27.

    Uno degli acquisti più inutili recenti del Chelsea. Tanto che i tifosi potrebbero anche non aver notato l'arrivo di Emmanuel Emegha dallo Strasburgo.

    L’olandese aveva segnato 14 goal nella stagione 2024/25, ma poi ha saltato gran parte dell’ultima annata per infortunio, quando il suo trasferimento a Londra Ovest era già stato concordato. Nonostante un buon bottino di reti, Emegha non sembra una scelta adatta per la prima squadra di Alonso nella stagione 2026/27.

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