Il Chelsea e la sua rosa infinita: da Enzo Fernandez a Jackson, chi tiene, chi vende e chi presta

A tre settimane dalla chiusura del mercato, il Chelsea deve ancora lavorare parecchio. Gli acquisti hanno portato la rosa della prima squadra a 41 giocatori (!), il che significa che ora cedere è diventato una necessità.

Alcuni giocatori marginali, come Axel Disasi, Benoit Badiashile e Marc Guiu, sono già certi di partire, essendo stati esclusi dalla rosa per il tour precampionato in Australia e Sud-Est asiatico. Lo stesso Badiashile è vicino al Napoli.

Ma il club londinese deve ancora cedere molti altri giocatori: la cosiddetta “bomb squad” di stelle indesiderate, termine spesso usato negli ultimi anni, non è più un’opzione a causa di una modifica al regolamento FIFA. E inoltre il numero di prestiti è limitato.

Molti altri big non sono considerati “intoccabili” e il loro futuro resta da definire. E dunque come gestirà la situazione il Chelsea?